Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a Tisza Párt adatszivárgási botránya ügyében

smoothieBanánital

A dietetikusok szerint ezt az egy összetevőt ki kellene hagyni a smoothie-ból

A gyümölcsös smoothie azért jó, mert könnyen fogyasztható formában juttatunk tápanyagokat a szervezetünkbe. Egy új tanulmány azonban rávilágított: a banán és a bogyós gyümölcsök kombinációja a smoothie-ban talán mégsem olyan ideális, mint gondoltuk.

Munkatársunktól
2025. 11. 11. 14:41
A banán és a bogyós gyümölcsök kombinációja a smoothie-kban talán mégsem olyan ideális, mint gondoltuk
A banán és a bogyós gyümölcsök kombinációja a smoothie-kban talán mégsem olyan ideális, mint gondoltuk Fotó: Zoeytoja Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gyümölcsös smoothie-val indítani a napot, mi lehet ennél egészségesebb? Nos, kiderült, hogy van egy apró csavar a történetben. Bár a banán és a bogyós gyümölcsök kombinációja népszerű választás, egy friss kutatás szerint a banán titokban szabotálhatja a smoothie-k egészségügyi előnyeit. De mielőtt kidobnánk a konyhapulton heverő banánokat, nézzük meg, mit is jelent ez valójában, és mit tanácsolnak a dietetikusok!

Egy friss kutatás szerint a banán titokban szabotálhatja a smoothie-nk egészségügyi előnyeit
Egy friss kutatás szerint a banán titokban szabotálhatja a smoothie-nk egészségügyi előnyeit/ Fotó: pavel TaraSYUK / Shutterstock

Mit mutatott a smoothie kutatás?

A Food and Function folyóiratban megjelent tanulmányhoz nyolc egészséges önkéntest kértek fel, akik két különböző smoothie-t ittak meg. Az egyik banánból és bogyós gyümölcsökből készült, a másik csak vegyes bogyósokból. Emellett kaptak egy kapszulát is, amely flavanolt – a bogyós gyümölcsökben gyakori természetes antioxidánst – tartalmazott. A smoothie-k vagy a kapszula elfogyasztása után vér- és vizeletmintát vettek a résztvevőktől, hogy megmérjék a szervezetükben lévő flavanol szintjét.

A kutatók megdöbbentő eredményre jutottak: a banános smoothie-t ivók szervezetében 84%-kal kevesebb flavanol volt mérhető, mint amikor ugyanazok az emberek csak a flavanol kapszulát vették be. Vagyis a banános italból jóval kevesebb antioxidánst tudtak felszívni. Sőt, még a tisztán bogyós smoothie-hoz képest is rosszabbul teljesített a banános változat.

Miért fontos ez egyáltalán?

Mielőtt belemerülnénk a részletekbe, érdemes megérteni, miért is számítanak annyira a flavanolok. Ezek az antioxidánsok bizonyos ételekben találhatók meg, mint az alma, körte, bogyós gyümölcsök, szőlő és kakaó. Erős antioxidánsok, vagyis megvédik a szervezetünket a szabad gyökök okozta károsodástól – ezek az instabil molekulák ugyanis károsíthatják a sejtjeinket, és növelhetik bizonyos betegségek, köztük a rák kialakulásának kockázatát. A kutatások arra is kitérnek, hogy a flavanolokban gazdag étrend támogatja az agy egészségét és csökkenti a szívbetegségek kockázatát. Szóval jó dolog, ha flavanolokat viszünk be a szervezetünkbe, főleg, ha ténylegesen fel is szívódnak.

Miért nem szívódik fel a flavanol?

Ez egyébként nem csak a banánra jellemző. Számos étel tartalmaz olyan enzimeket vagy vegyületeket, amelyek befolyásolják bizonyos tápanyagok felszívódását. A banán polifenol-oxidázt tartalmaz, ami úgy tűnik, hatással van a flavanolok felszívódására a szervezetünkben. (Ez az enzim az is, ami miatt a banán idővel megbarnul.)

Most akkor baj van a banánnal?

Fontos, hogy az eredmények nem azt sugallják, hogy soha többé ne együnk banánt! Ha csak banános alappal szeretjük a smoothie-t, akkor igyuk úgy. Még mindig többet profitálunk úgy is a smoothie-ból, még ha alacsonyabb is az antioxidáns felszívódás. Gondoljunk csak a bélbarát rostokra, a vérnyomást szabályozó káliumra vagy a csontok egészségét támogató kalciumra. A banánban rengeteg tápanyag van!

Praktikus megoldások

Ha mégis aggaszt minket a flavanol tartalom, van néhány dolog, amit tehetünk. 

  • Az egyik, hogy variáljuk az egyes gyümölcsök arányát. Adjunk hozzá csak néhány szelet banánt, ha szeretjük a bogyós-banános kombinációt, de tegyünk bele sok bogyós gyümölcsöt.
  • Készíthetünk egy egészséges, főleg banán alapú smoothie-t is, és ehetünk több bogyós gyümölcsöt a nap folyamán. Ha szétszórjuk a flavanolban gazdag ételeket a nap során, valószínűleg pótoljuk a smoothie-ból kimaradt antioxidánsokat.

Forrás

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekegyház

Négy férfi „házasságának” megáldása

Bayer Zsolt avatarja

Dr. Fabiny Tamás, Kondor Péter, Szemerei János evangélikus püspök urak figyelmébe.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.