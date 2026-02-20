Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hősei időskorukban – a Pesti Honvéd Menház

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hősei közül Lebó István élt a legtovább, aki 1927-ben hunyt el. A századfordulóra az egykori honvédek különleges erkölcsi rangnak örvendhettek.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseinek nyitották a Pesti Honvéd Menházat



Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseinek épült a Pesti Honvéd Menház

A sajtó és a közvélemény gyakran nevezte őket „a nemzet élő ereklyéinek”. Díszvendégek voltak a március 15-i ünnepségeken. A honvédek élő kapocsként kötötték össze az 1848-as nemzedéket a Trianon utáni Magyarországgal.

A Pesti Honvéd Menház 1872-ben nyitotta meg kapuit Vidats János kezdeményezésére. Az intézményt közadakozásból hozták létre. Az első világháború alatt még 150 lakó élt ott. Az első világháború idején különösen erősnek számított a hely szimbolikája: az öreg szabadságharcosok és a frontra induló fiatal katonák párhuzamát gyakran hangsúlyozta a sajtó.

1918-ban, a köztársaság kikiáltásakor megható jelenet szemtanú lehettek az emberek a Parlament előtt. Szirmay György, aki az 1848-as kápolnai csatában súlyosan megsebesült, akkor már 88 éves honvéd hadnagy két katonától támogatva jelent meg, hogy az ünnepélyen a ’48-as honvédeket képviselje. A tömeg lelkesen ünnepelte őt, és az idős honvéd örömében elsírta magát – idézte fel az eseményt Holmár Zoltán történész. A Menház lakóit egyesületek és diákok is látogatták.

Mit ettek a honvédek az idősek otthonában? Reggelire fehér kávét kaptak, délelőtt borlevest vagy teát, ebédre húslevest, főzeléket, tojást és húst, vacsorára tejes ételt. Ajándékként leginkább a szivarnak örültek.

Mindennapok a Pesti Honvéd Menházban

Lebó István – az utolsó 1848-as hős

1928. június 1-jén Lebó István ravatalát a Nemzeti Múzeum lépcsőjén állították fel, ugyanott, ahol 34 évvel korábban Kossuth Lajosét. Koporsóján honvédsapkája nyugodott egy vörös rózsacsokorral. A múzeumkert megtelt katonákkal, akik tisztelegtek az utolsó 1848-as honvéd ravatala előtt. Mayer János földművelődésügyi miniszter gyászbeszédében kiemelte, hogy „.A legnagyobb megpróbáltatások idején sem szabad elveszíteni önbizalmukat és rendíthetetlen hitüket a magyar igazság győzelmében. A másik, hogy a szabadság, egyenlőség és testvériség szent eszméjének teljes megvalósításával meg kell teremteni a magyar szolidaritást, eggyé kell kovácsolni minden erőt, ami magyar.” A főváros nevében pedig Ripka Ferenc főpolgármester búcsúzott tőle:

„Milliók utolsó üdvözlete száll ennek az egyszerű embernek a ravatalára, akinek életét az a zászló tette magasztossá, amelyet követett” – tudósított a főpolgármester szavairól a Pesti Napló. Aztán a koporsót, amikor vitték, a Múzeum körúton, a Rákóczi úton végig mindenütt, égtek a hatalmas villanylámpák, amelyeket gyászfátyol borított, és a házakat is. Végső nyughelyre Lebó István a Fiumei úti sírkertben lelt.

Az 1848-as idős honvédeknek komoly társadalmi jelentősége volt: