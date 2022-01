A CIA az utolsó mentsváruk

Bár az SZDSZ szerencsére kimúlt, egykori SZDSZ-esek még fölütik a fejüket itt-ott. Van, amelyik űzött tekintettel, tyubityelkával a fején időnként megrohamozza a Parlamentet, lökdösi a rendőröket vagy épp ásványvízzel fröcsköli az érdeklődő riportert. S akad, amelyik néhány havonta kinyilatkoztatja népboldogító téziseit valamelyik független-objektív sajtótermékben. Utóbbiak közé tartozik Bruck Gábor, az SZDSZ egykori kampányfőnöke, aki nem mellesleg jó ideig az említett tyubityelkás ember tanácsadója volt, legutóbb pedig Gyurcsányné retiküljét cipelte, míg az előválasztáson el nem hasaltak.

Az a jó a velünk élő SZDSZ-esekben, így Bruck Gáborban is, hogy megbízhatóan gonoszak és buták. E tulajdonságaik kifejezetten hasznosak így választási kampány idején – legalábbis a politikai ellenfélnek és szavazóinak. Azoknak (hitem szerint a nemzet zömének), akik a borús történelmi tapasztalatok okán úgy vélik: az „eszdéeszizmust” soha többé nem szabad a kormányrúd közelébe engedni, különben a magyarságnak harangoztak. Azért hasznosak az SZDSZ-ízű, gonosz kinyilatkoztatások, mert emlékeztetik a feledékenyebbeket, mi folyt itt 2010-ig, s mi lesz, ha ezek az arcok visszatérnek.

Azt mondta múlt szerdán Bruck ember a hatalom által megszüntetett Klubrádióban, hogy – idézem – „Jönnek az erdélyiek, oké, ők szerencsére csak listára szavazhatnak. Akárhogy nézem, jelent két mandátumot, ami sok. Nagyon sok.” Szavai mint a méreg. Mint az érett gyurcsányizmus. Ez vezetett a 2004. december 5-i nemzetáruláshoz. Minek szavazhatnak a külhoni magyarok, ugye? Ők nem is magyarok, hanem románok. Mit szólnak bele a belügyeinkbe, mikor nem is itt adóznak? Szemben a Londonban mosogató magyarokkal, akik itt adóznak, ugye, Bruck? Hányinger.

Szerencsére még a baloldalon is akad, aki szerint külhoni testvéreink gyalázása megengedhetetlen. Kósa András az Azonnalin azt írta: „Bruck »erdélyi = fideszes agyhalott« nézete – ha 2022-ben még ez nem egyértelmű – éppen olyan primitív sztereotípia, mint a cigányozás, zsidózás vagy a buzizás.” Pontosan. Mint ahogy az SZDSZ (meg a DK) mindig is egyfajta fordított Kuruc.info volt: csak ők a magyarokat gyalázták órabérben. (Újabban pedig összenőnek jobbikos ikertesóik­kal, akik nemrég még cigányoztak, zsidóztak és buziztak.)

Az interjúban azért Brucknak is akadt egy darab józan mondata. „Ha hat párt leül tárgyalni, akkor szeretjük, nem szeretjük, ott az osztályfőnök vagy az apuka a Gyurcsány” – magyarázta átszellemülten. Hát nem erről szövegelünk mi is mióta? Hiába lökték a kirakatba előbb a jutalékos embert, majd a trágyagombást: a főnök ugyanúgy a szemkilövető maradt. Ezt kéne fölfognia azoknak, akiket olykor zavar a gyurcsányozás.

Bruck legdurvább mondatai viszont csak ezután következtek: „Gyenge az Orbán, nincs benne innováció. Üti őket az EU, még nem tudjuk, hogy belép-e Amerika vagy sem. Nem Trump az Amerika. Mondjuk az FBI vagy a CIA az Amerika ilyen esetben, tehát nem tudjuk. Környező országokban azért elég jó ritmusban csinálták. Az a gyanúm, de erről semmit nem tudok, hogy néznek, néznek, ha elég erős az ellenzék, akkor be fognak lépni. Nyilvánosságra kerülnek olyan információk, aminek nem örül az, aki éppen hatalmon van. Ebből szerintem sokat tudnak, az a kérdés, hogy használják vagy nem.”

