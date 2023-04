Beszólt a kormánynak Joe Biden

A napokban akadt végre egy német politikus, aki megunta az Egyesült Államok diktátumait, és egészen más hangot ütött meg, mint amit abból az irányból megszoktunk. Miként arról a Mandiner.hu is beszámolt, Sevim Dagdelen helyettes frakcióvezető hölgy, a német parlament külügyi bizottságának tagja szerint Németországnak követelnie kell, hogy a területén állomásozó amerikai erőket vonják ki, méghozzá az amerikai atomfegyverekkel együtt. Hozzátette, hogy az amerikai katonai támaszpontok olyan „övezetként ismertek, ahol a német alkotmány nem érvényes”.

Sevim Dagdelen kijelentette, hogy Berlinnek szakítania kell az Egyesült Államokhoz fűződő alárendeltségi viszonyával, mert Amerika a német földön lévő bázisait arra használja, hogy külföldön háborúkat folytasson, ami nemegyszer sérti a nemzetközi jogot.

Az amerikai kormányzat azt a benyomást kelti, hogy nem akar szövetségeseket, csak hűséges vazallusokat

– mondta Dagdelen.

Az Egyesült Államok arroganciáját jól tükrözi James Olson, az amerikai kémelhárítás egykori főnökének múltkori kijelentése is, amely a The Sun című brit lapban jelent meg. „Vlagyimir Putyin lényegében már csak egy élőhalott, és meg lehet ölni, hogy végre véget érjen az ukrajnai háború” – mondta ez a szalonképtelen figura, aki ezzel is bizonyította, hogy az amerikaiak bármikor le tudnak süllyedni a politikai gengszterizmus legalsó mélységeibe. És ők irányítják azt a katonai szövetséget, amelynek a tagjai vagyunk. Vajon remélhetjük-e tőlük Európa békéjét?

A szerző író, újságíró

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/CNP pool/Chris Kleponis)