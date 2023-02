Újabb tűrhetetlen iskolai eset

Nem túl férfias jelenség, amolyan tipikus puhány a testalkata, ahogyan a hangja is az. Igen, létezik puhány hang, az a fajta, amelyiknek a gazdájáról pusztán hallomás útján meg tudjuk állapítani, hogy szinte bizonyosan nem tesztoszteron-túltengésben fog elhalálozni. Nem csiripel, nem sípol, nem is bántóan magas, de semmiképpen sem mondható se mélynek, se férfiasnak. B.-ben, a hangjában, a mozdulataiban, az arcvonásaiban van valami nyugtalanító, nehezen lehet megállapítani, hogy pontosan mitől, de az embernek valósággal borsózik tőle a háta.

Aminek persze megvannak az adekvát okai. Ugyanis a Krúdy Gyula Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedagógiai asszisztense a videóban büszkén, kissé nagyképűen meg arrogánsan arról beszél, hogy egy tizenöt éves fiúval létesített és tart fent szexuális kapcsolatot, majd kioktatólag azt is hozzáteszi, hogy ez jogilag teljesen rendben van – sajnos egyébként ebben igaza is van –, maximum morálisan lehetnek egyeseknek fenntartásai, amiről ő maga részéről magasról tesz, hiszen mindenkinek más a moralitása.

Tehát rögzítsük; a Krúdy pedagógiai asszisztense szexuális viszonyt tart fenn egy tizenöt éves fiúval, ezzel nagy nyilvánosság előtt dicsekszik, el is büszkélkedik, és közben kioktatja azokat, akiket ez zavar, akik ezzel a magatartással nem szimpatizálnak. Hogy fordulhatott ez elő ebben a lábszagú, homofób diktatúrában? A válasz pofonegyszerű. A Magyarországon folyton áldozati pózban tetszelgő LMBTQ-lobbi, a hazaárulás terén kimagasló képességekkel rendelkező baloldali politikusok és brüsszeli kollégáik állításai ellenére természetesen nem vagyunk homofób diktatúra.

A melegek jogai törvényileg vannak garantálva, a homofób típusú gyűlölet-bűncselekmények tekintetében pedig zéró tolerancia van, a meleg közösség tagjait nem lehet diszkriminálni, és Nyugat-Európa számos nagyvárosával ellentétben Magyarországon nem vernek meg heti rendszerességgel melegeket. Amiről Gyuri bácsi fizetett újságírói nyilván hallgatnak, ráadásul Nyugaton muzulmán migránsok szoktak homoszexuálisokat bántalmazni. A 444 szélsőbalos propagandistái pedig ilyenkor roppant óvatosakká válnak, nem igaz­ságot szeretnének tenni (mint itthon állandóan), ezért inkább megsüketülnek, megnémulnak, valamint lebénulnak, azaz beszüntetik a munkát és a hírszolgáltatást.

Persze csak egy rövid időre, hogy aztán hatalmas erővel vessék bele magukat a politikailag motivált harcba, például megírják, hogy valaki csúnyán nézett egy homoszexuálisra, esetleg egy publicista szörnyen modortalan volt, és nem átallott kicsúfolni egy korcsolyázni nem tudó, nőnek öltözött bácsit. B. arroganciájának másik okát pedig a hazánkban állomásozó Soros-szervezetek háza táján kell keresnünk. Például a TASZ és a Helsinki Bizottság környékén. Merthogy B. „úr” ezt külön hangsúlyozta, állítása szerint ezek az NGO-k őt védik. Amelyek hírhedten agresszívan és roppant harsányan szokták a dolgukat végezni, ráadásul tőlük elvárás, hogy jelentéseiket azonnal külföldön is publikálják, amit láthatólag mindig örömmel meg is tesznek, valósággal imádnak külföldre rohangálva hazát árulni.

Meg hát ezért fizeti őket Soros Gyuri bácsi.

De vissza B.-re!

