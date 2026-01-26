Nem öt, hanem harminchárom érzékszervünk van: így rakja össze az agy a valóságot

De Arisztotelész azt is mondta, hogy a világ öt elemből áll, és ezt már régen nem így hisszük. A modern kutatások szerint valójában több tucat érzékszervünk is lehet.

Egész nap a képernyők előtt ülve gyakran figyelmen kívül hagyjuk a halláson és a látáson túli érzékszerveinket. Pedig azok mindig dolgoznak. Amikor tudatosabbak vagyunk, érezzük a tárgyak érdes és sima felületeit, vállunk merevülését, a kenyér puhaságát, reggelente a fogkrém bizsergését, a zuhany alatt a víz hangját, a sampon, majd a frissen főzött kávé illatát.

Próbáljunk ki valamit, javasolja a New Scientist. Csukott szemmel nyújtsuk ki a karjainkat. Honnan tudjuk, hol vannak? Az érzékszerveinknek köszönhetjük ezt a tudást. De melyiknek? Mert biztosan nem a látásnak, a hallásnak, az ízlelésnek, a szaglásnak vagy a tapintásnak.

Szinte minden tapasztalatunk multiszenzoros. Nem látunk, hallunk, szaglunk és tapintunk különálló egységekben. Ezek az érzékelések mind egyszerre történnek, a körülöttünk lévő világ és önmagunk egységes megtapasztalásában.

Az érzéseink befolyásolják, hogy mit látunk, és a látásunk befolyásolja, mit hallunk.

Szóval, hány érzékszervünk van?

Bizonyos szempontból a válasz attól függ, hogyan osztjuk fel érzékszerveinket. Például az inger természete szerint osztályozhatnánk az érzékszerveket. Ebben az értelemben úgymond csak három típus létezik, nem öt – kémiai (ízlelésként, szaglásként vagy „belsőleg”, mint például a vércukorszint), mechanikai (tapintás és hallás) és fény (látás). Egyes állatok elektrorecepcióval vagy mágneses érzékkel is rendelkeznek. Mindezek az érzékszervi csoportok egészen más érzékszervi rendszereket igényelnek. Az, hogy valami feloldódik a nyelven, és olyan szagot hoz létre, amely felhatol az orrba és beilleszkedik egy receptorba, egészen más, mint egy hajszál mechanikus mozgása, más tapasztalatot nyújt egy belső fülben lévő sejt, vagy a retinának csapódó foton.

De ezeket könnyen tovább bonthatnánk, és az „érzékszervet” úgy definiálhatnánk, mint egy specializált sejttípusból álló rendszert, amely egy adott jelre reagál és az agy egy adott részének jelent.