Világos. Tehát Bruck meggyőződése szerint az amerikai titkosszolgálat, a CIA beavatkozik majd a magyar választásokba, ha lát esélyt a mostani kormány megbuktatására. Hiszen másutt is milyen „jó ritmusban” színre léptek. Lásd: Észak-Macedónia, Ukrajna, Fehéroroszország és újabban Kazahsztán. A szó, amit keres a kedves olvasó: szuverenitás. Illetőleg: demokrácia és népfelség elve. Miért a magyar nép döntsön a sorsáról, amikor ott van a tettrekész CIA meg annak helyi nyúlványai, ugye? Kabul Rózsája („Timikém”) is kilövésre készen áll, nyakán már ott púposodnak a verőerek…

Szóval Bruck szerint jöhet majd a CIA. És ezen már túlzottan meg sem lepődünk. Láttunk mi már sokféle, Amerikából szalajtott, sumák alakot errefelé. Például emlékeznek még Richard Fieldre, aki 2011-ben úgymond „kimenekített” háromszáz gyöngyöspatai cigány embert a „nácik” karmai közül? Aztán persze kiderült: jó előre leszervezett üdülésről volt szó, Field pedig szegről-végről ­CIA-s kapcsolatokkal is rendelkezik. A cél nyilvánvaló volt: a cigány–magyar ellentét szítása, lehetőleg polgárháború kirobbantása, Magyarország külföldi lejáratása. Tipikus titkosszolgálati művelet.

Vagy rémlik még André Goodfriend budapesti amerikai ügyvivő mosolygós ábrázata? Aki ott menetelt a netadós tüntetésen, majd tapsikolt a Fidesz-székház ostromakor? Hát hol tartózkodjon egy bölcs diplomata, ha nem a tűz közelében? Így első kézből tud tanácsokat osztogatni a klaviatúrahajigálóknak. Amúgy milyen érdekes, hogy az ismertebb ellenzéki randalírozók (pél­dául az a raszta­hajú) be-bejártak eligazításra Goodfriend idején az amerikai nagykövetségre. Ez lenne a diplomáCIA?

De említhetném Charles Gati befolyásos amerikai politológust, aki 2012-ben fölvázolta, hogyan kell külföldről megbuktatni az Orbán-kormányt. „Vannak lehetőségek arra, hogy a kormányt – ha lehet, demokratikus módon, ha nem lehet, másképpen – elmozdítsák” – fogalmazott Gati. Mégis hogyan? Például polgárháborúval, amelytől ugyan Gati szerint „Isten őrizzen”, ám ennek lehetőségét nem zárja ki, „ha folytatódik a nyugati javaslatok, kritikák dacos, irracionális elutasítása”. Értik? „Nyugati javaslatok.” Vagyis ha nem csináljuk, amit a haladó Nyugat, illetve a főmachinátor, Gyuri bácsi előír nekünk (multikulti, térdelés, migránskvóta, gendervallás terjesztése már az óvodákban), akkor majd itt is megpróbálnak színes forradalmat csinálni. Ha sokat makacskodunk, ránk gyújtják a hazánkat.

A módszereik, a gátlástalanságuk közismert. Bármire képesek. A magyarországi baloldal önmagában képtelen lenne hatalomra vergődni, ám mögöttük áll egy irtózatos erejű hálózat. A teljes fősodratú nyugati média, polipszerűen működő fölforgató („civil”) bandák hada, uniós és nemzetközi szervezetek kilóra megvett bólogató Jánosai – mind-mind őket segítik. S még csak most gyújtják be a rakétákat. Ám mi is megtanultuk a leckét: „Ha kicsi a tét, a kedvem sötét.” Most viszont óriási a tét, a hazánk forog kockán. Hát legyen jó a kedvünk, kapaszkodjunk össze mindahányan és áprilisban zavarjuk vissza az ügynököket oda, ahonnan küldték őket.

Borítókép: Bruck Gábor (Fotó: a Klubrádió műsorának részlete)