Gereblyébe lépve

Mert a jósok már itt vannak újra a nyakunkon, Nostradamus ismét rendkívül népszerű és visszatért a közbeszédben a vak bolgár jósnő is. Az 1996-ban elhunyt lánglelkű vátesz ugyanis elég cifra dolgokat jövendölt 2022-re, és hát lássuk be, nem biztos, hogy ez volt és lesz életünk legklasszabb éve. Baba Vanga szerint ebben az esztendőben az aszály miatt Európában is megismerkedünk a vízhiánnyal. Sajnos ez elég pontos, a Pó deltájától Solymárig. Aztán azt is mondta még, hogy a virtuális valóság egyre több embert kerít hatalmába, akik szépen lassan zombikká válnak és memória-, valamint tanulási zavarban szenvednek. Telitalálat. Úgy vélte továbbá, hogy Indiában a hőmérséklet eléri az 50 Celsius-fokot, a sáskák pedig megtámadják a termést, az egész országra kiterjedő éhínséget okozva ezzel. Erről egyelőre nincsenek információim. Végül, de nem utolsósorban véleménye szerint az jön még, hogy az idegenek egy Oumuamua elnevezésű aszteroidát röppentenek a Földre, hogy feltérképezzék az emberi életet, amiből mi eleinte semmit nem veszünk majd észre, de aztán csőstül jön a baj.

Mindenesetre az Európai Bizottság korifeusai kevés kivétellel már most pont úgy néznek ki, mint akiket egy másik bolygóról szalajtottak, de legalábbis egy befuccsolt ayahuasca szertartásról, két-két vödörrel a kezükben. A Politico információi szerint ugyanis most éppen az a nagyszabású terv, hogy az EB egy új vészhelyzeti tervvel gondolja magát felruházni, amellyel arra kényszerítheti az uniós tagállamokat, hogy amennyiben a gáztartalékok megcsappannának (meg fognak csappanni), csökkenthesse a tagországok gázfogyasztását. A biztonság kedvéért mindjárt megalkottak egy jogi eljárást is, amellyel az országok egyszerű többséggel is elfogadhatják ezt az újabb agymenést, tehát simán megkerülhetik a parlamentet, valamint az egyes tagállamok vétóját. Utóbbit nyilván a nyakas magyarok miatt találták ki, nehogy már az lehessen, hogy az EB nem ura a helyzetnek.

Ez most már megint valami olyasmi, ami eleve baromság, és akkor még csak ezután jönne az a kérdés, hogy miként tetszenek ezt elképzelni a gyakorlatban. Idejön valami okostojás és elkezdi összevissza tekergetni a csapokat? Vagy hogy képzeljük el? Az sem volt egy érdektelen éca, hogy osszuk szét, amink van, dobjuk be a közösbe, mint a kommunizmus eljövetelekor, de ez tényleg meseszép. Elszúrják az egész szankciós politikájukat, amit majd nehéz lesz elintézni egy elrebegett bocsikával, amikor a feldühödött fagyoskodó tömegek rájuk gyújtják a házukat egy kis meleg reményében, miközben az oroszok vidáman vodkáznak. Mert azt egy kecske is pontosan láthatta, hogy lábon eladják az egész tételt az indiaiaknak, a pakisztániak­nak, az irániaknak és a kínaiaknak, oszt dobri vecser. A fenti országnévsor egyébként más szempontból is felettébb izgalmas, de elveszítettem a reményt arra nézvést, hogy ez a brüsszeli elmegyógyintézetben is feltűnjön valakinek.

Mindenesetre a ruszkik nem úgy néznek ki, mint akik besz…rtak, legfeljebb a röhögéstől. Ránéznek a Rachel (Richard) Levine amerikai admirálisról, egészségügyi miniszterről és Sam Brinton atomenergiáért felelős helyettes államtitkárról készült fotóra, és máris rázza őket. És Vlagyimir Vlagyimirovics, miután ügyesen kikerülte az elé helyezett gereblyét, így szólt Szergej Szergejevicshez: legyen kedves szóljon a második világháborús veteránoknak. Ezeket velük is elintézzük. Ja, és küldessen Macronnak egy gyertyát estére.