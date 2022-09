Baloldali jelöltek és kampányok a hálózatok fogságában

A baloldali vezetők és jelöltek pénzügyeire kevésbé érzékenyek maguk az NGO-k is, ennek azonban ára van, ugyanis nem kis részben ők szabják meg számukra a politikai napirendet és programokat, akár a legmagasabb nemzetközi szinteken is. Például Macron elnök európai parlamenti pártcsaládjának, az Újítsuk meg Európát! (Renew Europe) 2020-as menekültügyi paktumtervezete alapvető célként tűzte ki, hogy az NGO-khoz, illetve a migrációt pártoló más szervezetekhez és hatóságokhoz több fontos jogkör is átkerülhessen a migráció ellenőrzése kapcsán.

Hasonló a helyzet a szociáldemokrata német kancellár, Olaf Scholz tekintetében is, akinek úgy kellett kormányt alakítania, hogy közben ismét előtérbe kerültek a személyét érintő pénzügyi botrányok.

Ahogy Macron korábban gazdasági, Scholz egészen addig pénzügyminiszteri posztot töltött be; a német ügyészség pedig az igazságszolgáltatás akadályoztatásával vádolta meg a Scholz közvetlen felügyelete alá tartozó Finan­cial Intelligence Unit nevű, a pénzmosás elleni küzdelemért felelős hivatalt, továbbá felhozták azt is, hogy több gyanús nemzetközi pénzügyi tranzakcióról, így több millió eurós, külföldre irányuló kifizetésekről nem tájékoztatták a szövetségi rendőrséget.

Felmerült, hogy a kétes pénzügyi tranzakciók révén több tíz milliárd euróval károsíthatták meg bankok és nagybefektetők a német államot. Közben egy szövetségi bírósági ítélet erősítette meg azt, hogy a tranzakciók illegális adó-visszatérítéshez vezettek. Nem véletlen, hogy a nem kormányzati szervezetek nemzetközi hálózata nyomásgyakorlással igyekezett terelni a technokrata stílusú Scholzot. Tavaly novemberben 129 európai NGO nyílt levélben ellenezte az atom- és gázenergia-rendszert az EU-ban, és Scholzot lobbizásra hívták fel a bizottságnál annak biztosítása érdekében, hogy sem az atomenergia, sem a fosszilis gáz ne minősüljön fenntarthatónak (később az Európai Parlament ez ügyben a zöldeknek nem tetsző módon döntött).