Leszbikusnagygyűlést tart a Soros-hálózat Budapesten

A EuroCentralAsian Lesbian Community (Európai és Közép-Ázsiai Leszbikus Közösség, rövidítve: ELC) szeptember 29-e és október 1-je között Budapesten, az állítólag elüldözött, ám továbbra is itt működő CEU-n tartja harmadik alkalommal megrendezendő éves konferenciáját. Közleményük szerint azért, hogy segítsék „a feminizmussal és az LMBTQ-közösséggel kapcsolatos pozitív üzenetek terjesztését”, hozzátéve, hogy ez különösen fontos Magyarországon és Lengyelországban. Felmerül a kérdés, hogy ha szerintük hazánkban valóban rémisztő méreteket ölt a homofóbia, akkor miért éppen Budapestre jönnek konferenciát és felvonulást tartani? Véleményem szerint egyszerű a válasz: politikai provokáció az egész, amelytől azt remélik, hogy a nemzetközi sajtónak jól eladható képeket és történeteket gyűjtenek majd be a gyűlölködő magyarokról.

Jól el lesznek majd keseredve, ha rájönnek, hogy a kutyát sem érdekli a konferenciázgatásuk, hiszen az embereket hidegen hagyja a szexuális orientációjuk. A magyaroknak nem azzal van problémájuk, ha valaki más. Csak azt kérik, hogy ezt a másságot ne reklámozza pozitív dologként, ne legyen az LMBTQ-propaganda lenyomva a torkunkon és legfőképpen, hogy hagyják békén a gyerekeket. Ehhez képest, a háromnapos eseménysorozat programját elnézve, vannak kifejezetten olyan előadások, amelyek arról szólnak, hogy a Labrisz Leszbikus Egyesület által pár éve kiadott gendermesekönyv, a Meseország mindenkié mintájára hogyan írjanak a résztvevők gyermekeknek szóló történeteket leszbikus mesehősökről. Egy másik program a nemzetközi szervezetekben való leszbikus érdekérvényesítést szorgalmazza, míg egy harmadik a világ leszbikussá tételére szólít fel, jelentsen ez bármit is.

A konferencia szervezője, az ELC egy „leszbikus, feminista és interszekcionális hálózat”. Az interszekcionalitás azt jelenti, hogy egy személy különböző tulajdonságai miatt (neme, szexuális orientációja, származása stb.) többféle megkülönböztetéssel szembesül, ezek rétegződnek. A szervezet célja saját megfogalmazásuk szerint egy befogadó európai és közép-ázsiai leszbikus hálózat létrehozása, tehát nem csupán bioló­giai leszbikus nőket várnak soraikba, hanem mindenkit, aki nőnek érzi magát és a nőkhöz vonzódik.

A 2017-es bécsi rendezvényt számos szervezet támogatta, köztük politikai pártok is, így a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport az Európai Parlamentben, az Osztrák Szocialista Párt nőtagozata és az Osztrák Zöldpárt nőtagozata. Ezenkívül a német zöldek alapítványa, a migránsokat a tengeri útvonalakon hajóztató See Watchot támogató Heinrich Böll Alapítvány is szerepel a listán. Az esemény partnereinek megnevezett NGO-k között a szerb Labris a Nyílt Társadalom Alapítványoktól, a Nyílt Társadalom Intézettől és a CEU-tól is részesül támogatásban. A bécsi támogatói listán szereplő ILGA Europe szintén a nyílt társadalom hálózatához tartozó LMBT-szervezet, őket a Nyílt Társadalom Alapítványok finanszírozza. A 2019-es kijevi konferencia támogatói között szerepelt az Európai Szocialisták Pártja, a Mama Cash, valamint a Ukranian Women’s Fund. Utóbbi donorjai között található a nyílt társadalom hálózatához tartozó két szervezet, a Sigrid Rausing Trust és az Oak Foundation.

A budapesti rendezvény elsődleges finanszírozója az Európai Unió. A konferenciát felvezető sajtótájékoztatón Malin Anna Björk leszbikus zöld-baloldali képviselő és Gwendoline Delbos-Corfield (a Magyarországot támadó aktuális EP-jelentés előadója) vett részt az Európai Parlament részéről. Az EP nevében aggodalmukat fejezték ki a magyarországi LMBT-közösség és a velük szemben tanúsított kormányzati hozzáállás miatt és támogatásukról biztosították az érintetteket, valamint az ECL szerepének fontosságát méltatták. A 2022-es konferencia támogatói között megtalálhatjuk a qLit magyar leszbikusmagazint, amely a nyílt társadalom hálózatához tartozó NGO-kkal közösen áll ki az LMBT-közösséget érintő ügyekben, tehát a kapcsolati hálójuk megvan a Soros-szervezetekkel.

