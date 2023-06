Saul Alinsky magyar tanítványai

Hogy baj van a közoktatással, azt az is jelzi, hogy egyre több egyetemi tanár panaszkodik motiválatlan, alaptudás nélkül a felsőoktatás világába érkező diákokról, akikből nemcsak a középiskolai ismeretek hiányoznak kétségbeejtően, hanem a szorgalom, a kitartás, a fegyelmezettség, a pontosság is. Nem tudást akarnak szerezni az egyetemen, hanem diplomát – a kettő között nagy a különbség. Tavaly az egyik nagy nevű egyetemünk egyik műszaki irányultságú karán a hallgatók 85 százaléka megbukott fizikából. Ez is bizonyítja, hogy a közoktatásban, bár vannak kimagasló középiskolák, összességében mégis mélyen gyökerező, rendszerszintű problémák vannak, ami nyilvánvalóan összefügg a pedagógusképzéssel, annak minőségével.

Igen, ha nincs tanár, nincs jövő. De tegyük mindjárt hozzá: rossz tanár – rossz jövő. Ez a magyar oktatásügy legnagyobb kihívása, ami mellett a bérkérdés könnyedén megoldható, pillanatnyi feszültség csupán.

A tanár, a pedagógus minőségét pedig nem csupán az általa tanított szaktárgyakban való megkérdőjelezhetetlen jártasság, valamint az ismeretek átadásának tudása adja. A pedagógusnak, az iskolának nevelnie is kell, mégpedig hazafias keresztény szellemben. Sokan meg is teszik, tisztelet érte! De aki világnézetileg semleges oktatásról delirál, az hazudik és manipulál. Ilyen nincs, soha nem volt és nem is lesz. Amit annak hazudik a baloldal, az valójában a liberalizmus mérgező, az önazonosságot kilúgozó, azt mindenféle mássággal helyettesítő szellemisége.

Ennek tudatában kell megítélni a szabad oktatásról szóló ostoba, ugyanakkor sunyi jelmondatokat. Mert ugyan miféle szabadságot követelnek a szivárványos logójú baloldali szakszervezet kalózlobogója alatt hőbörgők? Kitől, mitől akarnak szabadok lenni? Kétszer kettő kényszerítő erővel négy, nem három vagy öt. Az iskola a nemzet társadalmi szövetének szerves része, a magyarság igaz megélésére, a nagy nemzeti célokra való felkészítés terepe. Aki ezt tagadja, az alkalmatlan tanárnak.

Az oktatás ürügyén tajtékzó hőbörgések mögött bizony ez is meghúzódik. Az elmúlt évtizedekben ugyanis a liberalizmus ezt a kulcsterületet is zsákmányul ejtette, és az úgynevezett kompetenciaalapú oktatás meghirdetésével is a nemzet felszámolásának programját folytatta, uniformizált minimálismeretekkel helyettesítve a szilárd keresztény és nemzeti önazonosságot.

Ezért láthattunk az elmúlt évtizedben „Ki a papokkal az iskolákból!” feliratú táblával tüntető szélsőbaloldaliakat, ezért átkozták elkeseredve a Nemzeti alaptanterv szolid megmagyarítását és ezért tiltakoznak a közoktatást végre megszervező, az előmenetelt a teljesítmény alapján biztosító, egyébként nagyobb léptékű bérrendezést is jelentő úgynevezett státustörvény ellen, amely szintén hangsúlyozza az alapvető értékeket. Az oktatásügy megszervezése ezért nemcsak szakmai kérdés, hanem világnézeti harc is.