Végleg felszámolná a dohányzást az új-zélandi parlament

A dohányzás káros hatásai

A cigarettában és annak az égés során keletkező füstjében körülbelül 4000 különböző anyag található, ebből 70 bizonyítottan rákkeltő (csak néhány azon anyagok közül, amelyek az egészséget károsítják: benzol, kadmium, ammónia, hidrogén-cianid, aceton, DDT, formaldehid, polónium) – ismertette a Semmelweis Egyetem a honlapján.

Mint írták: a nikotin (vagy az alternatív termékekben: nikotin só) minden dohánytermékben jelen van: ez az erős vegyület egy legális drog, amely a függőség kialakulásáért és fenntartásáért felel. Halálos dózisa 20–60 mg (1 szál cigaretta átlagosan 1 mg nikotint tartalmaz). Számos módon hat a szervezetre: aktiválja a szimpatikus idegrendszert, szűkíti az artériákat, növeli a vérnyomást és a pulzust, emeli a vércukor- és koleszterinszintet. Annyira káros, hogy rovarirtóként is kiválóan alkalmazható – mutatott rá az egyetem a cikkben.

Az e-cigiről a fiatalok könnyebben átszoknak a hagyományos cigarettára (Forrás: Pexels)

De a cigaretta ijesztően hat a női agyra is: akár meddőséget is okozhat – mutatott rá korábban a Magyar Nemzet a dohányzás káros hatásaira. Már egyetlen cigarettányi nikotinadag is csökkenti az ösztrogén termelését a nők agyában. Ez a meglepő megfigyelés segíthet megmagyarázni a dohányzó nők egyes viselkedési sajátságait, például azt, miért szoknak le nehezebben a cigarettáról, mint a férfiak.

Első alkalommal mutattuk ki azt, hogy a nikotin lekapcsolja az ösztrogént termelő mechanizmust a nők agyában. Minket is meglepett, hogy ezt a hatást már egyetlen szál cigarettának megfelelő nikotindózis mellett is tapasztaltuk, ami megmutatja, mennyire erőteljesen befolyásolja a dohányzás a női agy működését

– nyilatkozta Erika Comasco, a svéd Uppsalai Egyetem munkatársa és a kutatás vezetője.

A nemdohányzók védelme

A káros hatásoknak nemcsak a dohányos van kitéve, hanem annak környezete – köztük a nemdohányzók – is – hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem ismeretterjesztő írásában a honlapján. Az úgynevezett főfüstöt – az ebben található összes káros anyaggal és égéstermékkel – a dohányos direkt módon szívja be a tüdejébe – írták. Emellett az égő cigarettából, vízipipából, elektromos cigarettából közvetlenül a levegőbe távozik a mellékfüst, amelyben – mivel ezt filter sem szűri – még több káros égéstermékek van. A kifújt füstöt és a mellékfüstöt nemcsak a dohányzó szívja be, hanem a közelében lévők is. Ezt nevezik passzív dohányzásnak, elszenvedői pedig legtöbbször a családtagok, a munkatársak és a házi kedvencek.