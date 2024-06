Százezrek a béke mellett

Múlt csütörtök este az MTVA szervezésében került sor a Várkert Bazárban az EP-listát állító pártok listavezetőinek vitájára, ami három, a magyar embereket különösen érdeklő sorskérdés körül zajlott. Ezek: az EU védelme és biztonsága, a migráció, valamint az európai demokrácia/mezőgazdaság (ez a jelöltek által választható volt). A vita már annak kezdete előtt bohózatba fulladt az ellenzéki résztvevők komolytalan hozzáállása miatt. Deutsch Tamás a Fidesz–KDNP listavezetőjeként remekül helytállt mint egyedüli békepárti jelölt a vitán. Mindeközben a dollárbaloldal egyetlen szereplője, még az új üdvöske, Magyar Péter sem tudta lemosni magáról azt, hogy a háború pártján áll. Végső pofonként pedig a mozgósítást is a békepárti, szuverenista oldal nyerte a szombati békemenet óriási sikerének hála. Most már csak június 9-én kell győzedelmeskedni, hogy újra teljes legyen a hazátlan háborús uszítók veresége.

A vita komolyságát már előre megkérdőjelezte az a dollárbaloldal, amelynek egyébként leghőbb vágya volt a köztévé műsorán vitatkozni. Ezt a komolytalanságot azonban éppen hogy ők maguk szolgáltatták hozzá, nem pedig a végtelenül profi szervezők. Kezdjük rögtön Magyar Péterrel, aki láthatóan maga sem tudta, hogy mit akar pontosan, de azt nagyon agresszívan tudta követelni.

Először ultimátumot küldött a vita megrendezésére, demonstrációval fenyegetve, ha mégsem valósulna meg. Aztán ő kezdett el feltételeket szabni, majd közölte, hogy ezek ellenére mégsem megy el a vitára. Ez láthatóan a hívei körében is nemtetszést aratott, ugyanis végül úgy döntött, hogy ott lesz, de másról fog beszélni. Végül elment a vitára, és a megadott témákban mondta fel a kötelező globalista toposzokat.

A bátor Sir Robin újra megmutatta.

Donáth Anna, akinek pártja, a Momentum évek óta nem tud semmi érdemlegeset mondani a világról, csak hazánknak kárt okozni, szintén megpróbálkozott a bátor ellenállással. Ő egy teljesen bevett nyilatkozatot nem írt alá a szereplése kapcsán, ennek ellenére szintén jelen lehetett. Erre az eshetőségre láthatóan nem készült fel, így aztán elmondta a pártja nekrológját, könnyes szemmel idézve fel azt, hogy ők „megmentették az országot az államcsődtől” az olimpia megakadályozásával. Igazán poetikus, hogy a Momentum minden jel szerint annak az olimpiának az évében fog kiesni az EP-ből, amelyet elvettek a magyar emberektől. Nem fognak könnyek hullani értük.

Dobrev Klára szintén lázadni akart, ezért úgy döntött, hogy a garázs helyett a főbejáraton megy be. Így néz ki egy igazán forradalmi tett – valahol Svájcban. Aztán ő is elmondta az ilyenkor szokásos kötelezőt, Európai Egyesült Államok és Brüsszel minden igényének kiszolgálása. Jól ismerjük már ezt a mantrát Gyurcsány Ferenc pártja részéről. Dobrev ráadásul annyira elszakadt már a valóságtól, hogy vidéki „jobbágyságról” beszélt, illetve jobb mondanivaló híján a köztársasági elnök személyét támadta. A Kétfarkú Kutya párt deklaráltan humoros szeretett volna lenni, ennek ellenére beküldött humoristájuk megszólalásaiból csak a humor hiányzott. Bennük a leginkább az tekinthető ma már viccpártnak, hogy mennyire képesek voltak a dollárbaloldal pártjai­ra jellemző kicsinyességet és piti belharcokat leképezni. Aztán ott voltak még a levitézlett politikai szereplők is, mint a közbekiabáló Márki-Zay Péter vagy a jobbikos Róna Péter és LMP-s Ungár Péter, akiknek mondanivalója teljes érdektelenségbe fulladt. A teljes ellenzéki mezőnyből egyedül a Mi Hazánk és Toroczkai tudtak kitűnni.

