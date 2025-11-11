A dietetikusok szerint ezt az egy összetevőt ki kellene hagyni a smoothie-ból

Gyümölcsös smoothie-val indítani a napot, mi lehet ennél egészségesebb? Nos, kiderült, hogy van egy apró csavar a történetben. Bár a banán és a bogyós gyümölcsök kombinációja népszerű választás, egy friss kutatás szerint a banán titokban szabotálhatja a smoothie-k egészségügyi előnyeit. De mielőtt kidobnánk a konyhapulton heverő banánokat, nézzük meg, mit is jelent ez valójában, és mit tanácsolnak a dietetikusok!

Egy friss kutatás szerint a banán titokban szabotálhatja a smoothie-nk egészségügyi előnyeit/ Fotó: pavel TaraSYUK / Shutterstock

Mit mutatott a smoothie kutatás?

A Food and Function folyóiratban megjelent tanulmányhoz nyolc egészséges önkéntest kértek fel, akik két különböző smoothie-t ittak meg. Az egyik banánból és bogyós gyümölcsökből készült, a másik csak vegyes bogyósokból. Emellett kaptak egy kapszulát is, amely flavanolt – a bogyós gyümölcsökben gyakori természetes antioxidánst – tartalmazott. A smoothie-k vagy a kapszula elfogyasztása után vér- és vizeletmintát vettek a résztvevőktől, hogy megmérjék a szervezetükben lévő flavanol szintjét.

A kutatók megdöbbentő eredményre jutottak: a banános smoothie-t ivók szervezetében 84%-kal kevesebb flavanol volt mérhető, mint amikor ugyanazok az emberek csak a flavanol kapszulát vették be. Vagyis a banános italból jóval kevesebb antioxidánst tudtak felszívni. Sőt, még a tisztán bogyós smoothie-hoz képest is rosszabbul teljesített a banános változat.

Miért fontos ez egyáltalán?

Mielőtt belemerülnénk a részletekbe, érdemes megérteni, miért is számítanak annyira a flavanolok. Ezek az antioxidánsok bizonyos ételekben találhatók meg, mint az alma, körte, bogyós gyümölcsök, szőlő és kakaó. Erős antioxidánsok, vagyis megvédik a szervezetünket a szabad gyökök okozta károsodástól – ezek az instabil molekulák ugyanis károsíthatják a sejtjeinket, és növelhetik bizonyos betegségek, köztük a rák kialakulásának kockázatát. A kutatások arra is kitérnek, hogy a flavanolokban gazdag étrend támogatja az agy egészségét és csökkenti a szívbetegségek kockázatát. Szóval jó dolog, ha flavanolokat viszünk be a szervezetünkbe, főleg, ha ténylegesen fel is szívódnak.