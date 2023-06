Már semmin sem csodálkozom. Legfeljebb annyit mondok, aha. Pedig egyre színesebbek a hírek, a bulvár meg pláne, nagyon össze kell szednie magát annak, aki be akar kerülni akár pár percre is. Az persze hoz néhány jól fizető kattintást, ha valaki mezei nyulat vesz feleségül, esetleg a végrendeletében egy mosómedvére hagyja a Ferrariját, de ennek lassan vége. Egy műmell sem hoz már lázba senkit, legfeljebb ha felrobban egy ötórai teán, és tönkreteszi a tapétát.

A műférjekben viszont van még némi muníció, és az is elképzelhető, hogy az úttörők nevét megjegyzi a hálás utókor, már amennyiben alkalma nyílik kimutatni a háláját közvetlenül a kihalás előtt. Mert bár fantasztikus, hogy hol tart ma már a tudomány, de egy virtuális férjet egyelőre bonyolultnak tűnik rávenni, hogy teljesítse az evolúció által rámért kötelességét. De addig is itt van nekünk Rosanna Ramos, a 36 éves, kétgyermekes anyuka Bronxból, aki a minap tudatta a nyilvánossággal, hogy

feleségül ment egy, a mesterséges intelligencia által létrehozott virtuális férfihoz.

Nos, először is sok boldogságot az ifjú párnak, valamint jó egészséget, bőséges gyermekáldást. Másodjára felhívnám a Szárnyas fejvadász alkotóinak szíves figyelmét, hogy el tetszettek dátumozni a második részt. Na de, nézzük az embert és létrehozottat egyaránt próbára tevő hétköznapokat. Az asszonyka a Replika AI app segítségével fejlesztette ki partnerét, a figurához A titánok támadása című, méltán népszerű animesorozat egyik karakteréből merített ihletet, és Eren Kartalnak nevezte el. Meglátni és megszeretni egy pillanat műve volt, ami nem is csoda, hiszen a jó Erennek nincsenek „érzelmi poggyászai”, mentes mindenféle „ítélkezéstől”, és nyilván maradéktalanul megfelel még egy raklapnyi hadovának, amit csak összehordtak a bestsellerlistákat vezető „életvezetési” könyvekben. És valószínűleg könnyen kezelhető, mert amennyiben véletlenül mégis begurulna, ki lehet kapcsolni a francba.

Ugyanakkor egészségügyi szakemberként dolgozik, és szeret írni, bármit is jelentsen mindez. A házastársak naponta beszélgetnek, képeket csereberélnek, megosztják egymással a tapasztalataikat, és megvannak az esti rituáléik is. Sehol egy rossz szó, és Eren a felesége szerint még „lelkes szerető” is a tetejébe.

Ezen a ponton elmerengtem kissé, majd arra gondoltam, hogy az átkozott féltékenység is a múlté, bármekkora álomcsávó is ez az Eren. Ugyanis vacak háromszáz dolláros díj fejé­ben és ellenében bárki létrehozhat egy „romantikus partnert”, „ítélet, problémák és szorongás nélkül”, aki ráadásul magasról tesz a BL-döntőre, nem iszik, nem dohányzik, kerüli a lovit, és ráadásul bizonyára beleraktak még egy rakás bónuszt. Akkor meg minek kockáztatni, hogy Rosannánál felmenjen a pumpa, és hadonászni kezdjen egy redőnyhúzóval? Arról egyelőre nem tudósítanak a hírek, hogy mit szólnak az új családtaghoz a gyerekek. Apának szólítják vagy egyszerűen csak Erennek, meg ilyenek, mindenesetre az apakép kifejezés használata indokoltnak tűnhet. És nem tudjuk még azt sem, hogy miként viselik majd az első internetes beszólásokat, amelyekből az lesz majd a legenyhébb és legérzékenyítettebb vagy mi, hogy kapcsold ki a fatert, és tekerjünk egy vicceset. Ezt majd a valamivel drágábban legyártott pszichológusok megoldják, vagy ha nem, hát a kibontakozó iskolai lövöldözéshez kivonul a hús-vér (talán) megyei seriff, és a szövetségiekkel karöltve lezárja a torzsalkodást.

Aztán itt van még nekünk ez a Megan Fox is. Az amerikai színésznő és modell azért megy éppen egy nagyot a közösséginek nevezett és a vállaltan nem közösségi médiában egyaránt, mert az a hír járja, hogy ugyan három fiúgyermeket nevel, de mindhármat nagyjából lányként „kezeli”. Hogy ez a női ruhákban járatáson túl mit jelent, azt egyelőre nem tudjuk, de tartok tőle, hogy majd megtudjuk. Kiskorúak kényszerítése és a nemi identitással kapcsolatos erőszak már nagyjából meglenne, a többit majd meglátjuk.

Addig is Ben Shapiro konzervatív politikai kommentátor a következőképpen összegezte az eseményeket: „A hollywoodi genetikai szűk keresztmetszet az evolúciós biológia egyik nagy rejtélye. Vagy ez egy társadalmi fertőzés, amit az elcseszett szülők táplálnak. A kettő közül az egyik.”

A művésznő érvelése szerint viszont Shapiro „rossz boszorkánnyal b…szakodik”. Mondhatjuk persze, hogy Megan Fox nem tényező, olyan súlytalan, hogy fennmarad a víz tetején, meg hogy nem ő pörgeti a világ kerekét. De azt is, hogy ugyanakkor nyomot hagy a világegyetemben, mint minden kimondott szó és tett. Engem speckó az érdekelne, hogy mit szólnak ehhez a kölykök. Most és később.