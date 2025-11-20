Európa a patrióta erőké lesz

Az Egyesült Államok elnöke és a magyar miniszterelnök közötti baráti hangvételű és magyar szempontból átütően sikeres találkozó nemcsak jó alapot adott Orbán Viktornak a Rónai Egon által készített, hatalmas nézettséget elért interjújához, de arra is rávilágított, hogy a mai hiszterizált közhangulatban a legnagyobb kihívás a valóság kommunikációja.

Különös korszakot élünk, amikor tudatipari think tankek és végrehajtó kommandók foglalkoznak azzal, hogy a valóságot elfedjék, eltorzítsák, félremagyarázzák. A globális világelit eljutott oda, hogy tetszőleges virtuális valóságot kreálhat a maga eszközei­vel, hogy a felszín mögötti világ talán legjelentősebb elemzőjének, Bogár Lászlónak az egyik gondolatát idézzem.

Sir Francis Bacon angol filozófus és közéleti személyiség meglátása, miszerint a tudomány fejlődését „ködképek” akadályozzák, igaz a közéletben való tisztánlátásra is, azzal a lábjegyzettel, hogy a fogalmi tisztaság hiányából eredő problémákat immár tudatosan instrumentalizálja a globális világelit.

Azt tudhattuk előre, hogy az ellenoldal fanyalogni fog a washingtoni út kapcsán, de azt aligha, hogy akad, aki odáig jut a nagyotmondásban, a tragikomikumot a végletekig fokozva

megalázásnak állítja be azt a találkozót, melynek keretében a világ első számú nagyhatalmának vezetője a protokollal ellentétben maga mellé ülteti vendégét, akivel ország-világ előtt barátokként élcelődnek s akit „VIKTOR, YOU ARE THE GREATEST” dedikációval bocsát útjára.

Ehhez hasonló megalázást kívánhatunk minden államférfinak, aki a normalitásért, nemzete megmaradásáért és a keresztény, fehér Európa szellemi-értékrendi hagyományának megőrzéséért száll síkra.

Örülhetünk annak, hogy a valóság leírása versenyképes narratíva lett felfordult világunkban, különösen, ha összehasonlítjuk jelenlegi helyzetünket akár a nyugat-európai médiafősodor egyeduralmával, akár a harminc évvel ezelőtti magyar viszonyokkal, amikor kisebb csoda kellett ahhoz, hogy a nemzeti erők győzzenek orkánerejű ellenszélben, amikor az ellenfél nemcsak összehasonlíthatatlanul nagyobb médiaerővel bírt, de birtokolta a tabukijelölés, a tematizáció s a fogalomértelmezési hatalom monopóliumát is.