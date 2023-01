Legalább a halak

Nem csinálok belőle titkot: furcsa, se veled, se nélküled kapcsolatban vagyok Karácsony Gergely hivatalos, főpolgármesteri Facebook-oldalával. Egyrészről végtelenül szórakoztat. Már-már bájosan bárgyún tereli el a figyelmet a fákról, zöldítésről, nagyotmondó, de semmilyen konkrétumot nem tartalmazó posztjaival arról, hogy tulajdonképpen nem csinál semmit a hivatalában. Másrészről pedig végtelenül el is szomorít, mert néhány évvel ezelőtt a nemzet fővárosa még nem ezt a képet mutatta, amit ma.

A napokban olvastam, hogy újabb, az európai fővárosokat pontozó listára került fel Budapest, csak most éppen nem azért, mert a legkedveltebb turisztikai célpont vagy mert a legélhetőbb főváros. Ezúttal annak a felsorolásnak vagyunk Európát tekintve az „előkelő” kilencedik helyén (világviszonylatban a huszonharmadik), amely a világ nagyvárosait vizsgálja a közlekedés hatékonysága szerint.

A szakértők hét kontinens, ötven ország és több mint ezer nagyváros adatait összegezték. A jelentésben többek között a forgalomban eltöltött időt, az utazási költségeket, az üzemanyagárakat, a nagyvárosi forgalomban elérhető legmagasabb sebességet, illetve a balesetek számát is figyelembe vették. Ennek alapján Budapest a kilencedik európai nagyváros, ahol a legförtelmesebb a közlekedés.

Mindez azért is meglepő, mert néhány éve még a The Economist brit szaklap (amelyet hazánk irányába való elfogultsággal korántsem lehet vádolni) Budapestet választotta a legélhetőbb kelet-európai városnak, de 2018-ban hét helyet ugrott előre a világ legkedveltebb turisztikai célpontjainak listáján, és ugyanebben az évben a Bloomberghez kapcsolódó World Chacha-n a világ második legszebb városának választották, magunk mögé utasítva ezzel Rómát, Firenzét vagy Párizst. Nos, innen zuhantunk most a fentebb említett lista csúfos kilencedik helyére.

Ha jobban belegondolunk ugyanakkor, nem is csoda a mélyrepülés – a Lánchíd például már több, mint tizennyolc hónapja le van zárva az autóforgalom elől, jócskán megnehezítve ezzel a közlekedést vonzáskörzetében. Ezzel kapcsolatban a főváros vezetése folyamatosan környezetvédelemről kommunikál – mint ahogy egyébként minden, autósokat kizáró intézkedés kapcsán –, csupán az nem tűnik fel neki, hogy így nemhogy nem fogja ösztönözni a volán mögött ülőket a váltásra, hanem épp az ellenkezőjét éri el.

Nem mellékes tény az sem, hogy – ha már környezetvédelem – a Magyar Autóklub szerint az intézkedés többletforgalmat és azzal együtt nagyobb környezetszennyezést eredményez. „A város zöldítése, azaz a zöld főváros szempontjainak ez éppen hogy ellentmond. Körülbelül harmincezer többletkilométert tesznek az autósok egy korábbi felmérés szerint akkor, hogyha le van zárva bármelyik az átkelési lehetőségek közül” – így a szervezet.

Az Index hírportálon egyébként már szavazásra is bocsátották a kérdést: a cikk írásakor másfélszer annyian szavaztak igennel arra a kérdésre: Legyen-e autóforgalom a Lánchídon? És, ahogy fentebb taglaltam, Karácsony Gergely megint egy ilyen habkönnyű tereléssel fedi el az egyébként igencsak nagy horderejű problémát: jócskán kifutott a főváros a pénzéből. A híd részleges megnyitását követően ugyanis a mindig szerény főpolgármester azt nyilatkozta: nagyon hiányzik a főváros kasszájából a kormány által ígért hatmilliárd forint.