A Krúdy pedagógiai asszisztensének az esete azért is megdöbbentő, mert a nyilvánosságra került videó nem egy egyszeri alkalom volt, a TikTok-csatornája valósággal hemzseg az ilyen típusú tartalmaktól, sőt számtalan olyan felvételt is feltett, amelyekben hiányos öltözetben, egy szál alsónadrágra vetkezve mutathatja magát. Nyilván kiskorúaknak, hiszen hozzájuk vonzódik. De ami a legdurvább, hogy ezekről a tartalmakról az iskolának is tudomása volt, azonban mégsem tettek semmit. Azután sem, miután kiderült, hogy B.-t úgy büntették meg, hogy áthelyezték az alsó tagozatosokhoz.

Érti a kedves olvasó? A pedofil hajlamokkal rendelkező pedagógussegítőt nemhogy nem rúgták ki már jóval korábban az oktatási intézményből az iskola vezetői, nemhogy nem hozták nyilvánosságra az esetet, hanem lerakták a kicsikhez. Döbbenet. És mégis van benne logika, hiszen B. a hírek és a videói tanúsága szerint gyakran fenyegetőzött a fentebb említett agresszív Soros-szervezetekkel. De ettől függetlenül is teljesen elfogadhatatlan ez a faja gyávaság, amit a Krúdy vezetősége mutatott. Mert nyilvánvaló, hogy az ­LMBTQ-lobbi magasabb fokozatba kapcsolt, minden filmből, sorozatból, minden netes felületen ömlik a kimondottan gyerekeknek készült homoszexuális tartalom, ilyenkor pedig azoknak, akikre a gyerekeinket bízzuk, kutya kötelességük megvédeniük a kiskorúakat.

Számos tény és kutatás bizonyítja, hogy nincs olyan, hogy homoszexualitásért felelős gén, a külső hatások, ingerek, trendek, divatok és viselkedési normák határozzák meg egy ember szexuális identitását. Ezzel kapcsolatban érdemes visszagondolni az ókori görög társadalmakra, ahol jóval magasabb volt a homoszexuálisok aránya, sőt abban az időszakban a középkorú férfiak számára egy fiatal fiú jelentette az igazi ínyencséget. Bizony, így volt, pedig a görögöknek nem volt más a genetikai állományuk. Csak épp akkoriban a kor influenszerei ilyenek voltak. Őket követték, őket utánozta mindenki.

De megnézhetjük bármelyik börtönt is! Azt fogjuk látni, hogy a férfiak különböző külső hatások miatt homoszexuálisak lesznek, a nők pedig leszbikusok. Tudja ezt a híres sztájliszt is, aki egy alkalommal azt találta mondani Hajdú Péternek, hogy ő kimondottan heteroszexuális férfiakra utazik. Általában sikerrel. De ott van a híres színésznő is, aki nagyjából egy éve coming outolt, régebben ugyan heteró volt, gyermeke is született egy férfitól, de ma már boldog leszbikus kapcsolatban él. Valami vagy valaki képes volt megváltoztatni.

Ahogyan a Szex és New York Mirandáját is, aki a forgatókönyvírók szerint ötvenévesen lett egy vonzó nő hatására leszbikus. És persze jómagam is láttam olyan fiatal kiskamaszokból álló évfolyamot, akikből néhány hónap leforgása alatt varázsolt egy híres zenész homoszexuá­lisokat. Emlékszem, mennyire megdöbbentett minket, hogy a médiában sokat szereplő muzsikus milyen gyors és hatékony munkát végzett.

Ne legyünk naivak, ne legyenek ­illúzióink, B. Zsolt is pontosan ugyanezt csinálta (volna), és el is büszkélkedett a művével. A híres zenész és B. a hatályos magyar törvények szerint azonban nem követtek el bűncselekményt. Magyarországon ugyanis jelenleg 14 év a beleegyezési kor, és csak a 14 év alatti kiskorú megrontása után számít mondjuk egy 39 éves szörny pedofilnak. A szabályozás nyilvánvalóan rossz, és meg kell változtatni.

Remélem, ez mihamarabb be fog következni!