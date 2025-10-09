Rendkívüli

A háborúpárti Von der Leyent mentegeti Magyar Péter

  A határokon átnyúló összefogás létrehozhatja a fejlődéshez szükséges kritikus tömeget
A határokon átnyúló összefogás létrehozhatja a fejlődéshez szükséges kritikus tömeget

Tárgyalásba kezdett Szlovénia és Magyarország, nagy fejlesztések vannak kilátásban.

2025. 10. 09.
Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A határokon átnyúló összefogás létrehozhatja a fejlődéshez szükséges kritikus tömeget, növeli a szinergiákat, egyúttal csökkenti a gazdasági, társadalmi és környezeti egyenlőtlenségeket – hangoztatta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) parlamenti államtitkára csütörtökön Szentgotthárdon, egy magyar–szlovén térségfejlesztési fórumon.

Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Kovács Attila)
Latorcai Csaba szerint a határokon átnyúló együttműködésekhez Magyarországon és Szlovéniában is kiváló keretet biztosítanak az Interreg programok, a két ország egyaránt tagja például a Duna-térség tizennégy országát lefedő Duna régió programnak, és a kilenc országra kiterjedő Central Europe programnak.

A Duna régió programból nyert támogatásra elmondása szerint jó példaként említhető a „COOP MDD” elnevezésű közös projekt, amelynek keretében a 12 természetvédelmi területet egyesítő „Ötoldalú Mura–Dráva–Duna Bioszféra-rezervátum” fejlesztését tűzte ki céljául.

Latorcai Csaba a kifejezetten a szlovén–magyar határtérségre fókuszáló Szlovénia–Magyarország Interreg programról szólva kiemelte, hogy az a környezetvédelmen, turizmusfejlesztésen és a kulturális autonómia elősegítésén túl infrastrukturális fejlesztésekhez is lehetőségeket kínál.

Elmondta, a határ két oldalán, a szlovéniai Podravje és Pomurje régiókra, valamint a magyarországi Vas és Zala vármegyékre kiterjedő programtérségbe 2021 és 2027 között 14 millió euró uniós támogatás érhető el, és mostanáig több mint 40 projekt támogatásáról döntöttek az illetékes montitoringbizottságban, amelynek nemzeti hatósági feladatait magyar részről a Külgazdasági és Külügyminisztérium látja el.

A következő felhívást várhatóan még idén ősszel meghirdetik, a várható benyújtási határidő 2026. január lesz; az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással, az árvizek és földcsuszamlások kockázatainak kezelésével, a természeti örökség védelmével, az ökoturizmus fejlesztésével és népszerűsítésével, valamint a kerékpáros-infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos közös projekteket várnak.

Borítókép: Latorcai Csaba, a KDNP alelnöke, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Katona Tibor)


