Természettörvény a vádlottak padján

2052. február 30., az Átalakított DPA hírügynökség jelenti

Huszadik évfordulójához érkezett a klímaárulók elleni dicsőséges és példamutató per. A szociálökológiai átalakítás kormánya, amely 2025-ös újabb, korszakos választási győzelme óta az örök ökoszociális igazság birtokosa, a 2022 után eltelt tíz önfeláldozó évet követően, 2032. február 30-án határozott a Természettörvény Pártja elleni perről. Mint ismeretes, 2025-ben az átalakítás részét képező választási jog értelmében felszámolták a Klímabundestagban a populista csökevény egyéni mandátumokat, a szövetségi berendezkedést pedig erősítette a klímakancellár a klímaalaptörvényben rögzített közvetlen rendeleti joga. Azóta – a parlamenti költő segítségével is – erősödött a klímavédelmet szem előtt tartó szavazógép-kormányzás.

A szövetségi berendezkedésen belüli hatalmi fogásokat illetően örök hűség köti a nagy baloldali–zöld átalakítás összes kormányát Angela Merkel egykori kancellárhoz, aki először és zseniális módon 2020 tavaszán élt ezzel a módszerrel, amikor is még Dél-Afrikából is befolyásolni tudta a türingiai tartományi politikát. A klasszikus Merkel nélkül nem következhetett be egy olyan világra szóló átalakulás, amelynek többé nem kell tekintettel lennie a természet túlhaladott törvényeire. Márpedig a világ Angela Merkel óta jobbá vált, hiszen egyszerűbb lett leírni. Ám kezdettől fogva a jobb világ útjában álltak törpe minoritásként a régi műszaki-természettudományos mérnök- és kutatókáderek. Az úgynevezett természeti törvényekre hivatkozással gáncsot vetettek az átalakításnak, ami húsz évvel ezelőtt csaknem a klímaosztály történelmi küldetésének bukásához vezetett Németországban.

Természetesen nem csak sikerek követték a korszakos változásokat. A tervszerű átalakítás mindig is a valóság leküzdésének folyamataként volt értelmezhető a fehér ember által alkotott természeti törvények kiiktatása révén. A második ökoszociális szövetségi kormány a 2025. február 30-i, első átalakítási közleményében tette ezt világossá az ökoszociálisan összhangba erőltetett – gleischaltolt – közvélemény számára. Lammbock klímakancellár nem köntörfalazott. A 2030-ig tartó ötéves terv nagyigényű volt, azonkívül megkövetelte a természettörvény hívei és a mérnökök köréből való ökoszabotőrökkel szembeni állandó harcot. Az átalakítás útjában álló kudarcok jövőbeli elkerülése a tűzkeresztség minden próbáját sikeresen kiállt hálózatérvényesítési törvény finomhangolását indokolta, éppen a klímaszabotőrökre tekintettel. A Kínai Népköztársasággal közös kormányközi bizottságnak volt célszerű hozzálátnia a dicsőséges munkához. „A hálózatérvényesítési törvény érdekében a Kínától való tanulás egyenlő a győzni tanulással” korszakos jelszavával megalapozva indulhatott útjára ez a messze a jövőbe mutató harci küldetés.

A nép megértette ennek szükségességét. Nem adtak be több kivándorlási kérelmet az ökoszociális és antifasiszta szövetségi köztársaságból, ami hathatósan erősítette a kormánya nyomást szelíden gyakorló politikáját. Amíg törvénybe volt iktatva a kötelezettség, hogy az országban kell maradni, a legtöbb klímaelvtárs(nő) tartotta is magát ehhez. A klimatizmus tanítása hatalmas, hiszen igaz. Lám, milyen igaz! Az átalakítási miniszter asszony beszámolóját köve­tően – amely a kormány első közleményének alapjait fektette le 2025. február 30-án – az átalakítás kancellár asszonya két fő javaslatot tett az Átalakításbundestagnak a haladó társadalmi klímához vezető úton. 2032-ig kellett bemutatni az első mérleget, amely arra összpontosít, milyen sikert ért el német földön az ökoszociális átalakítás, illetve hogyan áll a zöld, multikulturális-genderesített új embertípus kialakítása.