A szervezők között szereplő Labrisz Leszbikus Egyesületet a Meseország mindenkié LMBTQ-mesekönyv kiadása okozta felháborodás tette országosan ismertté, ám 1999 óta folytatnak érzékenyítőtevékenységet Magyarországon. Melegség és megismerés elnevezésű iskolai programjuk 2001-től kezdve futott az iskolákban, egészen 2021 nyaráig, a gyermekvédelmi törvény elfogadásáig. A Labrisz számos alkalommal kapott forrásokat a Nyílt Társadalom Alapítványoktól.

Egy másik szponzor, az 1983-ban öt feminista által Hollandiában alapított Mama Cash a világ legrégebbi nemzetközi női alapítványa. A szervezet az évek során többnyire olyan kezdeményezéseknek adott kezdő tőkét, amelyek a nők „testük feletti autonómiáját” támogatják, magyarán az abortuszt, ezenkívül pedig a szexmunkások jogait támogató csoportokat finanszírozzák. A feminista egyesület jelentős összegű pénzügyi támogatásban részesült a Nyílt Társadalom Alapítványoktól.

Végül, de nem utolsósorban a szervező partnerek között szereplő, hamburgi székhelyű Dreilinden a nemi és szexuális sokszínűség társadalmi elfogadását támogatja szervezeteknek nyújtott támogatásokkal és projekttámogatásokkal, valamint „társadalmi befektetésekkel” és hálózatépítéssel. A szervezet több nemzetközi NGO-hálózatnak aktív tagja. Köztük például az Ariadne Networké, melynek támogatói között megtalálható az Oak Foundation, a Sigrid Rausing Trust, a Ford Foundation és a Nyílt Társadalom Alapítványok is. A Dreilinden tagja még az Equality Without Borders kezdeményezésnek is, mely a Soros pénzmosodájaként is leírható Tides Foundation része.

Ha mindez nem lenne elég, vessünk egy pillantást az ELC vezetésére! Dragana Todorovic a szervezet társ-ügyvezető igazgatója, egyben az LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey (ERA) nevű szervezet ügyvezető igazgatója. Az ERA támogatói között megtalálható a Nyílt Társadalom Alapítványok. Todorovic az elmúlt öt évben a szerb Labris tanácsadója és regionális együttműködési menedzsere volt, mely szervezetet Soros György több szervezete is szponzorálja. A ELC konferenciák koordinátora, Leila Lohman korábban dolgozott a Soros támogatását élvező Human Rights Watchnál. Végül, de nem utolsósorban Oana Dorobantunak, aki kommunikációs feladatokat lát el, korábban a Centre for Legal Resources nevű romániai Soros-szervezetnél szintén ilyen feladatai voltak, amely egy 1998-ban a Nyílt Társadalom Alapítványok által alapított NGO.

Összeérnek a szálak. Ami elsőre „csupán” egy leszbikus nemzetközi konferenciának tűnik, arról könnyen kideríthető, hogy a nyílt társadalom hálózatához tartozó emberek és szervezetek nagygyűlése. A program első napján egy meghívott szűk kör pedig a budapesti Városházán is látogatást tesz, hogy egyeztessenek a vezetéssel pénzügyi támogatásról, valamint a leszbikusjogokról. A konferencia hivatalos megnyitóján felszólal Karácsony Gergely főpolgármester, Bősz Anett főpolgármester-helyettes, valamint Gurmai Zita mint az Európai Szocialisták női tagozatának vezetője.

Miközben Sorosék konferenciáznak és felvonulnak, az Alapjogokért Központ gondozásában magyarul is megjelenik Birgit ­Kelle Még normális? Akkor gendereljük! című könyve. Az ilyen művek azért is különösen fontosak, mert az LMBTQ-aktivisták hangerejük miatt erősebbnek tűnhetnek, mint amilyenek valójában. Reméljük, hogy a könyv olvasói megfelelő tudással és érvkészlettel vértezhetik fel magukat a genderlobbi elleni küzdelemhez.

A szerző az Alapjogokért Központ elemzője

