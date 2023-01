A spanyolországi transztörvény újabb támadás a józan ész ellen

A progresszív őrület letelepedett Spanyolországban, és sajnos továbbra is érezteti hatását. Szociál-progresszivista kormányunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a logika és az értelem háttérbe szoruljon és eluralkodjon a woke-szentimentalizmus. Korábban itt megjelent cikkeimben beszéltem néhány olyan új törvényről, mint a „csak az igen az igen”, amelyet az esélyegyenlőségi minisztérium dolgozott ki, és amely újra az utcára engedett erőszakoskodókat, mérsékelve a büntetésüket.

December végén a spanyol parlament 188 szavazattal (a kormány és támogatói), 150 ellenszavazat (a PP és a Vox) és hét tartózkodás mellett elfogadta a transztörvényt. Annak ellenére, hogy a Spanyol Szocialista Munkáspártban (PSOE) voltak olyan fontos figurák, akik nem értettek egyet a törvénnyel, a társadalmi és politikai nyomás miatt nem volt más választásuk, mint a jogszabály mellett szavazni. A Podemos olyan ügyesen futtatta a gépezetet, hogy a törvényjavaslatot végül jóváhagyták.

Nos, melyek is ennek a törvénynek a legvitatottabb pontjai? A 25. cikk kimondja, hogy azok a férfiak, akik nőnek vallják magukat, használhatják a nőknek kijelölt mosdókat, öltözőket és egyéb helyiségeket. A 26. cikk megerősíti, hogy tilos a szexuális identitáson alapuló megkülönböztetés, vagyis a magukat nőnek valló férfiak „mujeres” („nők”) megjelöléssel vehetnek részt női versenyeken. (Ez egyébként már működik az Egyesült Államokban.) A 39. cikk előírja, hogy a törvényes nemváltás a diszfória diagnosztizálása, a hormonok szedése, az esztétikai (műtét nélküli) változás és önmeghatározó érzésük megkérdőjelezése nélkül is megengedett. A 41. cikk lehetővé teszi, hogy azok is megváltoztathassák nemüket, akik bántalmazást követtek el. A 49. cikk kimondja, hogy a transznemű embereket foglalkoztató cégek gazdasági előnyöket élveznek majd. A 41. és 44. cikkelyek kimondják, hogy minden ember megváltoztathatja a nemét a nyilvántartásban, törölve a születési nemét, és módosíthatja dokumentumait, így elrejtve biológiai nemét.

Milyen lesz a nemi önrendelkezés, és hány éves kortól lesz megengedett? A személyi igazolványban szereplő név és nem jogi módosítása bírósági jóváhagyással történik majd 12 és 14 éves kor között; 14 és 16 év között a szülők vagy törvényes képviselők beleegyezésével; és 16 éves kor felett jóváhagyás nélkül lehetséges lesz. Vagyis 16 éves kortól bárki megváltoztathatja a nemét, de nem ihat meg egy sört egy bárban. Az első és második (ha meggondolja magát az illető) nemváltáshoz a jelenlegi szöveg kimondja, nem kell más, mint a nemváltó akarata. Ha viszont újra váltani akar valaki, azt bíróság előtti indokláshoz köti.

Beszéltem Juan García-Gallardóval, a Vox kasztíliai alelnökével. Megkérdeztem tőle, mi a véleménye a törvényről. A következőket válaszolta: „A transztörvény egy aberráció. Ezzel a törvénnyel az igazság elleni újabb támadásnak vagyunk tanúi. Ezúttal azt a valóságot támadják, hogy csak két nem létezik (férfi és nő). Újabb lépés a lét és az érzés összekeverésének folyamatában. Mindenki érzését tiszteletben kell tartani, de a közigazgatásnak nem szabad megtévesztenie az embereket és megzavarni a fiatalabbak véleményét.” Hozzátette, „az emberek szexuális identitása nem önmeghatározás tárgya, hanem a biológiai valóság határozza meg. A mostani tendenciák egyik legnyilvánvalóbb következménye, bár nem a legsúlyosabb, az a kár, amelyet a női sportversenyek szenvedhetnek el, ha olyan férfiakat is bevonnak, akik azt mondják, hogy nőnek érzik magukat.”

García-Gallardo a családeszme nagy védelmezője. Megkérdeztem tőle, hogy a legújabb törvények támadást jelentenek-e a család intézménye ellen. Szerinte kétségtelenül. „A genderszemlélet különféle származékaival helyrehozhatatlan károkat okoz a társadalomban. Ez egy újabb lépés a társadalom alapvető egysége, a család meggyengítésében és delegitimizálásában. A baloldal tudja, hogy az erős családtudatú társadalom maga is erős. Politikai céljaik eléréséhez kevesebb és gyengébb családdal rendelkező társadalomra van szükségük. Egyedülálló, az államtól függő, gyökértelen emberekre. Tudják, hogy csak akkor tudják elérni politikai céljaikat, ha sikerül felszámolniuk a családot mint az emberi együttélés magját.”

Vagyis ez a törvény egy újabb támadás a józan ész, az igazság, a biológia, a logika és az értelem ellen. Egy értelmetlen valami, ami nemcsak mint ötlet őrültség, hanem valami, amit már kipróbáltak a gyakorlatban és látszik, hogy nem működik. A legvilágosabb példa az Egyesült Királyságból: egy fogvatartott, Stephen Wood törvényesen megváltoztatta a nemét, és nő lett (Karen White). Letartóztatták, mert bántalmazott néhány nőt, majd a tárgyalás előtti napon megváltoztatta a nemét, és kérte, hogy helyezzék át egy női börtönbe. Mi történt? Azokban a hónapokban, amíg a női börtönben volt, négy rabot bántalmazott. Egy másik példa egy másik területen: az úszó Will Thomas, aki Lia Thomas lett, megváltoztatva nemét. „Willként” a férfiranglista 462. helyén állt. A nők között, minden csúcsot megdöntve, jelenleg első. Mi lenne, ha LeBron James (a legjobb jelenlegi kosárlabdázó, ha nem minden idők legjobbja) női csapatban játszana, mert mondjuk éppen nőnek vallaná magát? Visszaélés. Senki sem versenyezhetne ellene, és pár év alatt szinte minden rekordot megdöntene. Férfiak és nők nem tudnak egyenlő feltételekkel versenyezni fizikai sportokban.