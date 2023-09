Csintalan Sándor okulására

„Az a probléma ezzel a dologgal például, hogy összehívnak egy demográfiai csúcsot, és azon kívül, hogy elmondják, mennyire szeretik a családokat meg a gyerekeket amúgy, egy világpolitikai expozét hallottunk, hogy mi lesz itt a Nyugattal, meg a liberálisok miket állítanak… ahol én ilyesmit nem is hallok. Én nem tudom, hogy hol vitatják azt a kérdést, hogy a férfi férfi-e, a nő nő-e? […] De nem is ez a problémám ezzel az üggyel. Nekem most kifejezetten az a problémám, hogy a miniszterelnök már megint, és most már a családokat is, háborús kontextusba helyezi. Nagyságos asszony [értsd: a köztársasági elnök] a családok háborújáról beszél. […] Miféle háborúról beszélnek ezek az emberek? […] Hogy kerül a csizma az asztalra?”