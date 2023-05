Álarcos anarchisták a karmelitánál

A Soros-birodalom és az amerikai baloldal, tehát a finanszírozók átléptek egy határt. Gyerekkatonákat küldtek maguk helyett harcolni. Nálunk viszont a gyerek szent és sérthetetlen, a gyerekeinket hagyják békén! A külföldről pénzelt ellenzékünk és sajtójuk ezt a viszonylag egyszerű kérést sem hajlandó teljesíteni. Az ember keze ökölbe szorult, amikor látta, hogy az ellenzéki politikusok tizennégy-tizenöt éves gimnazistákat küldtek a miniszterelnöki hivatalt védő rendőrökre.

Akik, ahogy azt fentebb írtam, és ahogy későbbiekben még többször is le fogom: gyerekek. Nem vásárolhatnak alkoholt, cigarettát, nem mehetnek be bizonyos helyekre és nem szavazhatnak. Korlátozottak a jogi lehetőségeik, ugyanis gyerekek. Mert keveset vagy nem eleget tudnak a világról, és mert ezt mondja a törvény. Meg az évszázados tapasztalatok. Ja, és saját maguk is azt skandálták, hogy „Gyerekeket bántotok!”. Bizony gyerekek, tudják ők, mondták is magukról: gyerekek.

Engem pedig iszonyatosan felháborít, hogy a gyurcsányista szakszervezet őket küldi a karmelita kolostort védő készenlétisekre. Akik persze karrierjük során soha nem voltak még ilyen óvatosak, és talán soha nem is voltak még ilyen nehéz helyzetben. Mert ők is látták, hogy gyerekekről van szó, akiket nem szabad földre teperni, megütni se kézzel, se gumibottal, akikre vigyázni kell.

Látszott a miniszterelnöki hivatalt védők arckifejezésén, hogy valósággal szenvednek, hiszen egészen biztosan kiadták nekik a parancsnokaik, hogy bárhogy is provokálják őket, bármit is halljanak, bármivel is támadjanak nekik, tilos a tüntető gyerekeket bántani. Maximum egy kis könnygáz mehet, hogy hátrébb szorítsák a felhergelt tiniket.

Ez pedig egy ilyen felfokozott helyzetben talán a legnehezebben kivitelezhető parancs, mert ilyenkor, amikor százan üvöltenek az ember arcába, amikor lökdösik, taszigálják, palackokkal vagy kövekkel dobálják őket, amikor tombol az emberben az adrenalin, akkor nagyon nehéz nem a könnyebb utat választani. Ne legyen senkinek illúziója, ezt a pár száz negyvenkilós gimnazistát három rendőr nagyjából két perc alatt kergette volna szét, ha elővehették volna a gumibotokat. Ha erélyesebbek lehettek volna. De jelenleg nem Gyurcsány Ferencnek hívják a miniszterelnököt, így a botok az öveken maradtak.