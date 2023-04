A főpolgármester ment csődbe

Karácsony Gergely szinte menetrendszerűen, félévente riogatja a közvéleményt Budapest csődjével. Miután a legutoljára megjelölt céldátumkor – 2023 márciusa – sem ment csődbe a főváros, a baloldali főpolgármester most ismét kiállt, és aggódó tekintettel újra azt mondta, csődközeli helyzetben van Budapest. De mi a helyzet valójában? Mi a célja Karácsonynak azzal, hogy megtagadja az adóbefizetési kötelezettségét? Kinek akar megfelelni ezzel valójában?

Ha meg akarjuk érteni Karácsony Gergely legújabb bejelentését, akkor vissza kell mennünk az időben három hetet. Gyurcsány Ferenc ugyanis ekkor a Spirit FM műsorában elárulta: úgy látja, hogy a főpolgármester ambíciói véget érnek a Blaha Lujza tér felújításával vagy azzal, hogy vigyék el a szemetet. A DK-elnök szerint Budapest szervezett politikai közössége lehetne alapja egy „szabad Magyarország” megteremtésének, de ehhez meg kell szervezni Budapestet politikai értelemben, és nem helyettes államtitkárokkal konzultálni még kétmilliárd forintról, hanem nekimenni a kormánynak.

„A főpolgármester nem hajlandó azt a hazafias kötelezettséget teljesíteni, hogy ebbe a küzdelembe beleviszi a várost” – fejtette ki akkor Gyurcsány. Ennek azért van nagy jelentősége, mert a DK vezetője megkerülhetetlen a balliberális oldalon, és a pártja támogatása nélkül a fővárosban semmilyen döntést nem tud hozni Karácsony Gergely. Emellett a főpolgármesternek elengedhetetlen a DK támogatása is az újraválasztásához, így mindenképpen azt kell tennie, amit Gyurcsány Ferenc elvár tőle.

Ennek megfelelően Karácsony igyekszik erőt felmutatni, és megfelelni annak az elvárásnak, amit Gyurcsány támasztott vele szemben.

A főpolgármester a DK vezetőjének kéréséhez híven konfrontálódik a kormánnyal, egyenesen úgy fogalmazott: „A főváros felfüggeszti a kormány finanszírozását”, és megtagadja az adóbefizetési kötelezettségét. A kemény szavak mögött azonban csupán egy politikai blöff húzódik meg. Ahogyan azt Tarlós István egy televízióműsorban elmondta, a szolidaritási adót nem tudja nem befizetni a főváros, ugyanis a Magyar Államkincstártól eleve nem kapja meg ezt az összeget, a pénz nem jelenik meg a főváros számláján. Ez az egész tehát csupán egy politikai kommunikációs eszköz, amellyel Gyurcsány Ferencnek igyekszik megfelelni Karácsony Gergely.

Budapest anyagi helyzete egyébként nem indokolná, hogy a főpolgármester csődhelyzetről beszéljen. 2019-ben ugyanis komoly, százmilliárdos nagyságrendű megtakarítással vette át a főváros vezetését Karácsony Gergely, ráadásul az elmúlt években jelentős mennyiségben nőttek az adóbevételek is, csak az idei évben 76,4 milliárd forinttal nőnek az iparűzési adó bevételei a főváros saját költségvetési rendelete szerint. Emellett azt is fontos hangsúlyozni, hogy a szolidaritási adó nem a kormányé, hanem automatikusan a szegényebb önkormányzatok kapják meg ezt az összeget.

Szintén fontos szempont, hogy a fővárosi kerületek jelentős rezsitámogatást kaptak az utóbbi időszakban, a Lánchíd felújításával kapcsolatban hatmilliárd forintot utal át a kormány a fővárosnak, amennyiben teljesítette a megállapodásban foglaltakat, májustól pedig megfelezik az önkormányzatok rezsijét.

Tovább csökkenti a mostani bejelentés súlyát, hogy Karácsony Gergely lényegében azóta riogat Budapest csődjével, amióta megválasztották.

Már pár hónappal a 2019. októberi választás után, 2020 júniusában elkezdte a hangulatkeltést, akkor azt mondta: „Csak az a kérdés, melyik évben megy csődbe Budapest”, és állítása szerint még az „omladozó Városháza” felújítására sem jut pénze Budapestnek. Miután 2020-ban végül nem ment csődbe a főváros, a 2021-es évet is azzal kezdte a baloldali városvezetés: csődbe mehet az év végén a főváros. A csőd ekkor sem következett be, de 2021 februárjában konkrét dátumot is megjelöltek, mint mondták: 2021. november végére fizetésképtelen lehet a főváros. Ekkor már javában zajlott a kampányidőszak, amelyben vélhetően ezzel a rio­gatással akartak győzelmet aratni.