Egyértelmű a vita alapján, hogy a Fidesz–KDNP listavezetője, Deutsch Tamás szerepelt a legjobban, aki világosan elmondta a kormánypártok véleményét az EU és Magyarország legfontosabb kérdéseiről, kiállt a béke üzenete mellett, a háború, a gender és a migráció ellen.

A legnagyobb vesztese a vitának pedig még a dollármédia szerint is annak leghangosabb követelője, Magyar Péter volt. Ő eddig vitahelyzetben nem mutatta meg magát, csak Fidel Castro-i hosszúságú kinyilatkoztatásaival, amit egy teherautó platójáról intézett híveihez. Vagy esetleg politikai ellenfeleit gyalázta, mint az történt Putnokon, egy templomból kifelé tartó menet ellen. Kétféle kimenetele lehetett annak, ha ő vitázni kezd: vagy a rá jellemző agresszív stílusban reagál, vagy beleszürkül az ellenzéki megmondók tömegébe.

Az utóbbi történt meg. Egyetlen emlékezetes mondata sem volt a vita rá eső hét percé­ben. Némileg taktikusabb módon igyekezett úgy fogalmazni, hogy ő békepárti. Emlékezhetünk rá, hogy már korábban is próbálkozott ezzel, de aztán kénytelen volt pontosítani, hogy a békét akkor támogatja, ha az Ukrajna fegyveres győzelmén alapul. Márpedig a harctéri helyzet alapján évekre vagyunk attól, hogy ott dőljön el a konfliktus kimenetele. Vagyis álláspontja már akkor is valójában háborúpárti volt. Most vehemensen igyekezett tagadni azt, hogy az Európai Néppárthoz szeretne csatlakozni, holott annak idején ezt ő maga állította. Márpedig ha oda szeretne bekerülni, akkor annak három feltétele van a pártcsaládot most vezető Manfred Weber szerint, ezek: „Európa, Ukrajna és a jogállamiság támogatása.”

Hasonlóan rosszul alakult a hétvége is a dollárbaloldal számára, amikor százezrek gyűltek össze a Margitszigeten a kormánypártok békepárti politikájának támogatására. A békemenet egyértelművé tette, hogy azok az állítások, amelyeket terjesztenek a Fidesz–KDNP gyengüléséről, egyáltalán nem igazak. A mozgósított embertömeg messze túlszárnyalta Magyar Péter összes rendezvényét, aki korábban igen lekicsinylően állította, hogy a fideszes „egy kihaló állatfaj”, illetve ciki dolog annak lenni. A békemenet sikere megmutatta, hogy az emberek továbbra is kiállnak a békepártiság mellett.

A rendezvény üzenete világos: most kell mozgósítani a békepárti szavazókat, hogy aztán ne a katonákat kelljen.

Magyar Pétert olyan haragra gerjesztette a jobboldal sikere, hogy azonnal követelni kezdte a háborúellenes kampány betiltását, illetve feljelentéssel fenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. A listáján előkelő helyen lévő Dávid Dóra, a Meta jogtanácsosa bizonyára odafigyelt a főnöke óhajára, ugyanis másnapra a Facebook letiltotta Orbán beszédét. A Fico elleni merénylet, a NatCon betiltása, a magyar uniós szavazati jog vagy elnökség elvételének ötlete mellett ez is bizonyítja, hogy a háborúpárti erők bármire képesek céljuk elérése érdekében.

A vita és a békemenet tanulsága egyértelmű: míg a dollárbaloldal pártjai következetesen a háború pártjára álltak, addig a Magyarországot vezető Fidesz–KDNP következetesen a béke mellett foglalt állást.

A brüsszeli elit kizárólag a háború katonai megnyerésében tud gondolkodni, így előbb fegyvereket küldtek, majd ennek teljes csődje után most már katonákat küldenének.

Ebben kritikátlanul támogatja őket a magyarországi dollárbaloldal, amely idegen érdekek miatt háborúba sodorná hazánkat. A múlt heti eseményeken való helytállás azt bizonyítja, hogy a békepárti erőket továbbra is támogatja a magyar társadalom döntő többsége. Ezért kell minél több választópolgárnak ezt a támogatást június 9-én is kifejeznie a szuverenista, békepárti erőkre leadott szavazatával, hogy elejét vehessük a háború eszkalációjának.

A szerző az Alapjogokért Központ vezető elemzője