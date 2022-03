Semmi nem számít – csak a győzelem

Még valamit sokat hallok. A Nyugat: Ausztria, Németország, Franciaország… Tagadhatatlan, hogy van, ami ott jobb, mint Magyarországon. Biztos ezért élek magam is már 35 éve külföldön. Franciaországban. A napokban itt is választások lesznek. Amiket hallok, megzavarnak. A francia ellenzék, a szélsőbaltól a szélsőjobbig, mind a valahol középen álló Macron fejéhez vágják a Coviddal szembeni intézkedéseit. Hiányzott az oltóanyag! Igaz. Covid vonatjáratok vitték az ország egyik feléből a másikba az ott ágyhoz már nem jutott fertőzötteket! Valós. Helikopterek szállították a kezeléshez már nem jutó betegeket Németországba! Igen, volt ilyen bőven. Hasonló esetek Magyarországon nem történtek. Pedig az ellenzék szerint már többször csődbe ment, összedőlt a magyar egészségügy. Értsem akkor azt, hogy ezek szerint a kormány intézkedései védtek meg hasonló jelenetektől?

Azt is hallom, hogy az Európai Unió és Macron határozatlan politizálása vezetett a háborúhoz. Ez zavar. Eddig azt tudtam meg az ellenzéktől, hogy Orbán Viktor robbantotta azt ki.

A pusztító inflációt illetően lényeges az eltérés a két politikus között. Orbánék befagyasztották több fontos élelmiszer árát. Macron kampányolása során csak figyelmeztetni mer: el kell fogadni, hogy az elkövetkezendőkben az élelmiszerárak nagyon megugranak.

„Az egekben” – amiatt már több ellenzéki vezér és Márki-Zay is Orbánt hibáztatta –, szóval az „egekben a benzinár”. 480 forint. A kormány ennyire fagyasztotta be. A fenébe, ez tényleg sok! Javaslom az elégedetlenkedőknek, ugorjanak el hozzám Franciaországba. A múlt héten tankoltam. Tegyék ők is ezt nálam, 2,28 euróért literenként. (Körülbelül 845 forint.)

Komplikált dolgok ezek. Gyerünk vissza a futballhoz, ahol fontos mérkőzések előtt kerestük a legerősebb felállást. Mérlegeltük az ellenfél erős és gyenge pontját. Pontosítottuk a feladatokat. Aztán eljött az összecsapás napja. Amikor egyre feszültebben lüktetett benned az adrenalin. Amikor összeszorultak az öklök és az ajkak. Amikor jelen kellett lenni! Tudtad, hogy pár pillanat és felsikolt a sípszó. Kezdődött a küzdelem, és jelen kellett lenni.

Összecsapásokban és párharcokban, amikor nincs pardon. Semmi, de semmi nem számít – csak a győzelem.

A szerző BEK-győztes labdarúgó, labdarúgóedző

