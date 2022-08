Két esztendő teljesen kárba veszett

Az ellenzék által vezetett és manipulált fővárosban rengeteg korrupciós ügy van, ami persze nem építi, hanem rombolja a várost. Amelyekről az ellenzéki média és természetesen a liberális fővárosi Fidesz-gyűlölők hada lényegében nem vesz tudomást. A fővárosi Városháza ingatlanának eladásáról hangfelvételeket mutatott be a jobboldali sajtó. Azokból kiderült, hogy a fővárost lényegében Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon kulcspozíciók­ba emelt emberei működtetik, akik egy korrupciógyanús, jutalékos rendszert működtettek. Karácsony végig tagadott, s amikor már nem lehetett letagadni a Napot az égről, akkor szűkszavúan visszakozott. Bajnai Gordon volt szocialista miniszterelnök, miután a tárgyalássorozat mérhetetlen romlottsága napvilágra került, ennyit bírt nyilatkozni: „Engem beleprovokáltak egy beszélgetésbe, amit kiforgattak”. Ezzel új kifejezést írhattunk be a baloldali kleptokrácia nagykönyvébe: „Beleprovokálták”. Egyébként Tarlós István egy korábbi nyilatkozatában úgy vélekedett, hogy Karácsony Gergely feltételezhetően nem korrupt, csak gyenge jellem. Azaz befolyásolható, kényszeríthető.

Ezen nem éppen pozitív tulajdonságokhoz tegyünk hozzá még egyet: feledékeny is. Hiszen megígérte a kampányában, hogy klimatizálja a metrókocsikat. Újra itt a kánikula, volt már negyven fok is az idén, aztán mi lett az ígéretből? Semmi. Azt is megígérte, hogy minden nyugdíjas fog kapni húszezer forintot a fűtési költségek mérséklése céljából. Mivel azt nem írta, hogy ezt a húszezer forintot csak azok kapják, akik majd rá fognak szavazni, ezért azóta is várom főpolgármester úr nagylelkű vállalásának teljesítését. Ha mégsem kapnám meg, akkor meg azt üzenem azoknak, akik hittek neki, hogy minden bizonnyal az összes többi ígéretét is úgy tartja meg, mint ezt. Ebből le lehet vonni a következtetéseket.

Sapienti sat.

A szerző egyetemi tanár

Borítókép: Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlésen (Fotó: Havran Zoltán)