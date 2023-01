Kretének miatt mindenkit büntetni csúnya dolog

Maradjunk a csehónál. A kitiltás következményei. Egy. A vendégsereg kizúdult az utcára, és miközben a pulthoz maximum rendelés céljából fáradt, tehát a beltér üresen tátongott, odakint pokollá tette a környék lakóinak életét, akiket persze senki nem védett meg.

Kettő. Miután télvíz idején ugyanez történt (itt említeném meg egy pillanatra azt a túltolást, hogy akadnak olyan helyek is, ahol nyáron, a teraszon sem lehet rágyújtani, de oda dohányos be sem teszi a lábát), másnap a fogyasztók jelentős része meghűléses tünetekkel fel is kereste a háziorvosát, kiesett a munka világából, és újabb terheket pakolt az egészségügy napszámosának vállára, aki ekkor már ideges is volt, mert vagy nyolc órája nem gyújtott rá.

De ha már itt tartunk. A dohányzás súlyos szenvedélybetegség. A beteg stresszhelyzetekre (is) reagál. Rágyújtás helyett mehetne ugyan futni is a betonon a sportszeripar legnagyobb örömére, hogy aztán az ortopédián vegyék kezelésbe, de ezt most hagyjuk, mert nem fog. De ha a kórház udvarának legtávolabbi sarkában sincs egy menedékhely, ahol cigizhet, garantáltan rosszabb állapotba kerül.

A repülés szintén egyfajta stresszhelyzet. Hogy a gépen nem lehet dohányozni a csőben, érthető. Aki nem bírja ki, legfeljebb nem utazgat Hongkongból Paraguayba, vagy más drogokhoz nyúl, amitől egy másik iparág képviselői tapsolnak, mint varázslatos módon hívővé változott utasok a pilótának. De mivel a repülőút előtt és után is órákig tart az egyébként teljesen felesleges tökölődés, azért néhány négyzetmétert illene biztosítani az amúgy leprásként kezelt embereknek.

Nem tudom, megvan-e még, de néhány évvel ezelőtt az amszterdami reptéren volt egy üvegkalicka, ahol a csodarabbitól az izlandi favágóig mindenki összekapaszkodott a világbéke érdekében, igaz, ott nem látták egymást a füsttől.

Sorolhatnám még, de mindez csupán onnan jutott eszembe, hogy a hírek szerint Spanyolországban tovább tervezik egzecíroztatni a dohányosokat, például sorra tiltják ki őket a strandokról. Értem.

A homokba dugdosott csikkek látványa elborzasztja a jóérzésű dohányosokat is, akik egyébként összegyűjtik a végterméket, és elballagnak vele egy szemetesig. De a kretének miatt mindenkit büntetni a kollektív bűnösség elvén alapul, az meg csúnya dolog.

Az állandó, nyakló nélküli tiltás ugyanakkor vagy ellenállást és dacot szül, vagy sunnyogáshoz vezet. Vagy mindegyikhez egyszerre.

Borítókép: cigarettázó férfi egy bécsi kávézóban 2019. október 31-én (Fotó: MTI/EPA/Christian Bruna)