Az átalakítás minden, természeti és tudományos törvényszerűségre alapozott okvetlenkedés dacára sikeres volt, köszönhetően a kormány a néppel való megszépített kommunikációjának is. A természettörvény híveinek szabotázsakciói – amelyek a nap és a szél hibáit egy állítólagosan szükséges, valójában azonban a lényegét tekintve fasiszta energetikai alapterhelési biztonságra való alattomos utalással kendőzik el – nem homályosították el a dicső mérleget. A ténylegesen nagyobb problémákról viszont szőrmentén írtak: az ellenséges csatornák és médiakiadványok a 2027-es átalakítási médiatörvény óta nemkívánatossá váltak. A lakosság tájékoztatása az átalakítás kormányánál volt a legjobb kezekben. Ezáltal a ténylegesen nagyobb problémák nem léteztek és nem adhattak okot a nyugtalanságra.

Az átalakítás kormánya mégis sajnálattal állapította meg, hogy a természettörvény híveit feltétlenül és teljes mértékben el kell távolítani a közbeszédből. Az úgynevezett természettörvényekre való hivatkozás és ezáltal a fényes jövő megkérdőjelezése mindig is a nép árulóinak műve volt. Összhangban a világ megmentésének Joszif Visszarionovics Dzsugasvili óta általános érvényével, az átalakítás miniszter asszonya vádat emelt a természettörvény szószólói ellen, akiket az átalakítás alkotmányvédelmi hivatalának elnöke időben a Természettörvény Pártjaként azonosított.

A soron következő pert a nép okulására a nyilvánosság előtt tartották meg. A dicső Szovjetunió példája fontos volt az átalakítás kormányának. Mérnökök ezreinek átnevelése érdekében Sztálin atyácska némelyeket osztálytudatosan az osztálybíróságok elé idéztetett, majd eltávolíttatta őket az élők sorából. Az eltávolítás mindig fájdalommal jár, de a siker igazolta Sztálint: az ő Szovjetuniója a leghatalmasabb Szovjet­unió lett, ami valaha létezett. Mindenesetre Lammbock átalakítási kancellár 2032. február 30-i kormányközleménye értelmében az Átalakításbundestag – miután ellenzéki frakciók a 2025-ös ökoszociális választójogi törvénymódosítás óta már nem léteztek – egyhangúlag kérte fel az átalakítás kormányát, hogy idézze a legfelső átalakítási bíróság elé a Természettörvény Pártját, mégpedig „a világ megmentésének történelmi küldetésével szembeni destruktív gondolkodásuk” miatt.

Az ezután következő kirakatper óriási siker volt. A közhangulat még erősebben az átalakítás kormányának pártjára állt, köszönhetően a kihirdetett halálos ítéletek pedagógiai ráhatásának is. Ezeket az ítéleteket a per során bűnbánóvá lett főkolomposok esetében átalakítási táborban eltöltendő életfogytiglani büntetésre változtattak. Az ő önkritikájuk és megbánásuk lehetőséget adott az átalakítás kormányának, hogy demonstratív módon engedékenységet gyakoroljon. Az ökoszociális átalakítás súlyos megzavará­sáért kiszabható halálbüntetést 2028. február 30-án, az 1928-as hírhedt sahti per (tizenegy halálos áldozattal járó, szovjetunió­beli koncepciós bányászper) századik évfordulóján, az Átalakításbundestagba tömörült már átalakítottak üdvrivalgásának közepette, egyhangúlag fogadták el, vezették be az ökoszociá­lis átalakítás büntető törvénykönyvébe, az átalakítás szövetségi köztársaságának elnöke pedig még aznap alá is írta.

Mindez a marxizmus–leninizmus–sztálinizmus–klimatizmus klasszikusainak művei alapján és azokkal teljes összhangban történt.

A szerző a szászországi SPD-képviselők vezetője volt, 2019-ben kilépett a Német Szociáldemokrata Pártból

