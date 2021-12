Kis magyar gyűlöletfélóra

Amikor baráti vagy családi beszélgetésekben felmerül, hogy kinek mi a problémája a Fidesz-kormánnyal, mindig elhangzik, hogy a „Fidesz gyűlölködik”, „Orbán Viktor gyűlöletet kelt”, és „felelős a közbeszéd eldurvulásáért.”

Orbán-szavazóként a miniszterelnök legtöbb nyilvános megszólalását követem, de még nem hallottam tőle gyűlölködést, és amikor ezt a beszélgetések során elmondom, akkor azt a választ kapom, hogy jó-jó, de sokan gyűlölködnek a nevében és ezeket a gyűlölködőket neki le kellene állítani.

Éppen ezért elhatároztam, hogy összegyűjtöm, hogy a Fidesz 2010-es kormányzása óta milyen kirívóan gyűlöletkeltő, durva, sok esetben trágár szavakkal fűszerezett politikai megnyilvánulások jelentek meg vagy hangzottak el nyilvánosan. Íme az eredmény, a teljesség igénye nélkül.

Lássuk először, hogyan vélekednek liberális értelmiségiek kormánypárti politikusokról, kormánypárti szavazókról, vagy éppen – úgy általában – a magyarokról! Az alaphangot Kertész Ákos adta meg az Amerikai Népszavában 2011-ben. „A magyar genetikusan alattvaló. […] a magyar a legsúlyosabb történelmi bűnökért sem érez egy szikrányi lelkiismeret furdalást, hogy mindent másra hárít, hogy mindig másra mutogat, hogy boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni. Hogy se tanulni, se dolgozni nem tud és nem akar, csak irigyelni, és ha módja van legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire.”

Nem sok jót írt rólunk, magyarokról néhai Heller Ágnes sem, aki 2018-ban a The New York Times hasábjain arról értekezett, hogy az 1989-ben elnyert szabadságért nem dolgoztunk meg, az csak az ölünkbe hullott, és azt nem tudjuk értékelni. És hogy Orbán Viktor egy zsarnok.

Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiakról és nőkről – a magyar társadalom túlnyomó többségéről – nyilatkozott: „… egy rémisztő képződmény középen, ezek a fehér, keresztény, heretoszexuális férfiak – meg azért nők is vannak közöttük.”

Homonnay Gergely „liberális gondolkodó” a szerinte homofób heteroszexuálisokhoz intézett kérdést egy Facebook bejegyzésben: „„… áruljátok már el nekem, mi különböztet meg benneteket attól a kandisznótól, akit azért tartanak, hogy ha a faluban búg egy koca, a tulajdonosa elhajtsa a kocához, hogy annak kismalacokat csináljon pár ezer forintért, majd a dolga végeztével visszatérjen az óljába, hogy ott elfogyassza a neki feltálalt moslékot abban a vályúban, amit előzőleg nem egyszer telibesz…rt és hugyozott...

Nagy Blanka ellenzéki aktivista a következőket mondta egy ellenzéki tüntetésen, 2018-ban: „Egy undorító, alattomos, ocsmány és fertőző járvány járja az országot. Ez nem a pestis, nem az ebola, nem a kergemarhakór, pedig kicsit hasonlít rá. Ezt a járványt úgy becézzük, hogy Fidesz. […] Véglezárásként csak üzenem annak a bajszos f…sznak és az összes fideszes képviselőnek […], hogy álljon hátrébb eggyel, és b…ssza arcon magát.”

Vannak, akik különböző állatokhoz hasonlítják a jobboldaliakat. Így például a fentebb idézett Homonnay Gergely szerint Novák Katalin „náci féreg”; Bangóné Borbély Ildikó a fideszes szavazókról azt közölte, hogy „sok a patkány az országban”; Lengyel László, ellenzéki megmondóember szerint „A Fidesz pártban Szijjártó nem létezik. Most, tudom, hogy ki van nevezve Orbán Viktor személyes kutyájának, de ő nem létezik. … Tudom én, hogy ezek kutyák.” De volt már Orbán Viktor „pörköltszaftos kolostordisznó”, Áder János állandóan skandált megnevezése ellenzéki tüntetéseken a „bajszos sz…r”, és az ellenzéki tüntetések, falfirkák és transzparensek elmaradhatatlan kelléke az „O1G” („Orbán egy g…ci”). Ehhez még néha teátrálisan kivégeznek egy Orbán Viktor formázó bábut, és a fejét rugdossák a földön. Mi fideszes szavazók pedig egyszerűen hülyék vagyunk, ahogyan azt Földes András, az Index újságírója fogalmazta meg a 2018-as országgyűlési választások után: „Hogy lehet ennyire hülye egész Magyarország?”

