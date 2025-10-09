Kölcsönös vádaskodás: Párizs legnagyobb ellensége Franciaország

A legfrissebb konfliktus középpontjában Bradley Barcola áll, akit a francia szövetség behívott a válogatottba a vb-selejtezők előtt, annak ellenére, hogy a PSG orvosi stábja szerint sérüléssel bajlódott. A játékos ugyan megérkezett a francia válogatott edzőtáborába, de ahogy jött, gyorsan távozott. A PSG élesen bírálta a Francia Labdarúgó-szövetséget, mondván, az FFF félrevezető és pontatlan információt adott a futballista állapotáról.

Bradley Barcola ahogy jött, úgy távozott. A PSG csatára sérülés miatt végül kimarad Didier Deschamps keretéből a francia válogatott októberi mérkőzéseire Fotó: MUSTAFA YALCIN/ANADOLU

Barcola esete: ki mond igazat?

A klub hivatalos közleményben utasította vissza a „krónikus sérülésről” szóló állítást, és kategorikusan kijelentette: Barcola szerepeltetése kockázatos lett volna. Az ügy felidézi a szeptemberi botrányt , amikor a párizsiak szerint Ousmane Dembélé és Désiré Doué válogatottbeli sérülései is megelőzhetők lettek volna. Akkor a PSG vezetői levelet küldtek az FFF-nek, együttműködést és felelősebb kommunikációt követelve.

PSG kontra szövetség: kibékíthetetlen ellentét?

A viszony hónapok óta feszült. A PSG úgy érzi, hogy a válogatott orvosi stábja figyelmen kívül hagyja a klub által jelzett kockázatokat, és túlterheli a játékosokat. A francia válogatott vezetése ugyanakkor Didier Deschamps szövetségi kapitány mellett sorakozott fel, és az FFF elnöke is nyílt levélben állt ki az orvosi stáb mellett.

A vita immár nem csupán a sérülésekről szól, hanem a presztízsről is: a PSG a világ egyik leggazdagabb klubja, amely Katar támogatásával hatalmas erőt képvisel, míg a szövetség a nemzeti futball tekintélyét védi. Egyes francia szakértők szerint a „Ki mondja ki az utolsó szót a játékosok felett?” kérdése immár rendszerszintű problémává vált.

A PSG-nek hat francia válogatott labdarúgója van:

Lucas Chevalier

Ousmane Dembélé

Lucas Hernández

Bradley Barcola

Désiré Doué

Warren Zaïre-Emery.

Közülük jelenleg csak Chevalier és Lucas Hernández tagja Didier Deschamps keretének.

Franciaország a 2026-os világbajnokság kapujában

Mindeközben a pályán persze nem áll meg az élet. A 2026-os világbajnokság selejtezőjének D csoportjában csak négy csapat szerepel: Franciaország mellett Azerbajdzsán, Izland és Ukrajna. A franciák két győzelemmel kezdték a sorozatot, vezetik a tabellát, és ha pénteken legyőzik otthon Azerbajdzsánt, majd három nappal később idegenben Izlandot, gyakorlatilag már biztos vb-résztvevők lesznek – talán elsőként az európai válogatottak közül.