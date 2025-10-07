almaegészségrost

10 étel, amiben még az almánál is több rost van

Az alma az egyik legnépszerűbb gyümölcs a világon, és jogosan! Tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal és antioxidánsokkal, ráadásul jó rostforrás is. Egy nagy alma körülbelül 5 gramm rostot tartalmaz, ami már szép teljesítmény. De ha azt hitted, hogy az alma vezeti a mezőnyt, akkor tévedsz! Mutatunk 11 ételt, ami még több rostot tartalmaz.

Munkatársunktól
2025. 10. 07. 10:45
Az avokádó rostban, egészséges zsírokban és vitaminokban gazdag. A kutatások szerint a bélrendszerünk hasznos baktériumainak is kedvez Fotó: Lasmsilver Forrás: Shutterstock
Az alma minden bizonnyal a legismertebb és legkedveltebb gyümölcs a világon – és nem véletlenül! Tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal, antioxidánsokkal, ráadásul a benne található rostoknak köszönhetően a bélrendszerünknek is jót tesz. Egy nagyobb alma körülbelül 5 gramm rostot ad a napra, ami már önmagában sem rossz teljesítmény. De ha azt hitted, hogy az alma a rostkirály a gyümölcsök között, akkor most meglepődnél: rengeteg más finomság is van, ami sokkal több rostot tartalmaz. Nemcsak a gyümölcsök és zöldségek, hanem magvak, hüvelyesek és teljes kiőrlésű gabonák is komoly rostbombák. A rostok segítik az emésztést, hosszan tartó teltségérzetet adnak, és támogathatják a szív- és érrendszer egészségét is.

Ha azt hitted, hogy az alma a rostkirály a gyümölcsök között, akkor most meglepődnél: rengeteg más finomság is van, ami sokkal több rostot tartalmaz
Ha azt hitted, hogy az alma a rostkirály a gyümölcsök között, akkor most meglepődnél: rengeteg más finomság is van, ami sokkal több rostot tartalmaz/ Fotó: KVMArt / Shutterstock

Ebben a cikkben összegyűjtöttük azokat az ételeket, amelyek rostban még az almát is felülmúlják. Lesz köztük igazi klasszikus, mint a lencse, de meglepő finomságok is, mint a szárított füge vagy az avokádó. Mindegyikhez adunk tippet is, hogyan fogyaszthatjuk őket a mindennapokban, hogy a rostbevitel ne csak egészséges, hanem ízletes is legyen. Készülj, mert a rostok világa messze túlmutat az almán!

1. Lencse

A lencse igazi rostbomba - egy csészényi a napi rostszükséglet több mint felét fedezi! Ráadásul fehérjében is gazdag, szóval dupla nyereség. A fehérje és rost kombinációja hosszan laktat, így tökéletes választás.

Így fogyasszuk: Tegyük salátákba, levesekbe, curryhez, vagy akár készíthetünk belőle vegán fasírtot.

2. Szárított füge

A szárított füge tökéletes, ha valami édeset kívánsz, de nem akarsz cukros nassolnivalóhoz nyúlni. Puha, rágós, édes - és mellékesen tele van rosttal, magnéziummal és kalciummal.

Így fogyasszuk: Tökéletes nassolnivaló sajttal, vagy keverjük bele smoothie-ba és süteményekbe.

3. Avokádó

Az avokádó nemcsak trendi, hanem tényleg egészséges is! Rostban, egészséges zsírokban és vitaminokban gazdag. A kutatások szerint a bélrendszerünk hasznos baktériumainak is kedvez.

Így fogyasszuk: Salátákba, smoothie-ba, tacóba, vagy készítsünk belőle guacamole-t.

4. Szeder

Ez a kis fekete gyümölcs nemcsak finom, hanem antioxidánsbomba is. Tele van gyulladáscsökkentő vegyületekkel és persze rosttal.

Így fogyassszuk: Zabkásában, chia puddingra, smoothie-ba, vagy egyszerűen csak nassoljunk belőle.

5. Málna

A málna az egyik legrostdúsabb gyümölcs! A kutatások szerint rendszeres fogyasztása védhet a szívbetegségek és bizonyos rákfajták ellen is.

Így fogyasszuk: Süteményekbe, zabkásába, joghurtba, vagy egyszerűen diófélékkel együtt nassolva.

6. Chia mag

Ezek a pici magok igazi szuperételek. Egy marék chia mag a napi rostszükséglet egyharmadát fedezi, ráadásul tele van ásványi anyagokkal.

Így fogyasszuk: Chia pudding reggelire, vagy szórjuk rá zabkására, salátára, smoothie tálra.

7. Édesburgonya

Az édesburgonya nemcsak finom, hanem tápláló is. Narancssárga színét a béta-karotin adja, ami erős antioxidáns hatású.

Így fogyasszuk: Süssük meg egészben, pürésítsük, vagy készítsünk belőle krémlevest.

8. Árpa

Ez a teljes kiőrlésű gabona tökéletes alternatívája a fehér rizsnek. Magas rosttartalmú és B-vitaminokban gazdag, ráadásul szelént és vasat is tartalmaz, ami összességében tápláló szénhidrát-opcióvá teszi.

Így fogyasszuk: Köretként friss fűszerekkel, de levesekhez és pörkölthöz kiváló.

9. Körte

A körte különösen hasznos, ha székrekedéssel küzdesz - a benne lévő rost puhítja a székletet és elősegíti a rendszeresebb bélmozgást. Ráadásul flavonoid antioxidánsokban is gazdag, amelyek csökkentik a gyulladást.

Így fogyasszuk: Szeleteljük salátákra, zabkására, vagy használjuk alma helyett süteményekben.

10. Lenmag

A lenmag nemcsak rostban gazdag, hanem egészséges zsírokat és alapvető ásványi anyagokat is tartalmaz. A bélrendszerednek különösen jót tesz - kutatások szerint enyhítheti a székrekedést és támogatja a hasznos baktériumok növekedését.

Így fogyasszuk: Őröljük meg és adjuk hozzá süteményekhez, zabkásához, joghurthoz vagy smoothie-hoz.

Forrás