A Parlamentben (!) Hadházy Ákos „A lónak a faszát!” felirattal lobogtat transzparenst plenáris ülésen; Jakab Péter Orbán Viktort hol tolvajnak, hol gengszternek nevezi, hol Rákosihoz és Goebbelshez hasonlítja. A kormánypárti politikusokat és köztisztviselőket pedig válogatás nélkül bűnözőknek nevezi („ennyi bűnöző előtt én még nem beszéltem”; „Önökből kijönne a komplett magyar börtönválogatott”; vagy: „Polt Péter nekem nem legfőbb ügyész, hanem egy közönséges bűnöző.”). De nemcsak kormánypárti politikusok és kormánypárti szavazók ellen megy a hergelés, hanem a teljes magyar jogrend, és annak alapja, az alaptörvény ellen is: Arató Gergely, Gréczy Zsoot, Dobrev Klára, Karácsony Gergely, Márki-Zay Péter szerint az alaptörvényt kukába kell hajítani.

És mit tennének az ellenzéki politikusok, ha hatalomra kerülnének?

Karácsony Gergely meg akarja szüntetni a Fideszt és annak szavazóit: „… az kell, hogy az a Fidesz, amit most ismerünk, ez megszűnjön. Beleértve azokat a szavazókat, akik most hisznek ezeknek a politikusoknak.” Azt is elmondja, ehhez hogyan fog hozzákezdeni: utasításomra az adóhivatal azonnal zárolni fogja mindenkinek a bankszámláját, akik az elmúlt években a közpénz terhére gazdagodtak. […] Nem érünk rá arra, amíg Polt Pétert eltávolítjuk, nem érünk rá arra, amíg végig mennek a bírósági eljárások.”

Jakab Péter személyesen kívánja megbilincselni Orbán Viktort („nekem nem fog megremegni a kezem, amikor majd önt bilincsbe kell verni”; „Viktor bátyám, Te pedig tudod, mit fogsz kapni? Minimum egy húszast. Ugye érted, miről beszélek?”); homoszexuális nemi erőszakot vizionál vele kapcsolatban a börtönben („tudja, a börtönben még Orbán Viktorból is lehet Orbán Viktória.”)

Gyurcsány is fenyeget: „Vidnyánszky és társai addig maradnak, amíg Orbán. Utána buknak. Sőt! Minden értelemben földönfutók lesznek. Nem lesz árokbetemetés. Zárójel lesz. […] Higgadtan, racionálisan, szárazon.”

Szintén ő: „Szeretnék önöknek valamit mondani. Magukat is el fogják vinni. Nem is olyan soká. […] Tudják, mikor? Amikor győzünk. És tudják, mikor fogunk győzni? Jövőre. És maguknak nem lesz kegyelem.”

És aztán jönnek az akasztással való fenyegetések. Ellenzéki újságírók nyilvános Facebook-bejegyzésben beszélik meg, hogy kiket kell felakasztani:

Kerner Zsolt, a 24.hu újságírója: „Ómolnár Miklósnak lassan kellene keresni egy szép LED-izzós kandellábert, ami elbírja.” Erre a válasz Medvegy Gábortól, szintén a 24.hu, valamint a TASZ munkatársától: „Amennyiben a Magyar Idők–Origó–888 szánalombrigád posztot írna ebből a bejegyzésből, szeretném, ha azt is beleírnák, hogy szerintem k…rva az anyjuk. Köszönöm! Ja, és még írják hozzá, hogy Bayert is el kellene bírnia.”

Szarvas Koppány Bendegúz, a Momentum józsefvárosi önkormányzati képviselője így fenyegette a fideszes politikusokat: „Megdolgoznak a fiúk a lámpavasért.”

Végül, de nem utolsósorban a szeretet jegyében politizáló Márki-Zay Péter is akasztatna: „Nem akarom mondani, hogy a kandelábereket mire lehet még használni a plakátok ragasztásán és helyezésén kívül.”

Márki-Zay Péter azt sem titkolja, hogy az akasztást az általa felheccelt tömegekkel akarja elvégeztetni: „Jó, tehát ezeket a tényeket azért ismertessük meg ezekkel az emberekkel, mire a Bem térről elérnek a Kossuth térre, szerintem ők akarják majd felkötni Orbánt.”

Hogy nem kell komolyan venni az akasztással való fenyegetéseket? Nem tudom, de azt igen, hogy csak az elmúlt száz évben több tapasztalatunk is van arra vonatkozóan, amikor az ilyen – elsőre komolytalannak tűnő – fenyegetések tényleges akasztásig fajultak.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy valóban elképesztő gyűlölet van a magyar baloldal politikusaiban. Valóban elképesztő a közbeszéd színvonala. Csak arra utaló jelet nem találtam, hogy mindezt Orbán Viktor szítaná. Azonban bárkinek, aki a fentebb idézett Jakab Péter-, Karácsony Gergely-, Gyurcsány Ferenc- vagy Márki-Zay Péter-idézetekkel partiban lévő Orbán Viktor-idézetet tud nekem hozni, fizetek egy láda Csíki sört. Elérhetőségeim a szerkesztőségben.

A szerző közgazdász, politológus

Borítókép: Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje, valamint a korábbi miniszterelnök-jelöltek: Karácsony Gergely (MSZP, Párbeszéd, LMP), Dobrev Klára, Jakab Péter (Jobbik) és Fekete-Győr András (Momentum). (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)