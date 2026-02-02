A győzelem, amely romhalmazzá tette Budát

A döntő roham napja

A keresztény szövetség csapatai 1686 júniusának közepén kezdték meg az ostromot. A vár alá mintegy hetvenezer katona érkezett Európa számos térségéből. A nemzetközi haderőt Lotharingiai Károly és II. Miksa Emánuel irányította az oszmán védelem ellen.

Lotharingiai Károly herceg, az ostromló keresztény sereg főparancsnoka Fotó: Wikimedia Commons

A várban nagyjából tizenkétezer–tizenötezer fős, jól szervezett oszmán helyőrség tartotta az állásait.

A védők hónapokon át ellenálltak a folyamatos tüzérségi tűznek. A végső roham szeptember másodikán indult meg a súlyosan megrongálódott falak ellen. A támadók egyszerre több ponton törtek fel a bástyákra. Arnót Abdi Abdurrahman pasa az utolsó pillanatig vezette a védelmet, és a közelharc során esett el a vár kapujánál.

Buda visszafoglalása és a pusztítás képe

A katonai győzelem súlyos pusztítással járt. A hónapokig tartó ágyúzás és a belső lőporraktárak felrobbanása romba döntötte az egykori királyi palotát. A sűrűn beépített városrészekben hatalmas tűzvészek pusztítottak.

A lőporraktár felrobbanása az 1686-os ostrom idején, egykorú metszeten Fotó: Wikimedia Commons

A gótikus templomok és az oszmán dzsámik egyaránt kiégtek. Buda visszafoglalása után az épületek döntő része lakhatatlanná vált. A füst napokig beborította a Dunát, miközben a középkori város elpusztult.

A város lakosságának eltűnése

Az ostrom végére a vár polgári lakossága nagyrészt elpusztult vagy elmenekült.

Az életben maradt muszlim lakosok elhagyták a romokat.

A győztes katonák fosztogatása tovább rontotta a helyzetet.

Az utolsó budai oszmán helytartó, Arnót Abdi Abdurrahmán pasa is elesett a harcokban Fotó: Wikimedia Commons/Benczúr Gyula

A Vár korábbi magyar polgári lakossága ekkorra már nem létezett. A város társadalmi szerkezete a hódoltság évtizedei alatt átalakult, és az ostrom lezárta ezt a folyamatot. Buda visszafoglalása így nemcsak katonai, hanem mély demográfiai törést is jelentett.

Újjáépítés a régi alapokon

Az újjáépítés nem egyik napról a másikra kezdődött meg. A közigazgatás átszervezése után a romos város lassan népesült be újra. Az érkezők többsége német nyelvterületekről települt be.

I. Lipót császár és magyar király zömében német telepesekkel népesítette be a rommá vált és kihalt Budát Fotó: Wikimedia Commons

Az új házak építői nagyrészt a középkori alapfalakat, telekhatárokat és utcavonalakat használták fel.

A barokk homlokzatok mögött régi szerkezetek maradtak meg. Ez a folytonosság ma is felismerhető a Várnegyed utcáin és épületeiben.