Két Amerika, két politika

Nekünk sem mindegy tehát, hogyan alakul az amerikai politikai verseny, melyben a következő években sem látszik csökkenni a belpolitikai megosztottság. A republikánus oldalon közel tucatnyi politikus sorakozott fel az elnökjelöltség megszerzéséért, de jelenleg egyikük sem áll közel ahhoz, hogy legyőzze Donald Trumpot. A volt elnök továbbra is rendkívül népszerű a jobboldali szavazók körében, amit egyébként nemhogy gyengít, de kifejezetten erősít is a Joe Biden és kormánya által ellene indított boszorkányüldözés. S bár Trump démonizálása és vegzálása segíti a korábbi elnököt a republikánus előválasztáson, tovább rombolja az amúgy sem acélos bizalmat a két tábor, a két politikai oldal között mind szavazói, mind pedig politikusi szinten. Látható tehát, hogy a Demokrata Párt jelenlegi vezetése nemcsak más országokkal, de hazai politikai ellenfeleivel szemben is ugyanazzal a túlzott lendülettel lép fel, s mindez nem sok jót ígér a nyugati világnak, ahol érvényesülnie kellene a szólás- és véleményszabadságnak, illetve az állami beavatkozástól mentes politikai versenynek.

A 2024-es elnökválasztás jelen tudásunk szerint ismét szorosnak, kiélezettnek ígérkezik. Ha bejön a papírforma, akkor a 2020-as forduló újrajátszásának lehetünk majd tanúi, csak éppen fordított helyzetből: Biden kér majd bizalmat a folytatáshoz és Trump kívánja majd elhódítani tőle a Fehér Házat.

Nem lesz könnyű menet: Biden előrehaladott korából (82 éves lesz a választás idején) következő egészségi állapota, annak munkájára gyakorolt hatása mellett ellene szól majd az igencsak gyengének nevezhető kormányzati teljesítmény és a külpolitikai kudarcok (például az afganisztáni kivonulás). Trump ugyanakkor továbbra is igen elutasított a saját törzsszavazóin kívüli körben, rá­adásul ő sem lesz már fiatal, 78 évesen száll ringbe, ha elnyeri a jelöltséget.

Magyarként persze nem dolgunk amerikai belpolitikai kérdésekben véleményt nyilvánítani. Ami nekünk számít, az a külpolitikai hozzáállás, különösen a szövetségesekkel való jó viszony kérdése. Mindkét (többé-kevésbé) valószínű 2024-es jelölttel van már tapasztalatunk, s ennek alapján egyértelmű: Donald Trump elnöksége sokkal jobb lenne Magyarországnak, mint Joe Bidené.