Léthé vize és a végtelen migráció

A jelenleg, átmenetileg hatalmon levő brüsszeli bürokraták és nyugat-európai vezetők, úgy látszik, nem emlékeznek az ógörög filozófus, Hérakleitosz bölcs mondására, amely szerint nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba. Ők nem kétszer, hanem immár sokadjára is belelépnek, vélhetően azért, mert már jócskán vedeltek a Léthé vizéből. Mint tudjuk, a görög mitológiában Léthé a feledés folyó istennője, s az alvilágba kerülő holt lelkek azért isznak a vizéből, hogy elfeledjék világi életüket. Az ógörög nyelvben az igazság, alétheia (a Léthé szó „a” fosztóképzős változata) azt jelenti: nem felejtés. Vagyis az igaz(ság), amit nem nyel el, nem fed el Léthé.

A felejtés egyetlen ellenszere a visszaemlékezés, ezért kell a memóriánkat szüntelenül karbantartanunk és felfrissítenünk.

Például a sokat emlegetett migrációval kapcsolatban is. Emlékezzünk arra, hogy a tömeges, illegális migráció első nagy, 2015-ös hulláma idején elsőként a magyar kormány döntött úgy, hogy műszaki határzárat, vagyis kerítést épít Magyarország, egyben az Európai Unió védelmében. Akkor szinte egész Európa bírálta, gúnyolta vagy gyalázta a magyar kerítést, nyolc év elteltével azonban most a brüsszeli „elit” egy része – Ursula von der Leyentől Manfred Weberig – mintha nem emlékezne korábbi nézeteire; most már támogatják az unió külső határainak megerősítését, akár kerítések építésével is! Orbán Viktor ezt a pálfordulást – joggal – így kommentálta: