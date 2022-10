Jankovics Sisyphusa a mának is üzen

Ma már szinte közhely, hogy a járványok, háborúk, gazdasági és társadalmi válságok korszakába léptünk; Európa-szerte, így nálunk is régóta nem tapasztalt kihívások, nehézségek, bajok tesznek próbára bennünket. Balog Zoltán püspök a Reformátusok Lapjának adott interjúban (amit lapunk is ismertetett) elmondta, a hét bő esztendő után most hét szűk esztendő jön, mégse csüggedjünk el, mert nem kizárólag az anyagi jóléten múlik az ember boldogsága. „Minden helyzetben lehet és kell hálát adni. Ez is segít a bajban.”

Bár újból szerényebben fogunk élni, az jót tehet majd nekünk, a világnak is, ha megállunk, és imádságban elgondolkodunk, megértjük Isten akaratát, figyelmeztetését.

Azt, hogy mire tanít bennünket az Úr ezen a nehéz helyzeten keresztül. Az egyházi vezető meggyőződése szerint több szolidaritásra, szerénységre, imádságra, teherbíró közösségek kialakítására, erősebb összetartásra, továbbá észszerű takarékosságra van, lesz szükség.

A református zsinati elnök gondolatait érdemes megfontolni. Azért is, mert a múltat végképp eltörölni törekvő, keresztény gyökereit, erkölcsi és kulturális értékeit elvesztő, identitásválságba és nihilizmusba ájuló kaotikus Európában már nem csak Robert Schuman intelmét nem ismerik, hogy a demokrácia a jövőben vagy keresztény lesz, vagy nem is lesz. Azt sem tudják, amit mi, magyarok több mint ezer év alatt megtanultunk: küzdés az élet. S ha megtartjuk és megerősítjük keresztény/keresztyén hitünket, akkor ez a hit megtart minket – ahogy az elmúlt zivataros századokat, úgy a jelen válságait, megpróbáltatásait is túléljük, megmaradunk. Igaza van Vörösmartynak: „Nincs veszve bármi sors alatt / Ki el nem csüggedett.”

