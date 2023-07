Karácsony számtani analfabetizmusa

Karácsony Gergely maratoni, furcsa interjúját, amit az Indexnek adott, azért készíthették unalmasan hosszúra, hogy a kutyának se legyen türelme végigszenvedni a majdnem hatvanperces, a főpolgármester részéről könnyelműen szószátyár beszélgetést. Pedig megéri a gyötrelmet, mert kincsestára az elszólásoknak, s mindannak a zagyvaságnak, ami a baloldal örök reménységét jellemzi.

Most jöhettünk rá igazán, mennyire egy fából van faragva Karácsony Márki-Zay Péterrel, akit szintén csak beszélni kell hagyni és önti magából parttalanul a zavaros, önleleplező mondatokat. De azonos okokból mindketten kenyéradó gazdájukhoz, Gyurcsány Ferenchez is hasonlítanak, hisz a többszörösen lebukott őszödi hazudós is arról nevezetes, hogy lyukat bír beszélni a publikum hasába, miközben valóságos arzenálját nyújtja a magára nézve előnytelen megnyilatkozásoknak.

A Párbeszéd nevű 0–1 százalékos nanopárt volt sikertelen társelnökének szintén az a baja, hogy ha készséges hallgatóságot talál egy simulékonyan keveset okvetetlenkedő műsorvezetőben, rengeteg bugyutaságot képes mondani. Mint ahogy most is történt. Emiatt érthető, miért nem engedik, hogy a nála lényegesen idősebb, ám eszerint jóval fiatalosabb, dinamikusabb elődje, Tarlós István mintájára Budapestinfókat tartson.

Olyanfajta radikális dilettantizmusról tett most is tanúbizonyságot, ami indokolja, miért dugdossák a sajtó elől. Az egyik magas labda, amit rögtön föllőtt a levegőbe, az volt: fontolgatja, hogy könyvet ír majd a budapesti terveiről. Na most az a főpolgármester, aki a választás előtt kevesebb mint egy évvel, hivatalba lépése után lassan négy évvel nem a programját akarja megvalósítani, hanem még mindig a terveknél tart, az teljesen alkalmatlan a posztjára. Sőt még a kommunikációhoz sem konyít, mert ilyen, választókat ingerlő, önmagára nézve dehonesztáló önvallomást okos politikus nem tesz. Azt a kis teknőst utánozza, aki miután órák óta nem érkezik vissza a vásárlásból, és elkezdik hiányolni, hol marad ennyi ideig, megszólal: ha sokat cikiztek, el sem indulok.

Nem tanúsított nagyobb valóságismeretet a baloldali túlkoros csodagyerek a jobboldal róla alkotott képével kapcsolatban sem. Ha valaki volt olyan mazochista, hogy nem hagyta abba a videó nézését húsz perc után, majd leesett a székről a meglepetéstől. Megtudhatta ugyanis, hogy szerinte karaktergyilkos kampányok mindig lesznek ellene, mégsem teszik fel azt a kérdést, hogy miként gazdálkodik? És ezeknek a kampányoknak közös eleme: semmi közük ahhoz, hogy ő főpolgármesterként mit csinál. Azt mondta: „Én főpolgármesterként lassan négy éve vezetek egy olyan rendszert, beleértve a fővárosi cégeket, ami összességében száz-, ezermilliárdokkal gazdálkodik. Hogy ha bármi probléma lenne az én erkölcsi hitelességemmel, akkor miért nem ezeket nézik meg? Akkor miért nem azt a kérdést teszik fel, hogy hogyan gazdálkodik a főváros? Akkor miért nem arról vitatkozunk, és erről vitatkozhatnánk, hogy a Lánchídon milyen legyen a forgalom?”

Ezen a ponton a műsorvezető sem bírta tovább és jelezte: ezeket a gazdálkodással kapcsolatos kérdéseket sokan felteszik. Karigeri azonban rendületlenül folytatta: „De most abban az értelemben mondom, hogy minket korrupcióval, felelőtlen gazdálkodással, azzal, hogy a cégeink nem jól működnek, bármi sundám-bundám van, négy éve senki nem támadott. […] Engem mint főpolgármestert, ha támadnak, akkor természetesen kiállok az igazamért. De nem támadnak, basszus!” Vagyis annyira tájékozatlan, hogy még a vele szemben megfogalmazott kritikákat, vádakat sem ismeri, hiszen éppen azt hiányolta, ami rendszeresen elhangzik róla. Nem véletlen, hogy az ATV YouTube-csatornáján azzal a címmel tették közzé az interjút: „A munkámat támadják, de basszus, azt nem tudják!” Ezen a ponton mégis igazat kell adnunk Karácsonynak: bizonyos szempontból tényleg hibátlan a tevékenysége. A mondás ugyanis úgy szól: csak az hibázik, aki dolgozik. Ebből következően aki nem dolgozik, az nem is hibázhat. Karácsony tehát miután munkát nem végez, nem is hibázhat érdemben.

Annyi nyilvánvaló valótlanság hangzott el az interjúban, hogy a polgári sajtó még sokáig csemegézhet belőle. Hely hiányában nem is lehet mindegyikre egy füst és cikk alatt kitérni, ám egy gyöngyszem kihagyhatatlan. A főpolgármester a pénzügyminiszter adatairól is lesajnálóan nyilatkozott, amiért a fővárosi vezetés katasztrofális, csődbe navigáló gazdálkodását számadatokkal bizonyította.

Holott azon álmélkodik mindenki: miként juthat csőd közeli helyzetbe a leggazdagabb hazai önkormányzat, amely 214 milliárd forintos megtakarítást örökölt az előző városvezetéstől, az idei iparűzési adóbevételei meghaladják a 271 milliárd forintot, további 46 mil­liárdot kap a költségvetésből, ami együttvéve 130 mil­liárddal több a négy évvel ezelőttinél?

Mindennél többet elárul Karácsony hozzáértéséről, hogy amikor feltette kedvenc lemezét arról, hogy a kormány megfojtja a fővárost, nemcsak nem tudta cáfolni Varga Mihály számait, sem alátámasztani nem tudta saját vádaskodását a nem létező gigalevonásokról, egy általános iskolában is ordítónak számító hibát követett el. Azt mondta, hogy a költségvetésnek 2019-ben csupán 0,52 tized (sic!) százalékát tette ki a fővárosi büdzsé. És hogy senki se higgye, hogy véletlen volt a számtani analfabetizmus, megismételte. Aki pedig hallotta ezt a röhejes blődséget, ráébredhetett: ha valaki a századot összekeveri a tizeddel, az szakmunkástanoncnak vagy boltossegédnek sem lenne alkalmas.

Az sem biztos ezért, hogy az ilyen számtanfóbiás személy képes felfogni, miért annyira felháborító, hogy képtelen elszámolni a mozgalmának láthatatlan ládikákba dobált ötszázmillió forintnyi valutával.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: Mirkó István)