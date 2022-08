Kérem, engedjék meg nekem, hogy teljes egészében ideidézzem a 24.hu beszámolóját a „nagy gazdatüntetésről”! Ugyanis ritkán adatik meg az embernek ennyi vidámság, ennyi káröröm. Szóval akkor olvassák!

„Körülbelül száz ember jelent meg a szombat délutánra meghirdetett gazdatüntetésen Budapesten, a beígért 1800 traktorból azonban egy sem érkezett meg. A tüntetők az idő előrehaladtával egyre hevesebben kérték számon a szervező Szabó Bálinton, hol vannak a traktorok, kisebb dulakodás is kialakult.

Szombaton délután hat óra után nagyságrendileg száz ember lehet jelen a Szabó Bálint által szervezett »gazdatüntetésen« a Dózsa György úton, jelentette helyszíni tudósítónk, aki hangsúlyozta, hogy gazdákat nem látni a megjelentek között, sokan közülük valószínűleg csak bámészkodóként tévedtek a helyszínre. A Hősök terén egyébként a demonstráció szomszédságában nagyságrendekkel többen vannak.

Szabó korábban 2200 személyautót és 1800 traktort ígért a demonstrációra, ehelyett negyed hét körül nagyjából húsz autó lehet jelen, traktor nincs a helyszínen. A szervező arról beszélt a helyszínen, hogy a terv az, hogy éjfélig »tele lesz az egész Dózsa György a Keletiig autókkal és traktorokkal«. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetétől nagyjából 25-en vannak jelen a rendezvényen.

A résztvevők egy sávot foglalnak el a Dózsa György úton az autókkal. A tüntetést néhány rendőr biztosítja. Szabó azt ígéri, hétkor ad majd tájékoztatást újból, hol tartanak a gazdák.

Helyszíni tudósítónk arról számolt be, hogy van a tüntetők között, aki arról számolt be, hogy már 12 éve jár tüntetni, ezért jött ki a mai eseményre is. Mások arról beszéltek, hogy nem igazán hiszik el, hogy jönnek ma még ide traktorok, és szégyenteljesnek tartják, hogy ennyire szervezetlen a demonstráció és ilyen kevesen jöttek el.