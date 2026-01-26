érzékszervarisztotelészérzékelésagytapasztalat

Nem öt, hanem harminchárom érzékszervünk van: így rakja össze az agy a valóságot

Arisztotelész szerint öt érzékszervünk van.

Bíró Zoltán István
2026. 01. 26. 14:01
Forrás: Gemini Nano Banana Pro
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

De Arisztotelész azt is mondta, hogy a világ öt elemből áll, és ezt már régen nem így hisszük. A modern kutatások szerint valójában több tucat érzékszervünk is lehet.

Egész nap a képernyők előtt ülve gyakran figyelmen kívül hagyjuk a halláson és a látáson túli érzékszerveinket. Pedig azok mindig dolgoznak. Amikor tudatosabbak vagyunk, érezzük a tárgyak érdes és sima felületeit, vállunk merevülését, a kenyér puhaságát, reggelente a fogkrém bizsergését, a zuhany alatt a víz hangját, a sampon, majd a frissen főzött kávé illatát.

Próbáljunk ki valamit, javasolja a New Scientist. Csukott szemmel nyújtsuk ki a karjainkat. Honnan tudjuk, hol vannak?  Az érzékszerveinknek köszönhetjük ezt a tudást. De melyiknek? Mert biztosan nem a látásnak, a hallásnak, az ízlelésnek, a szaglásnak vagy a tapintásnak.

Szinte minden tapasztalatunk multiszenzoros. Nem látunk, hallunk, szaglunk és tapintunk különálló egységekben. Ezek az érzékelések mind egyszerre történnek, a körülöttünk lévő világ és önmagunk egységes megtapasztalásában.

Az érzéseink befolyásolják, hogy mit látunk, és a látásunk befolyásolja, mit hallunk.

Szóval, hány érzékszervünk van?

Bizonyos szempontból a válasz attól függ, hogyan osztjuk fel érzékszerveinket. Például az inger természete szerint osztályozhatnánk az érzékszerveket. Ebben az értelemben úgymond csak három típus létezik, nem öt – kémiai (ízlelésként, szaglásként vagy „belsőleg”, mint például a vércukorszint), mechanikai (tapintás és hallás) és fény (látás). Egyes állatok elektrorecepcióval vagy mágneses érzékkel is rendelkeznek. Mindezek az érzékszervi csoportok egészen más érzékszervi rendszereket igényelnek. Az, hogy valami feloldódik a nyelven, és olyan szagot hoz létre, amely felhatol az orrba és beilleszkedik egy receptorba, egészen más, mint egy hajszál mechanikus mozgása, más tapasztalatot nyújt egy belső fülben lévő sejt, vagy a retinának csapódó foton.

De ezeket könnyen tovább bonthatnánk, és az „érzékszervet” úgy definiálhatnánk, mint egy specializált sejttípusból álló rendszert, amely egy adott jelre reagál és az agy egy adott részének jelent.

Néhány állatban vannak olyan retinasejtek, amelyek csak a mozgásra reagálnak. Egyesek ezt egy újabb érzékszervnek tekinthetik. A neurológusok a fájdalmat bőr- (kután), szomatikus (vázizomrendszeri) vagy zsigeri (viszcerális) fájdalomként osztályozzák attól függően, hogy hol érezzük – de vajon ez azt jelenti, hogy ezek különböző érzékszervi rendszerek, vagy egyszerűen csak a testen és a testben lévő elhelyezkedés kérdése?

Sokan egyetértenének abban, hogy képesek érzékelni a hőmérsékletet, a nyomást, az érintést, az ízületek helyzetét (propriocepció), a testmozgást (kinesztézia), az egyensúlyt, valamint a teli hólyaggal, az üres gyomorral vagy a szomjúsággal kapcsolatos érzéseket. De vannak más megfigyelőrendszerek is a testben, például az agy-gerincvelői folyadék pH-értékének érzékelése.

És a hallás… Az egy érzékszerv, vagy több száz, szőrsejtenként egy-egy? Hiszen elveszíthetjük a magas frekvenciájú hallást anélkül, hogy elveszítenénk az alacsony frekvenciájú hallás élességét, és fordítva.

A hagyományos érzékszerv több érzékszerv kombinációja

De bármennyire is érdekes mindez, az érzékelés önmagában nem igazán olyan fontos, tartják a tudósok. Amikor érzékszervekről beszélünk, valójában érzésekre vagy érzékelésekre gondolunk: ha nem így lenne, nem sokkal egy amőba vagy egy növény szintje felett működnénk.

Charles Spence professzor, az oxfordi Crossmodal Laboratórium vezetője azt mondja, az idegtudósok szerint 22-33 érzékszervünk van. Ide tartozik a propriocepció, amely lehetővé teszi számunkra, hogy anélkül tudjuk, hol vannak a végtagjaink, hogy rájuk néznénk. Egyensúlyérzékünk a belső fül vesztibuláris rendszerére, valamint a látásra és a propriocepcióra támaszkodik.

Egy másik példa az interocepció, amelynek során a saját testünkben bekövetkező változásokat érzékeljük, például a pulzusszám enyhe emelkedését és az éhségérzetet. Ott van a birtoklás érzése: stroke-ot kapott betegek néha úgy érzik, hogy például a karjuk nem az övék, annak ellenére, hogy még mindig éreznek vele.

Néhány hagyományos érzékszerv több érzékszerv kombinációja. A tapintás például fájdalom-, hőmérséklet-, viszketés- és tapintási érzéseket foglal magában. Amikor megízlelünk valamit, valójában három érzékszerv kombinációját tapasztaljuk: tapintást, szaglást és ízlelést, melyek együttesen hozzák létre az ételekben és italokban érzékelt ízeket.

Az érzékelés a „hozzáadott érték”, amelyet az agy ad a nyers érzékszervi adatokhoz, így az érzékelés messze túlmutat önmagán, magában foglalja az emlékezetet, a korai tapasztalatokat és a magasabb szintű feldolgozást.

Ellenben néhány dolog, amit általában érzékszervinek neveznek, nem is az – például a veszteségérzet, a „hatodik érzék” megléte –, de talán a cirkadián ritmusrendszert is ide lehet számítani… Az alábbi táblázatban Bruce Durie biokémikus harminchárom érzékszervet különböztet meg. Még az is lehet, hogy ez a táblázat is hiányos – fogalmaz a New Scientist.

Az ábra három kategóriába sorolja az érzékszerveket elfogadottság szerint:

Konzervatív (10 érzék): A klasszikus ötös (látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás), kiegészítve a fájdalommal, a hőmérséklettel, az egyensúlyérzékkel és a vérnyomás érzékelésével.

Elfogadott (21 érzék): Itt már különválik a fény- és színérzékelés, megjelenik a propriocepció (ízületi helyzet), a kinesztézia (mozgásérzékelés), valamint a belső állapotok, mint a vér oxigéntartalma, a pH-érték vagy az éhség és szomjúság fiziológiai alapjai.

Radikális (33 érzék): Ez a legteljesebb lista, amely különválasztja a vörös, zöld és kék fény receptorait, a fájdalom típusait (kután, szomatikus, viszcerális), a gyorsulás különböző formáit, sőt még a húgyhólyag feszülését és a gyomor telítettségét is önálló érzékként kezeli.

New Scientist

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Pornóbuli a Tisza partján (Pártján)

Bayer Zsolt avatarja

Szabó Tímea feljelenti Lázár Jánost, amiért közszemlére tette Kiara Bloomd pikáns kis fotóit.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.