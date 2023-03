Magyarország az EU Bíróságának célkeresztjében

Amíg Magyarországnak keresztény-konzervatív kormányzata lesz, addig a balliberális többségű Európai Bizottság (EB) mindig talál indokot a vegzálásunkra. Most a magas brüsszeli testületnek éppen a gyermekvédelmi törvényünk nem tetszik, ezért keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához, s a barátságtalan lépést néhány uniós ország is támogatja. Az EB szerint hazánk a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépéssel és a gyermekek védelmével kapcsolatos törvénymódosításokkal uniós jogból eredő kötelezettséget sértett.

A nyugati világnak azokon a fertályain, ahol a balliberális nézetek átvették az uralmat, nagyon korszerűnek tartják az LMBTQ- és általában a genderideológia eszméit. Ezeket a woke-ideológia vagy ha úgy tetszik, a woke-kultúra „felébredt” hívei préselték ki az agytekervényeikből, hogy azután megörvendeztessék velük az emberiség manipulálható részét.

Akik azt gondolják, hogy ez a fajta „kultúra” újabb lépcsőfok a haladó eszmék magasba törő piramisán, igencsak tévednek. Az ugyanis nem tartható fejlődésnek, hogy az isteni – ateisták nézőpontjából természeti − törvényekből leszűrhető normalitást kiegészítjük, sőt esetenként felülírjuk az abnormalitás szabályaival. Mit értünk ezen a mostani esettel kapcsolatban? Nos, normalitásnak tartjuk a kiskorúak számára káros tartalmak tiltását a gyermekgondozási és közoktatási intézményekben, a médiában és a reklámokban. Normális továbbá az a törvényi tiltás, amely gátolja a nemváltás gyermekek számára való népszerűsítését, valamint helyes az a rendelkezés, amely a szülők részére tartja fenn a szexualitással kapcsolatos tájékoztatás jogát.

A baloldali Népszava – jellemző módon − a magyar gyermekvédelmi törvényt a „melegek jogait sértő törvényi rendelkezéseknek” nevezi. De miféle melegjogok sérülése jöhet itt szóba? Nézzünk egy példát.

Tudjuk, hogy léteznek együtt élő azonos nemű párok, és nincs is ezzel semmi gond. Magánügy. Sokfelé házasságot is köthetnek, ami a haladó balliberális felfogásba belefér, szemben a kereszténnyel, amely szerint házasságkötés csak férfi és nő között jöhet létre, mivel ez a családalapítás előfeltétele. Ezzel persze a woke-kultúra hívei is tisztában vannak (és voltak), ezért jöttek elő az azonos nemű párok számára a kisgyermekek örökbefogadásának lenyűgöző ötletével. És itt jutunk el a melegek és a gyermekek jogainak ütközéséhez. A kiskorú gyermekek egészséges szellemi – ezen belül nemi – fejlődéséhez való elemi joga ugyanis sokkal előbbre való, mint az azonos nemű párok gyermeknevelési szenvedélye.

Egyesek úgy vélik, hogy a woke-kultúra a haladást szolgálja. Ez azonban nagy tévedés. Akkor szolgálná, ha javítani tudna azon az ősi szabályzaton, amely az emberiség jelentős részének évezredek óta a legsikeresebb útmutató. Ez a szabályzat a Bibliában található tízparancsolat, amely a judaizmus és a kereszténység alapját képező legfontosabb vallási és erkölcsi iránytű. Ehhez képest a woke-ideológia hatalmas visszalépés, hiszen – példánknál maradva − élesen szembemegy a negyedik parancsolattal, amit talán az ateisták is el tudnak fogadni: „Tiszteld atyádat és anyádat!” Azonos nemű házastársaknál vajon ki az atya és ki az anya?

Mindez nem zavarja Cseh Katalint, a Momentum EP-képviselőjét, aki Brüsszelben lobbizik a magyar gyermekvédelmi törvény ellen. Miként arról Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója nyilatkozott, a momentumos hölgy azon fáradozik, „hogy minél több tagállamot és a nyílt társadalom hálózatához tartozó szervezetet mozgósítson Brüsszel oldalán a hazánk ellen folyó, gyermekvédelmi törvényt megtámadó perben”.

Cseh Katalin és társai sikerként könyvelhetik el, hogy az EP képviselő-testülete az Európai Bizottsággal együtt részt vesz a Magyarországgal szemben indított perben. Nekik ugyanis ez számít, nem pedig az, hogy tavaly a gyermekvédelmi népszavazáson csaknem négymillió magyar utasította el a genderideológia aktivistáinak beleszólását gyermekeink szexuális nevelésébe. A Momentumot nem érdekli, hogy erről a kérdésről miként vélekedik a magyar társadalom. Azzal az euró­pai baloldallal árulnak egy gyékényen, amely rendre semmibe veszi az állampolgárok akaratát.