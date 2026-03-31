Húsz év jogi harc után hazakerült az angyalszobor

Egy eltűnt műtárgy története

Mehmet Nuri Ersoy, Törökország kulturális és turisztikai minisztere hivatalosan átadta az angyalszobrot a görög ortodox patriarchátus képviselőinek. A döntéssel lezárult egy több mint két évtizede húzódó ügy.

A szobor az isztambuli Herceg-szigetekhez tartozó Heybeliada szigetén álló Aya Yorgi kolostor kertjéből származik.

A hatóságok 2004-ben, egy rendőrségi akció során foglalták le, majd hosszú időn át védelem alatt tartották, amíg az eredetét és a tulajdonjogát teljes bizonyossággal tisztázták.

Rendőrségi akció és azonosítás

A miniszter az Isztambuli Régészeti Múzeumokban tartott ünnepségen idézte fel az eseményeket. Elmondta, hogy a denizli rendőrség foglalta le a műtárgyat, majd később sikerült azonosítani, hogy a kolostorhoz tartozik.

A szakemberek részletes vizsgálatokkal erősítették meg a származást. A hatóságok ezt követően végigvitték a szükséges jogi eljárásokat, és a szobrot éveken át biztonságos körülmények között őrizték.

A jogi folyamat lezárása után a felek egyeztettek, majd a szobor visszakerült az eredeti helyére.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az átadás túlmutat a műtárgy visszaszolgáltatásán. A lépés a kulturális emlékezet helyreállítását is szolgálja. Felidézett egy korábbi esetet is: 2021-ben a Gökçeada templomaiból ellopott ikonokat szintén visszaadták a görög ortodox patriarchátusnak.

Növekvő érdeklődés az örökség iránt

A miniszter szerint Törökországban egyre nagyobb az érdeklődés a kulturális örökség iránt. Az állami múzeumok és régészeti lelőhelyek egy év alatt több mint 33 millió látogatót fogadtak. A nemzetközi kiállítások is erősítik az ország jelenlétét. A római Colosseumban bemutatott Göbekli Tepe-kiállítás, valamint a berlini tárlat a Taş Tepeler régió korai neolitikus kultúráját mutatta be.

A Şanlıurfa központú Taş Tepeler projekt mára kiterjedt tudományos együttműködéssé vált.

Több tucat intézmény és több száz kutató dolgozik a térség feltárásán. Az ország UNESCO-világörökségi helyszíneinek száma elérte a 22-t, és a jelöltek listája is folyamatosan bővül. A régészeti tevékenység intenzitása is nő. Az idei évben a feltárások, felmérések és mentések száma várhatóan megközelíti a nyolcszázat.

Küzdelem a műkincscsempészet ellen

A miniszter kiemelte, hogy a kulturális javak illegális kereskedelme továbbra is komoly veszélyt jelent. Törökország az elmúlt években fokozta erőfeszítéseit a lopott tárgyak felkutatására és visszaszerzésére.

2002 óta több mint 13 ezer műtárgy került vissza az országba összehangolt jogi és diplomáciai munkával.

Eközben a hatóságok több mint egymillió tárgyat foglaltak le belföldön. A hatóságok egyre fejlettebb eszközöket alkalmaznak. A mesterséges intelligenciára épülő rendszerek, például a TraceArt online piactereket és közösségi felületeket figyelnek az illegális kereskedelem felderítésére. Az állami gyűjteményekben őrzött műtárgyakat kémiai jelölésekkel látják el, hogy megakadályozzák a hamisítást és a lopást.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.





