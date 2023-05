Groteszk, amit Nyugaton művelnek

Mindez megfelelően tükrözi azt is, hogy a különféle kultúrák, vallások és a rajtuk alapuló jogrendszerek között összeegyeztethetetlen különbségek vannak. Úgy tűnik, erre még a FIFA döntéshozói is rájöttek, és a katari világbajnokságon letiltották a szivárványos karszalagot. Korábban már Angela Merkel is elismerte, hogy a multikulturalizmus megbukott, és még a németeknek sem sikerült az integráció világbajnokaivá válni.