Közeledve a baloldali előválasztáshoz és a parlamenti választáshoz, 2021 júliusában ismét azt állították, hogy csődközeli helyzetbe sodródott a főváros. A 2022-es választási kampányban is végig azzal riogattak, hogy ha nem a baloldal nyer, akkor csődbe megy Budapest.

A kampányban azt is hangoztatták, ha nem kapnak kormánytámogatást, néhány napon belül leállhat a budapesti tömegközlekedés. Később ez is csupán kampányfogásnak minősült, azonban a választás után sem csitult a riogatás, legutóbb tavaly októberben állította azt Karácsony, hogy 2023 márciusára megy csődbe Budapest. Most már április vége van, így ez is csak politikai hangulatkeltésnek bizonyult. Miután lejárt a legutolsó céldátum, most ismét elővette a csődkártyát, de ennek kommunikációs ereje már jóval kisebb, mint korábban, ugyanis saját maga inflálta el azt a csőddel való állandó riogatással.

Ha a fentiek ellenére mégis komolyan vesszük Karácsony Gergelyt, akkor is súlyos a helyzet: saját alkalmatlanságát ismerte be ugyanis a főpolgármester. Milyen városvezető az, amelyik több száz milliárdos tartalék mellett a csőd szélére juttatja a fővárost úgy, hogy egyébként az adóbevételek folyamatosan nőnek? Nem a legalkalmasabb, az biztos.

A balliberális oldalon szemmel látha­tóan megindult a helyezkedés a 2024-es önkormányzati választásokra készülve. Gyurcsány Ferenc a lehető legtöbb önkormányzatot meg szeretné szerezni a pártjának, és a kis támogatottsággal bíró balliberális formációkat szeretné letakarítani a pályáról. Ennek keretében egyre többen lépnek át a DK-ba más pártokból, egyre több polgármester csatlakozik hozzájuk. A folyosói pletykák szerint ez a folyamat nem áll meg, több MSZP-s polgármester is átlép az elkövetkezendő hónapokban a DK-ba. Karácsony helyzete is nyitott kérdés még, Gyurcsány meglebegtette, hogy ha nem teljesíti az elvárásokat, akkor mást fognak támogatni helyette. Ezért is aktivizálta most magát a főpolgármester, és legalább kommunikációs szinten igyekszik úgy tenni, mintha nagy ellenállást hirdetett volna meg a kormánnyal szemben.

Az elmúlt években Karácsony Gergely jelentősen amortizálta a saját támogatottságát. 2019-ben még reményt tudott sugározni, azt tudta üzenni a baloldali szavazóknak, hogy ő a messiás. Ez a tulajdonsága a botrányai és a városvezetői alkalmatlansága következtében megszűnt, ma már az ellenzéki szavazók sem tekintenek rá reménykedve, ők is kiábrándultak belőle.

Szintén sokat rontott a hitelességén, hogy többször kiderült, nem mond igazat. Még olyan alapvető dolgokban is hazudott a nyilvánosságnak, hogy beszél-e angolul. Azt állította, hogy igen, majd egy rendezvényen egy felolvasott angol szövegben is értelmetlen mondatok sorát mondta el, szemmel láthatóan nem értette, miről beszél. Az ilyen esetek alapjaiban rombolták Karácsony megítélését, ugyanis aki még egy ilyen egyszerű dologban sem mond igazat, az ennél nagyobb kérdésekben is hazudik.

És mi a teendő a jobboldal számára? A 2022-es parlamenti választáson nagyon szoros eredmény született Budapesten, láthatóvá vált, hogy egyáltalán nem esélytelen a jobboldal a fővárosban. Egy jó főpolgármester-jelölttel és alaposan átgondolt kampánnyal egyáltalán nem reménytelen egy jobboldali győzelem.

A nagy kérdés az, hogy lesz-e ellenzéki kihívója is Karácsonynak, mert az is alapjaiban befolyásolja majd a jobboldal választási esélyeit. Mindenesetre Karácsony Gergely ma már sokkal könnyebb politikai ellenfél a jobboldal számára, mint 2019-ben volt. Ma már nem egy új és reményteli politikus, hanem egy leszerepelt és kevés teljesítményt felmutató városvezető, akivel még a balliberális oldalon sem elégedettek.

A szerző a XXI. Század Intézet vezető elemzője, a Megafon tagja