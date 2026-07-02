Kassa rejtélye: máig tisztázatlan, hogy ki állhatott a felvidéki várost ért bombatámadás hátterében

Horthy magyar tisztekkel Fotó: AFP

Mind a mai napig érthetetlen, hogy Bárdossy miért hallgatta el ezt a nagy jelentőségű táviratot mind Horthy, mind pedig a kormány előtt.

Horthy Miklós az 1953-ban Buenos Airesben kiadott emlékirataiban azt írta, hogy amennyiben tudomása lett volna Molotov eltitkolt táviratáról, akkor bizonyosan más döntés született volna a Szovjetunió elleni hadba lépésről is.

A kormány tagjai közül egyedül csak Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter emelt szót a hadiállapot deklarálása ellen. „ Nem kell úgy sietni !” – hangoztatta a belügyminiszter.

Keresztes-Fischer belügyminiszter Fotó: AFP

Keresztes-Fischer józan óvatossága több mint észszerű volt. A kormánynak a hadiállapot deklarálása előtt számos lehetősége lett volna a helyzet tisztázására, és annak végiggondolására is, hogy milyen következményekkel járhat Magyarország önkéntes háborúba lépése.

Kristóffy követ ekkor még kint volt Moszkvában, és a diplomáciai kapcsolatok megszakítása ellenére a szovjet kormány gesztusértékűen lehetővé tette, hogy a magyar követség még nyolc napig rejtjeles kapcsolatban maradhasson a kormányával. A kormány magyarázatot, illetve elégtételt is kérhetett volna a szovjet kormánytól.

Tupolev SB-3 szovjet kétmotoros gyorsbombázó Fotó: AFP/RIA Novosti/Anatoly Sergeev-Vasiliev

De maga a józan ész is ellentmondott a szándékos szovjet háborús provokáció feltételezésének.

A diadalmasan előrenyomuló német hadigépezet csapásainak súlya alatt megrendült Szovjetuniónak ebben a súlyos, számára válságos helyzetben aligha állhatott érdekében egy újabb és vele szemben katonailag semleges állam háborúba ugrasztása.

E körülmények megfontolása azonban elmaradt, és a koronatanácson Horthy a kormányzói jogállásról szóló 1920. évi XVII. törvénycikk 2. szakasz (2) bekezdésére hivatkozva - az országgyűlés utólagos hozzájárulásának kikérése mellett –, elrendelte a hadiállapot kimondását és a honvédség erre kijelölendő egységeinek a határon túli bevetését.

Horthyt mélyen felháborította az incidens Fotó: AFP

Másnap, június 27-én délelőtt, Bárdossy László az alsóház plenáris ülésén napirend előtti felszólalásában bejelentette, hogy Magyarország és a Szovjetunió között a Kassát ért bombatámadás miatt beállt a hadiállapot. Ezzel a kocka el volt vetve; Magyarország visszavonhatatlanul belesodorta saját magát a háború pusztító örvényébe.

Semmi sem támasztja alá a német provokáció sokáig népszerű elméletét

Azt, hogy ki, vagy kik állhattak a kassai incidens hátterében és milyen repülőgépek bombázták a felvidéki várost, még ma sem tekinthető tisztázottnak.

Emiatt több erősen összeesküvés-elmélet-szerű teória is született a kassai bombázásról, főleg 1945 után.

A német provokáció elmélete különösen a marxista történelmi irodalomban vát népszerűvé, amit a kassai katonai repülőtér egykori parancsnoka, Krúdy Ádám százados 1945 után kiadott visszaemlékezésében írtakkal véltek bizonyítottnak.

Hitler nem kívánta Magyarország háborús részvételét Fotó: Wikimedia Commons

Csakhogy Krúdy százados emlékiratában olyan tárgyi tévedések és ellentmondások szerepelnek, amik erőteljesen megkérdőjelezik a memoárkötetben foglaltak hitelességét. Krúdy százados határozottan azt állította, hogy a bombatámadást felségjelzés nélküli német Junkers Ju-52 es gépek hajtották végre.

Ezzel az állítással azonban több probléma is akad.

Egyrészt, a Ju -52 eredetileg utasszállítónak kifejlesztett hárommotoros német szállítógép volt, márpedig a szemtanúk, beleértve e körbe az ismeretlen gépek után eredt magyar vadászpilótákat is, valamennyien határozottan azt állították, hogy a bombázók kétmotoros repülőgépek voltak.

Junkers Ju-52 német hárommotoros szállítógép Fotó: Wikimedia Commons

Másrészt, a német légierő, a Luftwaffe állományában a Ju -52 -ket kizárólag szállítógépként rendszeresítették, a típusnak nem volt bombázó verziója. Krúdy százados ellentmondásba keveredve a saját állításával is, máshol már azt írta, hogy Kassát az olasz gyártmányú – és szintén hárommotoros - Savoia -Marchetti SM -79 típusú gépek bombázták.

Savoia-Marchetti SM-79-es olasz hárommotoros gépek Fotó: Italian Royal Air Force / Wikimedia Commons

A magyar légierő alkalmazta ezt a típust, ám a német Luftwaffe állományában sohasem szolgált. Krúdy százados azt állította továbbá, hogy még a támadás napján bizalmas jelentést írt az elöljárói megkerülésével közvetlenül Bárdossy Lászlónak címezve, amiben a német provokációra figyelmeztette a miniszterelnököt.

Bárdossy bejelenti a hadiállapotot 1941. június 27-én Fotó: Magyar Elektronikus Könyvtár

Ez az állítólagos irat azonban sohasem került elő, és Bárdossy az ellene lefolytatott népbírósági perben az erre vonatkozó kérdésre válaszolva határozottan kijelentette, sohasem kapott ilyen jelentést.

