Jourová nem harapja meg a kenyéradó gazda kezét

Felröppent a hír, hogy Vera Jourová értékekért és átláthatóságért felelős uniós biztos kiszáll a brüsszeli politikából. Meg kell mondanom, ha én lennék a cseh politikus hölgy helyében – ami persze teljes képtelenség −, már sokkal korábban megcsömörlöttem volna önmagamtól, s emiatt jóval hamarabb bedobtam volna a törülközőt.

Megfeküdte volna a gyomromat, hogy olyan „európai értékekért” vagyok felelős, amelyeket döntően az unión belül túlhatalommal rendelkező balliberális erők jelöltek meg értékekként, s amelyeknek semmi közük a konzervatív, nemzeti és keresztény értékekhez. Fogadjuk el, hogy a globalista, balliberális gyomor olyasmit is be tud fogadni, ami megfekszi a normális értékek iránt fogékony politikusokét, de van azért itt más is.