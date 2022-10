Valuták és spekulánsok

A pénzbúvóhely Amerika mellett Svájc érdemel külön figyelmet. Svájc ugyan a frontközelben van, de vannak történelmi hagyományok, amiket eddig mindenki tiszteletben tartott. Ha baj van, oda menekülünk, függetlenül attól, hogy mi a pártállásunk. A svájciak pedig szeretik a menekülő pénzt, ebből nagyon is jól élnek, tartják még ma is szigorúan a titkokat. Svájc tehát tabu. Így volt ez a múltban is. 1987-ban Svájcot úgy elárasztotta a pénz, hogy a frank olyan erős lett, hogy a svájci export és az idegenforgalom került borzalmas bajba. Annak érdekében, hogy a pénzzuhatagtól szabaduljon, az ország és a saját gazdaságát is mentse, a svájci frankhiteleket akár egy évre is mínusz két százalékért adták.

Hazánk azonban valami különös, nem túlzás, de történelmileg determinált ok miatt a magánpénz kitüntetett vadászterülete már régóta.

1973-tól 1998-ig szenzációs sebességgel sikerült eladósítani az országot, úgy, hogy ebből semmi haszna nem származott, majd 2002 és 2010 között ismét.

Az eladósító szándék azóta sem változott, ami értelemszerűen a hitelezőktől történő függéssel jár. Az eszközök is megvannak hozzá. Még ma is túl sok a forró pénz idehaza, mert az államadósság jó része külföldi kezekben van és nem túl hosszú lejáratú, könnyen készpénzzé, és így dollárrá, euróvá tehető, aztán irány Hegyeshalom.

Megjegyzendő, hogy az eladósításban mindig a baloldal a listavezető, a korrekciót pedig mindig a jobboldal végzi. Éppen miatt indokolt inkább globalista, illetve patrióta politikai oldalakról szólni. Egyedül állunk Európában azzal a gyakorlattal, hogy a hazai ellenzék nemzetközi fórumokon nyíltan az ország érdekei ellen ügyködik. Ne higgyük, hogy a forint ellen spekulálóknak nincsenek hazai támaszai, noha kevesebben vannak, mint a tradicionális globalista időkben, például 2003-ban, amikor egy erős forintot sikerült szemvillanás alatt romba dönteni.

Megtörtént ez máshol is, és nem csak egyszer. Emblematikus a font esete John Major miniszterelnöksége idején, de említhetnénk a thai bahtot is.

Hazánk szülötte, Soros György és csapata mindig ott volt, ahol kavarni lehetett. Mindig, amikor patrióták voltak kormányon.

Jó három évtizede rajtunk is tartja vigyázó szemét, de homlokát kizárólag csak akkor ráncolja, ha éppen patrióta kormányunk van, mint most. Az EU-hivatalokban úgy jár-kel, mintha otthon lenne, több főbiztost is személyes támogatóként tud maga mögött, nem is szólva az Európai Parlamentben jól tartott két és fél száz hívéről. Ők is teszik a dolgukat. Bár joguk nincs hozzá, de a lehetőségük megvan, hogy a nekünk járó eurómilliárdokat immár csaknem két éve visszatartsák. Ez nagyon rossz üzenet a piacoknak, de vérmes reménység a hazai ellenzéknek. A fentiek mind hozzátartoznak annak megértéséhez, hogy miként is állunk a forint árfolyamával.

A szerző közgazdász

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Faludi Imre)