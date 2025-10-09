Rendkívüli

Krasznahorkai LászlóNobel-díjirodalmi Nobel-díjpénzjutalom

Ennyi pénz ütheti Krasznahorkai markát az irodalmi Nobel-díjjal

Az író sokkal jobban jár, mint a legtöbb külföldi kollégája. Krasznahorkai Lászlót csütörtökön tüntették ki az elismeréssel, amely busás pénzjutalommal is jár.

Német Dániel
2025. 10. 09. 17:38
Fotó: DYD FOTOGRAFOS/GEISLER-FOTOPRESS Forrás: Geisler-Fotopress
Az erkölcsi elismerésen túl 11 millió svéd koronás – azaz nagyjából 390 milliós forintos – pénzjutalomban is részesülnek az irodalmi Nobel-díj nyertesei, az viszont, hogy mennyit tarthat meg ebből a szerző valójában, attól is függ, mely ország állampolgára. Krasznahorkai Lászlónak ebből a szempontból ritka nagy szerencséje van.

Krasznahorkai
Krasznahorkai László jóval szerencsésebb helyzetben van, mint amerikai írótársai Fotó: Bridgeman Images via AFP

Ugyanis miként a Világgazdaság cikkéből kiderül, Svédországban a Nobel-díj adómentes juttatás, így a kitüntetettek a teljes összeget megtarthatják. Ellenben az Egyesült Államokban a jutalom adókötelezett jövedelem, vagyis akár harminchét százalék szövetségi adó is levonható, egyéb állami és helyi adók mellett,

így a pénz könnyen megfeleződhet.

Az Egyesült Királyságban különösen trükkös a helyzet: ha az elismerés szakmai tevékenységhez kapcsolódik, adóköteles, ha „életműjellegű”, adómentes lehet.

Viszont miként a cikkben kifejtik, hazánkban a Nobel-díj nem munkaviszonyból származó jövedelemnek számít, hanem nemzetközi elismerésként kapott pénzjutalomnak, a személyi jövedelemadó hatálya alá esik, 15 százalék szja terheli. A díj nem számít vállalkozói bevételnek, így társadalombiztosítási járulék vagy egyéb levonás nem vonatkozik rá, ahogyan valójában az szja sem, mivel 2002 óta mentesség illeti meg. Azaz

Krasznahorkai László a teljes összeget hazahozhatja.

 

