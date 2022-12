Kaili-botrány: így működik a hálózat

De vissza a brüsszeli ügyre!

Ez nemcsak az szocialisták uniós pártcsaládjának az ügye, hanem modellezi a teljes baloldal működési elvét. Eva Kaili mögött is egy NGO-hálózat rajzolódik ki, továbbá hasonlóan szövevényes kapcsolatok, mint amit a hazai dollárellenzék hárommilliárdos kampánytámogatásának megszervezésénél láttunk.

Amit eddig tudunk: Kaili és férje, az olasz Francesco Giorgi lakásában közel egymillió euró készpénzt foglaltak le, Giorgit is letartóztatták. Az olasz férfi kiváló hálózati elvtárs, korábban – a most szintén rács mögé került – Pier Antonio Panzeri volt olasz szocialista EP-képviselő asszisztenseként dolgozott. Panzeri felesége és lánya is érintett, ők a beérkező pénz elköltésében jeleskedtek. Panzeri az előző uniós ciklusban a parlament emberi jogi albizottságának volt elnöke, Giorgi pedig az új testület elnöke mellett is folytatta a munkáját, tehát a tűz közelében maradt.

Giorgi Panzerivel közösen alapította a Fight Impunity (FI) nevű „civil” szervezetet. Azért fontos az idézőjel, mert az FI sem civil egyesület, hanem politikusok, háttéremberek állnak mögötte. A tiszteletbeli igazgatóságában Bernard Cazeneuve volt francia szocialista miniszterelnök, Dimitrisz Avramopulosz, a Jean-Claude Juncker vezette EB migrációs ügyekért felelős biztosa, valamint Federica Mogherini, az EU előző külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és bizottsági alelnöke is szerepelt. Ezek a nevek sokat elárulnak a FI befolyásáról, tehát nem egy piszlicsáré gittegyletről van szó.

Rajtuk kívül ugyancsak benne volt a testületben Emma Bonino. Ő az alapítója egy másik, az ügyben érintett NGO-nak, a No Peace Without Justice (Nincs béke igazság nélkül) nevű szervezetnek, amelynek igazgatója, Niccolo Figa-Talamanca is a korrupciós botrány szereplőjeként került hűvösre. Bonino tehát fontos kapocs. Az olasz hölgy baloldali–liberális polgárjogi harcos, dolgozott Olaszország külügyminisztereként, és volt EP-képviselő is. A Mandiner még a botrány kirobbanása előtt, novemberben portrécikkben mutatta be a politikust. Ebből kiderült: Bonino Soros György Nyílt Társadalom Alapítványának igazgatótanácsi tagja, liberális pártját pedig az idei ­itáliai választások előtt másfél millió euróval támogatta a spekuláns.

Ismerős ez a módszer valahonnan…

Az is biztos csak a véletlen műve, hogy Bonino neve a European Council on ­Foreign Relations (Nemzetközi Kapcsolatok Európai Tanácsa) nevű szervezetben is feltűnik, ahol társaival: Eva Kailivel, Dobrev Klárával, Bajnai Gordonnal, a magyar baloldal hárommilliárdos kampánytámogatását megszervező Korányi Dáviddal és Soros Györggyel is megvitathatták a fontos politikai kérdéseket vagy a kampánytámogatások technikai módszereit.

A Katar-gate-től néhány lépésben el is jutottunk a hazai ellenzék támogatási botrányának szereplőihez.

Ugyanaz tehát a hálózat működési elve. A hivatalos pártpolitikai világból kivont ­NGO-k – amelyeket volt baloldali politikusok, szakértők, tanácsadók, asszisztensek alapítanak és vezetnek – kiváló eszközei lehetnek a rejtett kampányfinanszírozásnak, párttámogatásnak is vagy épp a korrupcióból származó források tisztára mosásának. Természetesen mindez idáig csak gyanú és feltételezés. Várjuk a hatóságok bizonyítási eljárását, amire, reméljük, hamarosan Brüsszelben és Budapesten is kétségeket kizáróan sor kerül.

A szerző az Alapjogokért Központ vezető elemzője

Borítókép: Eva Kaili görög szocialista képviselő, az Európai Parlament alelnöke, akit korrupció gyanújával vizsgálati fogságba helyeztek Belgiumban 2022. december 11-én (Fotó: MTI/EPA/Dzsalal Morsidi)