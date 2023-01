Hogyan akadályozhatja meg Közép-Európa a világháborút?

Közép-Európa – akarja vagy sem, tetszik vagy nem – történelmi felelősséggel tartozik a nukleáris világháború kirobbantásának megakadályozásáért. Ez az állítás nem légből kapott és nem valamiféle szerepzavarból származó vízió. A formálisan orosz–ukrán háború, más megközelítésben NATO–orosz regionális katonai összecsapás, amely tulajdonképpen amerikai–orosz nagyhatalmi küzdelem, immár olyan szakasz felé közelít Ukrajna földjén, mely felülírja az európai és világbéke megtartásának esélyét. Arról van szó, hogy Ukrajna az eddigieknél nagyságrendekkel több katonai felszereléssel, fegyverrel számolhat, ha 11 ország – miként deklarálták – küld számára újabb harceszközöket. Az elmúlt egy évben is folyamatosan érkeztek fegyverszállítmányok ukrán földre, a fenti elképzelés azonban stratégiai váltást jelentene. Mindenekelőtt lényeges eltérés, hogy a német, francia, angol és főként amerikai beszállítók mellett a küldők között olyan országok is intenzív szerepet vállaltak, mint Svédország vagy Dánia. A látványos paradigmaváltás ezzel együtt akkor történik, ha a lengyel és a baltikumi harci kürtök hangzavarában cseh és szlovák fegyverek is útnak indulnának Ukrajnába, ahogy kormányaik bejelentették.