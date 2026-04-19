Miért támogatják világszerte a kormányok a Z generációt az MI korszakában?

Sokszor hallani, hogy a Z generáció nem alkalmas arra, hogy megfeleljen a mai munkakörnyezet elvárásainak: nem elég ambiciózus, nem elég elkötelezett, és nem hajlandó kellő időt fordítani a munkára. Ez a viszonylag leegyszerűsített állítás azonban téves következtetésen alapul, hiszen a valóság ennél jóval árnyaltabb. A Z generáció alapvetően szorgalmas, vállalkozó szellemű, és a globális munkaerőpiac, valamint a gazdaság jövőjének egyik meghatározó pillére. Nem a motivációjuk hiányzik. A mai fiataloknak az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb munkaerőpiacán kell helytállniuk.

A Randstad és az Institute of Student Employers (ISE) kutatásai rámutatnak, hogy a pályakezdő-pozíciók kínálata folyamatosan szűkül: 2024 januárja és 2025 vége között világszerte 29 százalékkal csökkent az „entry-level” álláshirdetések száma. Ezzel párhuzamosan a verseny minden eddiginél élesebbé vált.

Míg 2002-ben átlagosan körülbelül 38 jelentkezés érkezett egy pályakezdőknek meghirdetett állásra, addig 2025/26-ra ez a szám mintegy 140-re emelkedett. Emellett a nagyvállalatok a pályakezdők felvételének további, mintegy 7 százalékos csökkenését is előre jelzik a 2025/26-os ciklusra.

Miért támogatják a kormányok a Z generációt?

A kihívás globális, és a szakpolitikusok ennek megfelelően reagálnak. A probléma nagyságrendjén túl a benne rejlő lehetőségeket is felismerve, Portugáliától Indiáig számos ország indít programokat a fiatalok foglalkoztatásának és képzésének ösztönzésére.

Franciaországban az „1 Jeune, 1 Solution” kezdeményezés évente akár 4000 euró támogatást nyújt azoknak a munkáltatóknak, amelyek 26 év alatti dolgozókat alkalmaznak. Spanyolországban a Youth Guarantee Plus Plan 2021–2027 keretében társadalombiztosítási kedvezmények és közvetlen foglalkoztatási támogatások érhetők el azon vállalatok számára, amelyek fiatalokkal kötnek határozatlan idejű munkaszerződést. Az Egyesült Királyság kormánya nemrégiben egymilliárd fontos ifjúsági foglalkoztatási programot jelentett be, reagálva arra, hogy a fiatalok körében a munkanélküliség tízéves csúcsot ért el.