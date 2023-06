Sajnos bevált Szolzsenyicin jóslata

Döbbenetes, hogy Szolzsenyicin csaknem ötven évvel ezelőtti mondatai mennyire időtállók, illetve hogy már akkor látta a veszélyeket és figyelmeztette is a Nyugat politiku­sait, értelmiségét és a széles közvéleményt. Sajnos a prófétai éleslátás nem volt elegendő ahhoz, hogy változtasson a jövőn, mintha valamilyen ördögi sugallat vagy átok alatt lenne a civilizációnk, szisztematikusan haladtunk és haladunk ma is a végzet felé. Irtózatos erők munkálkodnak azon, hogy a nyugati civilizációt és vele az egész emberiséget drasztikusan átformálja egy új embertípus létrehozásával, amit egyébként maga Soros György, a nyílt társadalom elnevezésű destruktív ideológia egyik élharcosa maga is körvonalazott már.