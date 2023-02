De nemcsak lírát tartalmaz a kötet. Vannak benne naplóbejegyzések, anekdoták, életrajzi dokumentumok, levélrészletek, Psyché emlékezését Ungvárnémeti Tóth Lászlóra a memoár műfajába sorolják, s, ha már szóba került, ott van Ungvárnémeti válogatott életműve, melyben még dráma is olvasható. Aztán felbukkannak a fiktív irodalmárok: az Achátz Márton neve alatt közreadott írás amolyan életrajzi elbeszélés, Toldy Ferenc elképzelt levelében pedig kritikai megjegyzéseket olvashatunk. Végezetül Weöres utószava – mint a mű szerkezetét részletesen elemző Miklós Pál megállapította – a világháborúk közötti esszé hangján szólal meg.

Nyelvi szinteken ugyancsak csodálatos teljességet kínál a kötet.

Psyché ír franciául és németül, olykor angol szavakat kever a szövegbe, máskor olasz vagy latin töredékek bukkannak föl. S persze mindez Weöres csodálatos magyar nyelvére épül, amely ez alkalommal nemcsak ötletgazdagságával szórakoztatja az olvasót, de azzal is, hogy különféle nyelvi rétegeket szerkeszt a kötetbe a szerző. Psyché egyszerre használja a maga korának úri nyelvezetét, és a maga korának szlengjét, gyermeknyelvét, asszonnyá érve, s nem utolsósorban a nyelvújítás korába lépve pedig egy kiforrottabb, kisimultabb egyértelműbb, modernebb, de azért még mindig elég szabados nyelvet, sok archaikus vonással. De Weöres rekonstruálja a XIX. század második felének irodalmi nyelvezetét is Achátz Márton fiktív írását közölve, s végül a maga korának, vagy inkább ifjúságának, a XX. század első felének értekező prózájának nyelvén is megszólal az utószóban.

A kötetet olvasva mindez persze nem válik külön, élményként inkább a teljesség forgószelét érezzük, az alkotói tűzijátékot látjuk, olyan, mint egy hosszadalmas és felettébb szórakoztató borkóstolás: zamatok, ízek, hangulatok, illatok kavalkádja, irodalmi kaleidoszkóp.

Ugyanakkor minden vers, minden szöveg önmagban is megálló parádés irodalmi bon-mot, a Weöres szellemének lenyűgöző csemegéje. Sok báj és humor mellett talán az egyik legmulatságosabb passzus, mikor Toldy Ferenc lenyűgöző kispolgári pedantériával elemzi Psyché szabados verseit. Emígyen:

„Séta lovaglás.” – Az ifjú lovasok hajnali lenge vonulása álomi szép. De az után a tumultuosus jelenet durván kizökkentő.

„Klavier Studium.” – Ez jobb. Csak ez is valamiképen goromba, mint egy hollandus festmény; több italiai simaságot, finomságot!

„Dall.” – „Ha feléd gondolok, harmatos a testem.” Tudja-e Nagys. Báróné, ez míly associatiot kelt menthetetlenül? (Utána Psyché kézírása:) Hogy ne, sz azért írtam.

„Az oktalan.” – Törvényszéki vádirat, nem poema.

„Die taube Priorissa.” – Egy magyar honleány miért ír német verset? Ámbátor ez németűl is csak egy derber Witz, kein Gedicht.

“Sáros-Pataki polgár leány.” – A diákok nótás könyveiben voltak íly hunczfut rigmusok, ez előtt ötven évvel. Már ezen túl vagyunk.

„Levél Cousinomnak Ujhelre.” - E vers se mílyen nyelven sincs. Kezdete, a szuszogás s heréberúgás, talán nyírségi czigány idioma, mikor jól felöntöttek a garatra. Folytatódik németűl, de keverve francziával és olasszal. S hogy tovább melly nyelven szól, azt már a pünkösti tüzes nyelvek se tudják. Scandal: ílyen szó nincsen. Latinúl scandalum, németűl Skandal, francziáúl scandale, spanyolúl escandalo, sat. Magyarúl – botrány. Nem folytatom. (Psyché kézírása:) the scandal, ánglus.

Nem folytatom én sem, mert ez is elég ahhoz, hogy elmondhassam, ami mondandóm a Psyché kapcsán akad: a rideg nyárspolgári verscsinálás logikája, vagy tágasabban kerítve, a kimódolt okos, józan életvitel és az eleven intimitás impulzivitása úgy áll szemben egymással, hogy nem is értik, nem is érthetik meg egymást. És ez a felismerés a kötet lényege, s egyben Psyché tragédiája.

Ahogy korosodok, egyre több olyan asszonnyal találkozom, mint amilyennek Psychét látom. Az elveszett remények, a be nem teljesült szerelmek, a végig nem futott életpályák asszonyaival, akik hisznek, küszködnek, alkotnak, szeretnek, szaladnak, sodródnak, meg-megtorpannak, csalódnak, sírnak, rettegnek, s végül úgy lebegnek a súlyos vég felé, mint tollpihe melyet ringatva fúj a semmibe élet és halál monoton szuszogása.