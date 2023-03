A Hadházy-zsákutca mulandósága

A Hadházy Ákos által megformált botránypolitizálás nem új keletű politikai „program”, akkor sem, ha annak végrehajtója bizonyára meg van győződve arról, hogy új stílust teremt, hogy egyfajta avantgárd esztétikát visz vele a rendszerető, hagyományelvű magyar politikába, ahol például a parlament tekintélyének tisztelete az alapvető elvárások között van azokkal szemben, akik a politikai közélet alakítására adják a fejüket. A jelenség tehát nem egyedi, több előképe van.

E helyütt említhető Charles Rangel, a Hillary Clinton nagy támogatójának számító, nyers beszédeiről híres demokrata párti politikus, akit többször is letartóztattak különböző tüntetések során, így 2013-ban, amikor Washingtonban demonstrált egy bevándorlási reformcsomag ellen.

A feddhetetlennek vélt veterán közszolga számos korrupciós ügybe belekeveredett: többek között piaci ár alatt bérelt apartmanokat, ingyenesen használt egy ingatlant, eltitkolta vagyonát, visszaélés-szerűen gyűjtött adományokat és az ajándékozás szabályait megsértve fogadott el karibi utazásokat. Vagy ott van az egykor tekintélyes Jérome Cahuzac, aki nagy reményekkel már 1977-ben belépett a Szocialista Pártba, ezt követően pedig politikai aktivistaként, majd megbízott szakemberként is tevékenyen részt vett a francia baloldali politika alakításában. 2012-ben Hollande elnök kormányának költségvetési minisztere lett, ahol többek között pénzügyérként az adócsalás ellen küzdött, mígnem adócsalási vádak miatt lemondásra kényszerült. Cahuzac ugyanis majdnem húsz éven keresztül vezetett egy eltitkolt külföldi bankszámlát.

A francia exminisztert végül 2016. december 8-án három év börtönbüntetésre és öt év közügyektől való eltiltásra ítélték, amit 2018 májusában a párizsi fellebbviteli bíróság végül négy év – ebből két év felfüggesztett – szabadságvesztésre változtatott.

Csupán két példa két botránypolitikusról, akikről valójában nem sokan hallottak a saját mikrokörnyezetükön kívül. De mindketten intő például szolgálnak a jövő politikusgenerációinak. A radikális baloldal ideológiai hátterű, gyakran nehezen tisztázható érdekeket szolgáló botránypolitizálása, mint számos példa mutatja külföldön is, eddig nem jött be; ilyen például Alexandria Ocasio-Cortez és más szélsőséges demokrata párti politikusok esete, akik nem is akarják tudomásul venni a politika megszokott etikai szabályait, és marginalizálódnak a saját politikai közösségükön belül.