Peppa malacékat is meghódította az LMBTQ-lobbi

Mielőtt eltévednénk a számok rengeteg kerek erdejében, szögezzük le, Peppa malac nézettsége többmilliós. Ebből huszonnégyezren gondolták úgy, hogy a malac kedvelői befolyásolható korban vannak (ebben mélységesen igazuk van, mínusz Q. Tarantino), és az „azonos nemű családok kizárása arra tanítja őket, hogy csak az olyan családok normálisak, ahol vagy egy szülő, vagy két különböző nemű szülő van”.

Ennek ellenére a progresszívnak nevezett agresszió csatát nyert, elfoglalt egy várat, de legalábbis egy ólat. Ezt a haditettet még a szintén méltán népszerű agresszív kismalac is megirigyelné.

Az egyik LMBTQ-jogvédő szervezet kommunikációs és külső ügyekért felelős igazgatója viszont fantasztikusnak nevezte a sikeres áttörést (neki is igaza van), majd hozzáfűzte: sokaknak, akik nézik a műsort, szintén két anyukájuk vagy két apukájuk van, és sokat jelent majd a szülőknek és a gyerekeknek, hogy az ő tapasztalataikat egy ilyen ikonikus gyerekműsorban képviselik.

Erről és a maci családjával kapcsolatban kibontakozott némi tusakodás a különféle közösségi felületeken, amelyben azért szerencsére elhangzott az a kérdés is, hogy lehetetlen elvárás-e, hogy a gyerekműsorok csak a gyerekeknek szóljanak. És eljött az a pillanat is, amikor a gyerekeinket minden lehetséges eszközzel távol kell tartani ettől az egésztől. A maradék józan ész nevében.

Ha meg valaki úgy véli, hogy mindez homofóbia, náci beszéd, konformizmus, kirekesztés, boomerség vagy bármi más hadova a woke-szótárból, hát tegye. Egy valóban (helyesbítek: igazán) szabad közegben mindenki azt gondol, amit akar. Felőlem akár Putyint is előránthatja a spájzból a kutyával együtt végső kétségbeesésében, ha már végképp elfogytak a pompás minősítései. Már lepereg, meguntam.

A gyerek viszont tabu. Majd ha felnő, eldönti, mi szeretne lenni. Kikhez vonzódik, milyen névmást és vécét szeretne használni. Akkor már csak arra kell ügyelnie, hogy mindezt a magánügyének tekintse és ne terrorizáljon vele másokat. Különösen gyerekeket ne. Hogy addigra hová, mire jutunk, az most kezd eldőlni.

Néha úgy fest, hogy ugyan a történelemnek csak nem akar vége szakadni, de nem csupán az eddig ismert és élt világ változik meg végérvényesen, de a végsőkig be- és lelakott civilizáció is belefogott a haláltusába. És még a jegesmedve is veszélyben van.

