Így védi a Kis-Balaton a Balaton vízminőségét

Friss kutatás bizonyítja, hogy a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer fontos, eddig kevésbé ismert szempontból is szerepet játszik a Balaton védelmében.

2026. 01. 31. 11:00
A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (HUN-REN BLKI), a Pannon Egyetem – Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatói frissen publikált tanulmányukban számolnak be a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR) gyógyszerhatóanyag-eltávolító képességéről.

A kutatók a Journal of Water Process Engineering folyóiratban megjelent tanulmányukban az egy évet felölelő vizsgálat során a KBVR területén, illetve annak be- és kifolyó vizein gyűjtött mintákban összesen 41 gyógyszerhatóanyagot azonosítottak, amelyeket tíz hatóanyagcsoportba tudtak besorolni. Az azonosított vegyületek között

a szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használt gyógyszerek, különböző hormonok és szorongásoldó gyógyszerek hatóanyagai domináltak. Előfordulási gyakoriság tekintetében az opioidok, a helyi érzéstelenítők és egyes antidepresszánsok voltak meghatározók.

Nemzetközi összehasonlításban a terület gyógyszerterhelése közepesnek tekinthető, és jól tükrözi a térség gyógyturisztikai hasznosítását, valamint demográfiai sajátosságait. Több jelentős termálvizes fürdőhely – mint Hévíz, Zalakaros és Kehidakustány – is a vízgyűjtő területen található, valamint a Zala folyóval érkező, jelentős mennyiségű tisztított szennyvíz terhelése is érinti a területet. Ezek az értékek a nemzetközi adatokkal összehasonlítva átlagosnak tekinthetők, mivel hasonló gyógyszerterhelési szintek a külföldi vízfolyások és tavak többségében is kimutathatók, különösen a magas népsűrűségű vagy gyógyturisztikailag hasznosított térségekben.

A felmérés eredményei szerint a terület gyógyszerterhelése jelentős tér- és időbeli változékonyságot mutat. A kutatók szerint

a szennyezés fő forrásainak a Zala folyó és a Kiskomáromi-csatorna tekinthetők. A kutatók az egyes évszakokban jelentős eltéréseket tapasztaltak mind az azonosított anyagok számában, mind azok koncentrációjában.

A vizsgálatok azt mutatják, hogy a KBVR-be eredetileg bekerülő gyógyszerhatóanyagok több mint fele a tározóból kifolyó, Balatonba érkező vízben már nem mutatható ki, ugyanakkor egyes hormonok, epilepszia elleni szerek és nem szteroid gyulladáscsökkentők időszakosan akár dúsulást is mutathatnak ezen a szakaszon. Az elemzések szerint a KBVR elfolyó vizében mért magasabb koncentrációk előfordulása a Kis-Balatonban zajló természetes belső folyamatok következménye, jellemzően az üledékből való felszabadulás okozhatja a jelenséget.

A kutatás összességében arra világít rá, hogy a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer fontos, eddig kevésbé ismert szempontból is szerepet játszik a tó védelmében, mivel

az év nagy részében jelentősen csökkenti a Balatonba kerülő mikroszennyezők mennyiségét.

Bár bizonyos időszakokban maga a tározó rendszer átmenetileg „szennyező” forrássá válhat, megfelelő működtetéssel és vízkezeléssel ez a hatás csökkenthető, így a Kis-Balaton hosszú távon is hatékony védelmet nyújthat a Balaton számára.

