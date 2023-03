Menekültekből vezérigazgatók

„La propriété c’est le vol – a tulajdon lopás!” (Pierre-Joseph Proudhon francia szocialista filozófus Mi a tulajdon? című művéből, 1840)

2022 őszén Karl von Rohr, a Deutsche Bank alelnöke azt nyilatkozta a vezető német gazdasági lapnak számító Handelsblattnak, hogy hitelintézetük új ajánlattal kíván versenyezni a gyorsan növekvő online bankok mellett. Németország legnagyobb pénzintézete független, digitális, alkalmazásalapú ajánlatot szeretne 2024-ben piacra vinni a befektetési igényű ügyfeleknek, és szerinte ezt azoknak az embereknek kell megcélozniuk, akik professzionálisan szeretnék kezelni vagyonukat, illetve on­line szeretnének értékpapírokkal kereskedni és tisztán digitálisan intézni banki ügyeiket. Továbbá a klasszikus online bankokkal és a brókerekkel ellentétben telefonon, illetve chatengedéllyel is lehetőséget biztosítanának. A cél ezzel új ügyfelek megszerzése, de – ahogy az alelnök fogalmazott – a Deutsche Bank meglévő ügyfelei előtt is nyitva áll majd az ajánlat.

Minderre nem szeretnének új bankot alapítani, hanem Németország első számú pénzintézete meglévő struktúráira dokkolnák, építenék rá az ajánlatot, a remélt szerződések megkötésére irányuló egyértelmű, komoly ügyféli szándékok generálásával. A részletek tulajdonképpen még nem is tisztázottak, inkább újfajta befektetési irányok körvonalazódnak, amihez tavaly az is löketet adott, hogy a német befolyású Európai Központi Bank akkori kamatemelése után a Deutsche Bank ismét pozitív kamattartományban kamatot kívánt fizetni magánügyfeleinek válogatott betétekre. Ennek hátterében Rohr véleménye szerint az áll, hogy a betéti üzlet újra érdekesebbé válik, a kamatok emelkedése miatt viszont az ingatlanpiac nemcsak rövid távon, hanem középtávon is gyengébb lesz az egész iparágban. Azért az alelnök szerint sajnos sokaknak egyre nehezebb lesz majd megvalósítani a saját ingatlanra vonatkozó álmukat.

Az újabb gazdasági és hitelpiaci folyamatok hátterében sokan a Great Reset hatásait is látják. A Great Reset Initiative egy gazdaságélénkítési terv, amelyet a davosi Világgazdasági Fórum hívott életre még 2020 nyarán, az akkor berobbanó Covid–19-világjárványra adott válaszként. A projekt kinyilvánított célja elvi szinten az, hogy elősegítse a globális válságból való kilábalást és a gazdaság újjáépítését oly módon, hogy a fenntartható fejlődést előtérbe helyezze.

A Világgazdasági Fórum vezérigazgatója, Klaus Schwab szerint a Great Reset a gazdasági feltételek megteremtését, a rugalmasabb, méltányosabb és fenntarthatóbb építést jelenti a környezeti, társadalmi és kormányzási szempontok figyelembevételével, továbbá azt, hogy ki kell használni a negyedik ipari forradalom innovációit. Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap igazgatója az elképzelések kapcsán a Covidra adott fenntartható válasz három kulcsfontosságú és kétségkívül jól hangzó szempontját sorolta fel: a zöldnövekedést, az intelligensebb növekedést, az igazságosabb növekedést.

A Joe Biden 2020 végén bejelentette, hogy John Kerryt nevezik ki az Egyesült Államok klímaügyi különmegbízottjává, és Kerry 2021. január 20. óta tölti be azt a pozíciót. Ő a Great Reset kapcsán arról beszélt, hogy szerinte a pandémia nagy pillanatot kínált, amely megadja a lehetőséget az újrakezdésre; azt is elmondta, hogy a Világgazdasági Fórum jelentős szerepet fog játszani az éghajlatváltozásra és a Covid–19 következtében feltárt egyenlőtlenségekre adott válaszok finomításában. De mit kell értenünk ezalatt? A jövedelemátcsoportosítást, a tulajdonviszonyok lassú átrendezését.

A Great Reset ugyanis a társadalommérnökösködés tekintetében is nagy lehetőségeket kínál, így nem csoda, hogy 2020 óta számos elmélet látott napvilágot arról, hogy a globális elit immár a társadalmak átalakítását tervezi. Szinte bizonyos, hogy nem pusztán egy filantróp ötletről van szó, amely a világjárványból nőtte ki magát mindannyiunk életének boldogítására, ahogy az is, hogy egyes kormányzatok, globális nemzetközi szervezetek nem ok nélkül fordítanak dollármilliárdokat a gazdaság életben tartásán túl az alapos újragondolásra is. Az ötlet az volt, hogy nem kevés presszióval azt javasolják az embereknek, hogy gondolkodjanak el saját vagyoni megfontolásaikon és befektetéseiken.