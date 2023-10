Önfeladás helyett érdekek mentén

Az első és legfontosabb az, amelyre már több utalás is volt ebben az írásban: a határon túli magyarok érdekei. Gyakran éri az a vád őket az anyaországtól kapott hatalmas támogatás láttán, hogy nem is hűséges polgárai államuknak, hanem csak Budapest ügynökei. Ez a gyanú gyakorlatilag már évtizedek óta mérgezi a kapcsolatot a szomszédos országokkal. Azáltal, hogy a magyar állam szoros kapcsolatot tart fent a Kárpát-medence többi kormányával, elejét veheti az ilyen alaptalan vádaknak, valamint biztosíthatja, hogy a határon túli magyarság érdekei képviselve legyenek. Ezt láthatjuk most Ukrajna esetén is, ahol a nemzeti kormány keményen és következetesen kiáll a kárpátaljai magyarságtól elvett kisebbségi jogok visszaszerzése mellett. Ebben a kérdésben is partner lehet egyébként Románia, hiszen Ukrajna egyes részein nagyszámú román kisebbség él, amelyet szintén sújtanak az igazságtalan kijevi rendelkezések.