A már ismert történelmi dokumentumok és tények alapján az is bizonyos, hogy Hitler 1941 júniusában még egyáltalán nem számolt magyar katonai részvétellel,

mi több, nem is akarta Magyarországot bevonni a Barbarossa hadműveletbe. Egyrészt a magyar honvédséget nem sokra tartotta, másrészt – és ez a fontosabb –, még a magyar részvétel gondolatának a felvetésétől is szándékosan tartózkodott.

Hitler és Goebbels Fotó: AFP

Joseph Goebbels náci propagandaminiszter és Hitler bizalmasa a naplójában feljegyezte, hogy amikor 1941 késő tavaszán szóba került az esetleges magyar részvétel kérdése a Szovjetunió elleni hadjáratban.

Hitler kifejtette, hogy azért nem óhajtja ezt, mert német felkérés esetén számítani kell a magyarok „újabb szemérmetlen követeléseire”, amit ő mindenáron el akar kerülni.

A Barbarossa hadművelet első hetei német hadi sikereinek fényében valóban szükségtelennek látszott a gyengén felszerelt, és a hadrendi felfejlesztését még be sem fejezett honvédség részvétele a keleti front harcaiban. A „német provokáció” elmélete tehát számos sebből vérzik.

Román gépek? Inkább eltévedt szovjet bombázók

Az 1980-as években amikor a kádári Magyarország és Ceausescu Romániájának kapcsolatai az úgynevezett falurombolás és a magyar kisebbség egyre erőteljesebb üldözése miatt a mélypontjára zuhantak, újabb érdekes teória látott napvilágot a kassai bombázás hátteréről.

Eszerint 1941. június 26-án a Román Királyi Légierő Savoia-Marchetti SM -79 -esei bombázták Kassát.

Magyar légévdelmi alegység a keleti fronton Fotó: WW2 in Color

Ami tény, hogy a típusnak volt egy kis szériában gyártott bombázó típusa is, amit elsősorban az olasz légierőben rendszeresítettek, de Románia is összesen 24 gépet állított szolgálatba ebből a típusból a saját légi erejében, aminek később megvette a gyártási jogát.

Amíg Werth Henrik amiatt aggódott, hogy a magyar részvétel elmaradása miatt veszélybe kerülhetnek a revíziós sikerek, addig a román vezérkart az töltötte el mély aggodalommal, hogy mialatt a román haderő keleti fronton bevetett jelentős része elvérezhet a harcokban, lábhoz tett fegyverrel ott marad hátukban az újabb revíziós lehetőségre ugrásra készen álló Magyar Királyi Honvédség.

A teória szerint éppen ezért Antonescu marsall erősen németbarát és magyarellenes kormányzatának komoly érdeke fűződött Magyarország háborúba ugrasztásához, hogy a magyarok rákényszerüljenek a haderejük megosztására.

Ion Antonescu tábornagy, Románia katonai diktátora Fotó: Wikimedia Commons

A teória mellett érvelők azt is az elméletük egyik fontos bizonyítékának tekintik, hogy a Kassát bombázó gépek a támadás után délkeleti irányban, Románia felé repültek, nem pedig keletnek, a szovjet területek felé.

A rendelkezésre álló és történettudományi szempontból is értékelhető bizonyítékok alapján az a legvalószínűbb, hogy 1941. június 26 -án szovjet gépek támadták Kassát, de nem szándékosan. 1941 júniusának végén még az akkori határ közelében zajlottak a harcok. Szlovákia a náci Németország szövetségeseként június 23-án belépett a Szovjetunió elleni háborúba, ezért a szlovák területek a vörös légierő legális célpontjává váltak.

Német harckocsi a Barbarossa hadműveletben Fotó: Wikimedia Commons

Azt is tudni kell, hogy a szovjet légierő pilótái 1941 júniusában még olyan navigációs térképekkel rendelkeztek, amelyeken Kassa csehszlovák területként szerepelt. Az első bécsi döntés Csehszlovákiánál hagyta a Kassához igen közeli Eperjest, ami a szlovák függetlenség deklarálása után Jozef Tiso Szlovákiájához került.

A kassai bombázás idején Eperjesen működött egy nagy német katonai rádióállomás, ami fontos egysége volt a hátország és a fronton operáló német seregtestek közötti kommunikációnak.

Kassa a világháborús magyar történelem nagy rejtélye maradt Fotó: AFP

Éppen ezért az a legvalószínűbb, hogy a szovjet köteléknek Eperjes lehetett a célja, de a pontatlan térképek és esetleg a személyzet tapasztalatlansága miatt navigációs hibát vétve Eperjes helyett Kassát bombázták.

A szovjet kormány sohasem ismerte el a felvidéki város 1941 -es bombázását,

és mindeddig még nem kerültek elő olyan újabb levéltári források, amelyek segítenének felfedni a ma is élő rejtélyt, a kassai bombázás valós történelmi hátterét.

A Kassa ellen 1941. június 26-án történt bombatámadást:

három, mindmáig ismeretlen típusú és felségjelű kétomotoros bombázógép hajtott végre,

a ledobott bombák közül kettő nem robbant fel, és ezeken a leningrádi hadiszertár bélyegét azonosították,

ami alapján bizonyítottnak tekintették a szovjet támadást,

és ez vezetett ahhoz, hogy a Bárdossy-kormányzat - ekkor még külső nyomás hiányában - június 27 -én deklarálta Magyarország hadba lépést,

aminek rendkívül súlyos következményei lettek az országra nézve.







